Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

  10:19aktualizováno  12:59
Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských ostrovech to není jediná změna v původní nominaci. Kvůli zranění se omluvili brankáři Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem, které nahradili další nováček Lukáš Horníček z Bragy a plzeňský Martin Jedlička.
Slávistický brankář Jindřich Staněk zasahuje v utkání proti Jablonci.

Slávistický brankář Jindřich Staněk zasahuje v utkání proti Jablonci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonečtí fotbalisté se radují z druhé proměněné penalty Jana Chramosty.
Jan Chramosta z Jablonce odkopává míč před karvinským Janem Chytrým.
Jan Chramosta v barvách Jablonce během ligového zápasu se Slavií.
Jablonecký Jan Chramosta (vlevo) v souboji s obráncem Bohemians Adamem Kadlecem.
Chramostu kouč Hašek povolal dodatečně jako pětadvacátého hráče kádru. V původní nominaci měl totiž při absenci zraněných Patrika Schicka a Adama Hložka jen dva čistokrevné útočníky Matěje Vydru z Plzně a slávistu Tomáše Chorého.

Nejstarší debutanti v české reprezentaci

Oldřich Machala (Sigma Olomouc)
33 let, 4 měsíce a 7 dnů
v roce 1996 proti Nigérii (2:1); první a poslední start

Tomáš Poznar (Zlín)
32 let a 17 dnů
v roce 2020 proti Skotsku (0:1); první a poslední start

Jaromír Navrátil (Jablonec)
32 let, 9 měsíců a 23 dnů
v roce 1995 proti Kuvajtu (2:1)

Jan Navrátil (Olomouc)
32 let, 7 měsíců a 3 dny
v roce 2022 proti Faerským ostrovům (5:0)

Daniel Zítka (Anderlecht)
32 let, 5 měsíců a 1 den
v roce 2007 proti Kypru (2:0)

Ondřej Kúdela (Slavia)
32 let
v roce 2019 proti Brazílii (1:3)

Radim Breite (Olomouc)
31 let a 28 dnů
v roce 2020 proti Skotsku (1:2); první a poslední start

Martin Vaniak (Olomouc)
31 let, 4 měsíce a 8 dnů
v roce 2002 proti Maďarsku (2:0)

Petr Schwarz (Slask Vratislav)
31 let a 4 dny
v roce 2022 proti Faerským ostrovům (5:0)

Marek Kulič (Mladá Boleslav)
30 let, 10 měsíců a 5 dnů
v roce 2006 proti Srbsku (1:3)

Se sedmi góly nejlepší střelec české ligy dostal přednost před sparťanem Janem Kuchtou, slávistou Mojmírem Chytilem, Václavem Sejkem z Heerenveenu či boleslavským Matyášem Vojtou.

Chramosta prošel mládežnickými výběry, naposled nastupoval před třinácti lety za jedenadvacítku. V domácí lize nastřílel už 110 gólů. Hrál za Mladou Boleslav, Plzeň, Bohemians a nyní je v Jablonci.

Pokud by Chramosta aspoň v jednom ze dvou blížích se zápasů nastoupil, stal by se nejstarším debutantem v historii. V nedělním duelu na Faerských ostrovech mu bude pětatřicet, čímž by téměř o dva roky překonal Oldřicha Machalu.

Citelně se změny dotknou brankářského postu, mimo je gólmanská jednička Jindřich Staněk.

V zářijovém kvalifikačním utkání s Černou Horou byl jedním z nejlepších na hřišti, podle čtenářské ankety oslnil dokonce nejvíc. Jenže kvůli zdravotním problémům, které ho nepustily ani do nedělního derby, slávistického gólmana nahradili Martin Jedlička z Plzně a Lukáš Horníček z Bragy. Do zápasů s Chorvatskem a Faerskými ostrovy nezasáhne ani zraněný Vítězslav Jaroš z Ajaxu.

Po delší době se tak mění skladba reprezentačních brankářů.

„Je to samozřejmě komplikace, ale musíme si s tím poradit. Staňka s Jarošem trápí zdravotní potíže, takže jsme povolali náhrady. K národnímu týmu se připojí od začátku srazu,“ uvedl trenér Ivan Hašek, jehož svěřenci se sejdou těsně před polednem v Praze, na webu fotbalové asociace.

A vypadá to, že Matěj Kovář, který z původní trojice zbyl, znovu zabojuje o pozici jedničky.

Góly na všechny způsoby. Chramosta vyzrál v mazáka, může být králem střelců?

O tu přišel po červnovém výprasku 1:5 v Chorvatsku, do zmíněného kvalifikačního utkání o mistrovství světa s Černou Horou (2:0) už zase naskočil Staněk. A čekalo se, že bude pokračovat i na říjnovém srazu.

Nicméně už po utkání na Interu v Lize mistrů (0:3) přiznal, že se necítil nejlépe a v neděli místo něj na Spartě chytal Jakub Markovič. Jaroš ještě odchytal za Ajax sobotní zápas nizozemské nejvyšší soutěže, i jeho ale trápí zranění.

Příběh Tygra. Z trápení ve třetí lize českou jedničkou, vyskočí Staněk ještě výš?

V reprezentační bráně se coby náhradník s největší pravděpodobností představí zmíněný Kovář z Eindhovenu, který od loňského Eura naskočil od začátku za reprezentaci do 10 zápasů po sobě. Pak přepustil místo Staňkovi.

Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Jedlička, jednička v plzeňské bráně, si premiérovou nominaci do reprezentačního áčka užil přesně před rokem pro zápasy Ligy národů s Albánií a Ukrajinou, na první start zatím stále čeká.

Pro Horníčka, který předvádí výborné výkony v brance Bragy, jde o premiérovou seniorskou nominaci. Dosavadním vrcholem byl pro něj evropský šampionát do 21 let. Na klubové úrovni je v Portugalsku jedničkou mezi tyčemi, zazářil i v Evropské lize.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Výsledky

MFK Karviná - SK Sigma Olomouc

18. 10. • 15:00 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Koupit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 7:3 6
2. Severní IrskoSev. Irsko 3 2 0 1 6:4 6
3. SlovenskoSlovensko 3 2 0 1 3:2 6
4. LucemburskoLucembursko 3 0 0 3 1:8 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 3 0 0 9:0 9
2. KosovoKosovo 3 1 1 1 2:4 4
3. SlovinskoSlovinsko 3 0 2 1 2:5 2
4. ŠvédskoŠvédsko 3 0 1 2 2:6 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 3 2 1 0 9:0 7
2. SkotskoSkotsko 3 2 1 0 5:1 7
3. ŘeckoŘecko 3 1 0 2 6:7 3
4. BěloruskoBělorusko 3 0 0 3 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 7:1 9
2. UkrajinaUkrajina 3 1 1 1 6:6 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 9:7 3
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 3 0 1 2 1:9 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 2 0 0 9:0 6
2. GruzieGruzie 2 1 0 1 5:3 3
3. TureckoTurecko 2 1 0 1 3:8 3
4. BulharskoBulharsko 2 0 0 2 0:6 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 2 2 0 0 8:2 6
2. ArménieArménie 2 1 0 1 2:6 3
3. MaďarskoMaďarsko 2 0 1 1 4:5 1
4. IrskoIrsko 2 0 1 1 3:4 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 5 4 1 0 18:3 13
2. PolskoPolsko 5 3 1 1 8:4 10
3. FinskoFinsko 6 3 1 2 8:9 10
4. LitvaLitva 6 0 3 3 6:9 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 5 5 0 0 19:2 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 5 2 1 2 10:6 7
4. KyprKypr 6 1 2 3 7:9 5
5. San MarinoSan Marino 6 0 0 6 1:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 5 5 0 0 24:3 15
2. ItálieItálie 4 3 0 1 12:7 9
3. IzraelIzrael 5 3 0 2 15:11 9
4. EstonskoEstonsko 5 1 0 4 5:13 3
5. MoldavskoMoldavsko 5 0 0 5 3:25 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MakedonieS. Makedonie 6 3 3 0 11:2 12
2. BelgieBelgie 5 3 2 0 17:4 11
3. WalesWales 5 3 1 1 11:6 10
4. KazachstánKazachstán 6 2 0 4 7:11 6
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 5 5 0 0 13:0 15
2. AlbánieAlbánie 5 2 2 1 5:3 8
3. SrbskoSrbsko 4 2 1 1 4:5 7
4. LotyšskoLotyšsko 5 1 1 3 2:6 4
5. AndorraAndorra 5 0 0 5 0:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 5 4 1 0 17:1 13
2. ČeskoČesko 6 4 1 1 11:6 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 6 3 0 3 8:5 9
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 5 0 0 5 2:17 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

