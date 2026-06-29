Za Portugalsko hrál s Jotou, přišel o rodiče. Kanaďané oslavují hrdinu Eustáquia

Kanada je mezi šestnácti nejlepšími týmy planety. Chápete to? Vděčí za to svému devětadvacetiletému kapitánovi.
„Všechno, co dělám, je pro moji rodinu, pro moje rodiče, pro přítelkyni, pro dceru, pro bratra a přátele,“ řekl Eustáquio dojatě.
Pohnutý má osobní život, ale na travnatém hřišti se mu daří.
V neděli večer si v úvodním kole vyřazovací fáze šampionátu v nastavení počíhal na odražený míč a z první ho pohotově poslal na bránu. Krásně se trefil k tyči mimo dosah jihoafrického gólmana Ronwena Williamse a rozsekl bezbrankový stav.
„Byl to úžasný gól,“ dojímal se Eustáquio. „Když jsem vypálil, cítil jsem, že se mnou střílejí všichni spoluhráči i fanoušci. Všichni do toho vložili trochu síly a míč skončil v síti.“
„Byla to scéna jako vytržená z filmu, natočeném pár ulic vedle v Hollywoodu,“ psala kanadská média, jenž většinou informují o hokeji.
Ale když má teď sport číslo jedna pauzu, proč nedat prostor fotbalu?
Eustáquio se narodil ve třicetitisícovém Leamingtonu, který leží na nejjižnějším cípu Kanady na dohled amerického Detroitu, portugalským rodičům.
Když mu bylo sedm, vrátili se do vlasti. Prošel portugalskou fotbalovou školou, v dospělém fotbale začínal v Torreense, hrál za Leixöes i Chavez a s Diogem Jotou, Diogem Dalotem, Rúbenem Diasem či Joaem Félixem nastupoval za tamní reprezentaci do 21 let.
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V lednu 2019 se překvapivě vydal na rok do mexického Cruz Azul. Po návratu zamířil do Pacos Ferreiry a zaujal natolik, že si ho v lednu 2022 pořídilo Porto.
V té době už měl starty za národní mužstvo Kanady, pro kterou se rozhodl. V konkurenci Bruna Fernadese, Cristiano Ronalda a dalších hvězd neviděl šanci se do reprezentace prosadit.
Za jeden z velkých portugalských klubů nastupoval čtyři roky, pomohl ke dvěma ligovým titulům i třem triumfům v tamním poháru. Posledním půlrok strávil v Los Angeles v Major League Soccer. Tam, kde se v neděli stal kanadským hrdinou.
Když po zápase v rozhovoru s novináři zmínil rodiče, v očích se mu leskly slzy. Ani jeden z nich už nežije.
Matka mu zemřela před třemi lety na rakovinu ve chvíli, kdy za Porto hrál ligový duel proti Santa Claře. O rok později náhle skonal otec na infarkt. Krátce předtím se Eustáquiovi a jeho přítelkyni Constantě narodila holčička Benedita.
„Naši rodiče…,“ hlesl Stephenův starší bratr Mauro, když se ho před časem ptali reportéři ze Sports Net Canada. „Dali nám křídla. Takže teď je na nás, abychom letěli. Jsme vděční za to, že oba děláme to, co naprosto milujeme,“ zdůraznil někdejší fotbalista a nynější trenér.
Kariéru svého bratra pečlivě sleduje. Stephen se dostal do výběru Kanady už na předchozím mistrovství světa v Kataru, kde odehrál duel proti Belgii a v následném utkání proti Chorvatsku v závěru půle utrpěl svalové zranění, proto proti Maroku už nehrál. Kanada všechna utkání prohrála a po skupině se vydala domů.
Na současném šampionátu však píše úplně jiný příběh i díky Eustáquiovi. U remízy s Bosnou a drtivém vítězství nad Katarem nechyběl ani minutu. Proti Švýcarsku ho i některé další spoluhráče trenér šetřil, hrál jen poslední půlhodinu, protože Kanada měla jistý postup
Vyplatilo se, že po porážce nebyla první ve skupině. Jihoafrická republika, jenž za sebou nechala i Čechy, byla papírově snazším protivníkem, než by bylo Alžírsko, na které narazí Švýcaři.
„Hodně jsme dřeli, abychom se dostali dál. A opravdu chceme vítězství dopřát všem Kanaďanům,“ řekl Eustáquio. „Věřili jsme. Nedokázali jsme si představit, že bychom nevyhráli.“
Víra se mu vyplatila. V osmifinále vyzvou Kanaďané vítěze duelu Nizozemsko – Maroko.