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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Za Portugalsko hrál s Jotou, přišel o rodiče. Kanaďané oslavují hrdinu Eustáquia

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  13:25
Dojatý kanadský záložník Stephen Eustaquio kráčí ze hřiště poté, co svým gólem...

Dojatý kanadský záložník Stephen Eustaquio kráčí ze hřiště poté, co svým gólem do sítě Jihoafrické republiky poslal Kanadu do osmifinále MS. | foto: AP

Trenér Kanady Jesse Marsch mluví k hráčům po postupu přes Jihoafrickou...
Trenér Kanady Jesse Marsch oslavuje postup přes Jihoafrickou repubilku.
Trenér Kanady Jesse Marsch oslavuje postup přes Jihoafrickou repubilku.
Zklamaní Jihoafričané po inkasované brance v utkání s Kanadou.
26 fotografií
Žil na dohled hokejové haly se dvěma ledovými plochami, ale brusle na nohy jako většina jeho vrstevníků neobul. Pro Kanadu bylo dobře, že Stephen Eustáquio doma v Leamingtonu na břehu Erijského jezera nazul kopačky. V neděli večer na stadionu v Los Angeles ji svým gólem poslal do osmifinále fotbalového mistrovství světa, což je senzace.

Kanada je mezi šestnácti nejlepšími týmy planety. Chápete to? Vděčí za to svému devětadvacetiletému kapitánovi.

„Všechno, co dělám, je pro moji rodinu, pro moje rodiče, pro přítelkyni, pro dceru, pro bratra a přátele,“ řekl Eustáquio dojatě.

Pohnutý má osobní život, ale na travnatém hřišti se mu daří.

V neděli večer si v úvodním kole vyřazovací fáze šampionátu v nastavení počíhal na odražený míč a z první ho pohotově poslal na bránu. Krásně se trefil k tyči mimo dosah jihoafrického gólmana Ronwena Williamse a rozsekl bezbrankový stav.

„Byl to úžasný gól,“ dojímal se Eustáquio. „Když jsem vypálil, cítil jsem, že se mnou střílejí všichni spoluhráči i fanoušci. Všichni do toho vložili trochu síly a míč skončil v síti.“

Jihoafrická gólman Ronwen Williams se marně natahuje po míči, který na jeho...
Kanadský záložník Stephen Eustaquio právě překonal jihoafrického brankáře...

„Byla to scéna jako vytržená z filmu, natočeném pár ulic vedle v Hollywoodu,“ psala kanadská média, jenž většinou informují o hokeji.

Ale když má teď sport číslo jedna pauzu, proč nedat prostor fotbalu?

Eustáquio se narodil ve třicetitisícovém Leamingtonu, který leží na nejjižnějším cípu Kanady na dohled amerického Detroitu, portugalským rodičům.

Když mu bylo sedm, vrátili se do vlasti. Prošel portugalskou fotbalovou školou, v dospělém fotbale začínal v Torreense, hrál za Leixöes i Chavez a s Diogem Jotou, Diogem Dalotem, Rúbenem Diasem či Joaem Félixem nastupoval za tamní reprezentaci do 21 let.

Z hráčů jsou národní hrdinové, zářil kouč Kanady. A teď si to rozdáme s gigantem

V lednu 2019 se překvapivě vydal na rok do mexického Cruz Azul. Po návratu zamířil do Pacos Ferreiry a zaujal natolik, že si ho v lednu 2022 pořídilo Porto.

V té době už měl starty za národní mužstvo Kanady, pro kterou se rozhodl. V konkurenci Bruna Fernadese, Cristiano Ronalda a dalších hvězd neviděl šanci se do reprezentace prosadit.

Za jeden z velkých portugalských klubů nastupoval čtyři roky, pomohl ke dvěma ligovým titulům i třem triumfům v tamním poháru. Posledním půlrok strávil v Los Angeles v Major League Soccer. Tam, kde se v neděli stal kanadským hrdinou.

Když po zápase v rozhovoru s novináři zmínil rodiče, v očích se mu leskly slzy. Ani jeden z nich už nežije.

Matka mu zemřela před třemi lety na rakovinu ve chvíli, kdy za Porto hrál ligový duel proti Santa Claře. O rok později náhle skonal otec na infarkt. Krátce předtím se Eustáquiovi a jeho přítelkyni Constantě narodila holčička Benedita.

„Naši rodiče…,“ hlesl Stephenův starší bratr Mauro, když se ho před časem ptali reportéři ze Sports Net Canada. „Dali nám křídla. Takže teď je na nás, abychom letěli. Jsme vděční za to, že oba děláme to, co naprosto milujeme,“ zdůraznil někdejší fotbalista a nynější trenér.

Kariéru svého bratra pečlivě sleduje. Stephen se dostal do výběru Kanady už na předchozím mistrovství světa v Kataru, kde odehrál duel proti Belgii a v následném utkání proti Chorvatsku v závěru půle utrpěl svalové zranění, proto proti Maroku už nehrál. Kanada všechna utkání prohrála a po skupině se vydala domů.

Na současném šampionátu však píše úplně jiný příběh i díky Eustáquiovi. U remízy s Bosnou a drtivém vítězství nad Katarem nechyběl ani minutu. Proti Švýcarsku ho i některé další spoluhráče trenér šetřil, hrál jen poslední půlhodinu, protože Kanada měla jistý postup

Kanadský záložník Stephen Eustáquio (uprostřed) slaví gól do sítě Jihoafrické...

Vyplatilo se, že po porážce nebyla první ve skupině. Jihoafrická republika, jenž za sebou nechala i Čechy, byla papírově snazším protivníkem, než by bylo Alžírsko, na které narazí Švýcaři.

„Hodně jsme dřeli, abychom se dostali dál. A opravdu chceme vítězství dopřát všem Kanaďanům,“ řekl Eustáquio. „Věřili jsme. Nedokázali jsme si představit, že bychom nevyhráli.“

Víra se mu vyplatila. V osmifinále vyzvou Kanaďané vítěze duelu Nizozemsko – Maroko.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina L

Skupina K

Skupina J

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Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
28. 6. 21:00
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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