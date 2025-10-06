Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Chramostu kouč Hašek povolal dodatečně jako pětadvacátého hráče kádru. V původní nominaci měl totiž při absenci zraněných Patrika Schicka a Adama Hložka jen dva čistokrevné útočníky Matěje Vydru z Plzně a slávistu Tomáše Chorého.
Nejstarší debutanti v české reprezentaci
Oldřich Machala (Sigma Olomouc)
Tomáš Poznar (Zlín)
Jaromír Navrátil (Jablonec)
Jan Navrátil (Olomouc)
Daniel Zítka (Anderlecht)
Ondřej Kúdela (Slavia)
Radim Breite (Olomouc)
Martin Vaniak (Olomouc)
Petr Schwarz (Slask Vratislav)
Marek Kulič (Mladá Boleslav)
Se sedmi góly nejlepší střelec české ligy dostal přednost před sparťanem Janem Kuchtou, slávistou Mojmírem Chytilem, Václavem Sejkem z Heerenveenu či boleslavským Matyášem Vojtou.
Chramosta prošel mládežnickými výběry, naposled nastupoval před třinácti lety za jedenadvacítku. V domácí lize nastřílel už 110 gólů. Hrál za Mladou Boleslav, Plzeň, Bohemians a nyní je v Jablonci.
Pokud by Chramosta aspoň v jednom ze dvou blížích se zápasů nastoupil, stal by se nejstarším debutantem v historii. V nedělním duelu na Faerských ostrovech mu bude pětatřicet, čímž by téměř o dva roky překonal Oldřicha Machalu.
Citelně se změny dotknou brankářského postu, mimo je gólmanská jednička Jindřich Staněk.
V zářijovém kvalifikačním utkání s Černou Horou byl jedním z nejlepších na hřišti, podle čtenářské ankety oslnil dokonce nejvíc. Jenže kvůli zdravotním problémům, které ho nepustily ani do nedělního derby, slávistického gólmana nahradili Martin Jedlička z Plzně a Lukáš Horníček z Bragy. Do zápasů s Chorvatskem a Faerskými ostrovy nezasáhne ani zraněný Vítězslav Jaroš z Ajaxu.
Po delší době se tak mění skladba reprezentačních brankářů.
„Je to samozřejmě komplikace, ale musíme si s tím poradit. Staňka s Jarošem trápí zdravotní potíže, takže jsme povolali náhrady. K národnímu týmu se připojí od začátku srazu,“ uvedl trenér Ivan Hašek, jehož svěřenci se sejdou těsně před polednem v Praze, na webu fotbalové asociace.
A vypadá to, že Matěj Kovář, který z původní trojice zbyl, znovu zabojuje o pozici jedničky.
|
Góly na všechny způsoby. Chramosta vyzrál v mazáka, může být králem střelců?
O tu přišel po červnovém výprasku 1:5 v Chorvatsku, do zmíněného kvalifikačního utkání o mistrovství světa s Černou Horou (2:0) už zase naskočil Staněk. A čekalo se, že bude pokračovat i na říjnovém srazu.
Nicméně už po utkání na Interu v Lize mistrů (0:3) přiznal, že se necítil nejlépe a v neděli místo něj na Spartě chytal Jakub Markovič. Jaroš ještě odchytal za Ajax sobotní zápas nizozemské nejvyšší soutěže, i jeho ale trápí zranění.
|
Příběh Tygra. Z trápení ve třetí lize českou jedničkou, vyskočí Staněk ještě výš?
V reprezentační bráně se coby náhradník s největší pravděpodobností představí zmíněný Kovář z Eindhovenu, který od loňského Eura naskočil od začátku za reprezentaci do 10 zápasů po sobě. Pak přepustil místo Staňkovi.
Jedlička, jednička v plzeňské bráně, si premiérovou nominaci do reprezentačního áčka užil přesně před rokem pro zápasy Ligy národů s Albánií a Ukrajinou, na první start zatím stále čeká.
Pro Horníčka, který předvádí výborné výkony v brance Bragy, jde o premiérovou seniorskou nominaci. Dosavadním vrcholem byl pro něj evropský šampionát do 21 let. Na klubové úrovni je v Portugalsku jedničkou mezi tyčemi, zazářil i v Evropské lize.