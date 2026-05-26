Stihne Messi start přípravy před MS? Trápí ho svalové zranění, důvodem je přetížení

Osmatřicetiletý Messi kvůli potížím se stehnem nedohrál nedělní utkání MLS s Philadelphií, které Inter vyhrál 6:4. „Doba jeho návratu k fyzické aktivitě bude záviset na jeho zdravotním a funkčním stavu,“ uvedl Inter.
Argentina zahájí soustředění před šampionátem příští týden v Kansas City. Obhájci titulu mají na programu dvě přípravná utkání a do mistrovství světa vstoupí 16. června proti Alžírsku. V základní skupině poté narazí ještě na Rakousko a Jordánsko.