Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stihne Messi start přípravy před MS? Trápí ho svalové zranění, důvodem je přetížení

Autor: ,
  8:57
Důvodem zranění levého stehna Lionela Messiho bylo přetížení a svalová únava, jak informoval jeho klub Inter Miami. Zatím však není jasné, jestli se argentinský fotbalista stihne za týden zapojit do přípravy na mistrovství světa.

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda. | foto: AP

Osmatřicetiletý Messi kvůli potížím se stehnem nedohrál nedělní utkání MLS s Philadelphií, které Inter vyhrál 6:4. „Doba jeho návratu k fyzické aktivitě bude záviset na jeho zdravotním a funkčním stavu,“ uvedl Inter.

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Argentina zahájí soustředění před šampionátem příští týden v Kansas City. Obhájci titulu mají na programu dvě přípravná utkání a do mistrovství světa vstoupí 16. června proti Alžírsku. V základní skupině poté narazí ještě na Rakousko a Jordánsko.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
St. Étienne vs. NiceFotbal - - 26. 5. 2026:St. Étienne vs. Nice //www.idnes.cz/sport
26. 5. 20:45
  • 2.32
  • 3.46
  • 3.25
Hradec Králové B vs. Pardubice BFotbal - 34. kolo - 27. 5. 2026:Hradec Králové B vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
27. 5. 10:15
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Crystal Palace vs. Rayo VallecanoFotbal - - 27. 5. 2026:Crystal Palace vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
27. 5. 21:00
  • 1.91
  • 3.40
  • 4.05
Jablonec B vs. NeratoviceFotbal - 34. kolo - 28. 5. 2026:Jablonec B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
28. 5. 17:00
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Stihne Messi start přípravy před MS? Trápí ho svalové zranění, důvodem je přetížení

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Důvodem zranění levého stehna Lionela Messiho bylo přetížení a svalová únava, jak informoval jeho klub Inter Miami. Zatím však není jasné, jestli se argentinský fotbalista stihne za týden zapojit do...

26. května 2026  8:57

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Vrchol zpackané sezony Baníku je tady. Ostrava vstupuje do baráže o záchranu

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Když útočník Jakub Pira loni v srpnu v pátém kole národní ligy hattrickem vystřílel fotbalistům ostravské rezervy výhru na hřišti Táborska 3:2, netušil, že téměř po deseti měsících se proti témuž...

26. května 2026  8:29

Pavouk Chaly. Nikdy nefňukal, i Arsenal si může splnit, tuší Vachoušek

David Jurásek, Štěpán Chaloupek a Tomáš Vlček ze Slavie se radují po úvodní...

Přestup do Slavie, teď mistrovství světa, po něm vysněný Arsenal? Jestli kariéra fotbalisty Štěpána Chaloupka poroste dál strmě jako dosud, nemusí to být utopie. Svůj druhý velký sen ze seznamu si...

26. května 2026  7:50

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

Fotbalisté Paderbornu slaví gól v prodloužení proti Wolfsburgu.

Fotbalisté Wolfsburgu sestoupili poprvé v klubové historii z nejvyšší německé soutěže, v níž hráli nepřetržitě od postupu v roce 1997. V odvetě baráže podlehli Paderbornu 1:2 po prodloužení, první...

25. května 2026  23:25

Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

Tomáš Souček po sestupu West Hamu z Premier League.

V neděli s West Hamem sestoupil z fotbalové Premier League, přesto Tomáš Souček naznačil, že by v londýnském celku mohl zůstat. „Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké...

25. května 2026  17:34

Spartě už Sporting v boji o Ligu mistrů nehrozí, jací soupeři číhají v předkolech?

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.

Už 17. června se losují druhá předkola evropských pohárů, v osudí bude určitě Hradec Králové a s ním buď Plzeň, nebo Jablonec. Sparta, která bude hrát o Ligu mistrů od 3. předkola, zase už zná úzký...

25. května 2026  15:40

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

Ve španělské nominaci schází zástupce Realu, zraněný Yamal své jméno slyšel

Španělský mladík Lamine Yamal přechází přes Fabiana Nurnbergera z Bulharska.

Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů...

25. května 2026  14:25

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal trenér Kinského. Ten řeší, co bude dál

Obránce Micky van de Ven z Tottenhamu s českým brankářem Antonínem Kinským po...

Zpětně té historce vlastně ani věřit nemusíte, ale příběh českého brankáře Antonína Kinského dokresluje dokonale. „Při svém prvním utkání jsem mu plánoval dát kapitánskou pásku,“ zaznělo od Roberta...

25. května 2026  14:08

Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Fanoušci při finále Německého poháru protestovali proti tamnímu fotbalovému...

Že by oba týmy naráz oslavovali gól Harryho Kanea? Těžko. Ve finále Německého poháru vzplál mohutný ohňostroj na tribunách z jiného důvodu. Fanoušci mnichovského Bayernu společně s protivníky ze...

25. května 2026  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.