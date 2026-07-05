Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jen počkej, Ancelotti! Neobyčejný příběh kouče Norů, rodina mu plánovala pohřeb

Autor:
  12:46
Norský trenér Stale Solbakken před začátkem utkání s Pobřeží slonoviny.

Norský trenér Stale Solbakken před začátkem utkání s Pobřeží slonoviny. | foto: Tony GutierrezAP

Stale Solbakken na tiskové konferenci před utkáním s Pobřežím slonoviny.
Stale Solbakken v rozhovoru s novináři po norském tréninku na mistrovství světa.
Stale Solbakken odchází ze hřiště společně s Erlingem Haalandem.
Stale Solbakken důrazně uděluje pokyny během utkání s Pobřežím slonoviny.
84 fotografií
Když si něco myslí, nenechá si to pro sebe. Ani se skrýváním emocí si příliš starostí nedělá. Norské fotbalisty si získává právě svou otevřeností, autentičností, lidskostí. Chcete konkrétní důkaz? Pusťte si video, na němž kouč Stale Solbakken v kabině promlouvá k týmu po postupu do osmifinále mistrovství světa.

„Nepíšete jen norskou fotbalovou historii, ale historii celé naší země.“

„Díky vám mohou být všichni doma čtrnáct dní opilí, aniž by se na ně kdokoliv nechápavě díval.“

„Jen počkej, Carlo Ancelotti... Jdeme si pro tebe!“

Jen pár útržků z poutavého proslovu trenéra, jemuž všichni naslouchali. Až po úsměvném rýpnutí do legendy stojící na lavičce Brazílie, příštího norského soupeře, se kabinou začal rozléhat hlasitý smích doprovázený potleskem.

Nejde pouze o gólovou mašinu Haalanda nebo fantastické fanoušky, popularitu si fotbaloví vikingové na letošním šampionátu uzmuli také díky Solbakkenovi.

Holohlavého kouče při zápasech často spatříte na kraji technické zóny, odkud hráčům energicky udílí pokyny. Soustředěného, kompletně zažraného do dění na trávníku.

Stale Solbakken důrazně uděluje pokyny během utkání s Pobřežím slonoviny.

Klečící Stale Solbakken objímá kolegy z realizačního týmu po norském vítězství nad Pobřeží slonoviny.

Po vítězství 2:1 nad Pobřežím slonoviny a razítku na účasti mezi šestnácti nejlepšími nedokázal zadržet dojetí, klesl na kolena a objímal členy svého realizačního týmu. Pak se usmíval, jásal. A samozřejmě vesloval.

Sympatie si získal už ve skupině. Jakmile zazněl závěrečný hvizd utkání se Senegalem, doběhl na tribunu, prodral se mezi kolemjdoucími, aby objal a políbil manželku Anniken, která stojí po jeho boku více než třicet let.

Společně si vychutnávají norskou fotbalovou pohádku, ale prošli si i strastmi.

Na datum 13. března 2001 nikdy nezapomenou. Solbakken, v dobách aktivní kariéry reprezentační záložník a také otec bývalého sparťana Markuse, tehdy kopal za Kodaň. Při tréninku dostal zčistajasna infarkt.

Prodělal klinickou smrt, srdce mu přestalo bít na sedm minut, zachránil ho včasný zásah týmového lékaře Franka Odgaarda. V nemocnici jej připojili na přístroje, v kómatu zůstal dalších šestadvacet hodin.

Zaměstnanci dánského klubu mezitím oznámili tragickou zprávu jeho nejbližším. Zdrcení rodiče okamžitě sedli na letadlo, na palubě už plánovali synův pohřeb.

Viking zase udeřil. Haaland táhne Norsko k historickému úspěchu: Změníme se navždy

„Pro moji rodinu šlo o daleko dramatičtější zážitek než pro mě,“ vyprávěl později až s překvapivým nadhledem Solbakken. „Já nic necítil, prostě mi jen zhasla světla. Zatímco jsem umíral, je trápily daleko horší myšlenky.“

Život se mu zázrakem podařilo zachránit, doktoři zjistili, že trpí vrozenou srdeční vadou.

S fotbalem měl krátce po třiatřicátých narozeninách utrum: „Až s odstupem času mi došlo, na čem opravdu záleží. Do své práce dávám maximum, ale zároveň si uvědomuji, že na světě jsou i důležitější věci.“

Rychle přešaltoval na trénování. V Kodani se během dvou angažmá radoval z osmi ligových titulů, mezitím se marně pokoušel prosadit v Kolíně nad Rýnem a Wolverhamptonu.

Stale Solbakken na tiskové konferenci před utkáním s Pobřežím slonoviny.

Reprezentaci má na povel takřka šest let, konečně ji dovedl na velký turnaj. Napravil předchozí nezdary, před čtyřmi lety v kvalifikaci kritizoval volbu Kataru jako pořadatelské země: „Nelíbí se mi, jak se FIFA staví k otázce lidských práv. Fotbal měl udělat mnohem víc, místo toho jen spal.“

Co na srdci, to na jazyku. Tak Solbakken funguje, tak působí i na tým kolem Haalanda, kapitána Ödegaarda a dalších členů silné generace, která je blízko mimořádnému úspěchu.

K historicky nejlepšímu výsledku na světovém šampionátu stačí jediné. Vyzrát na Brazílii.

Kdo nevesluje, není Nor! Po úpadku chytrý plán, severská země těží i z fotbalové školy

„Jsou favoritem. Nejen proti nám, řadím je i mezi hlavní kandidáty na celkové prvenství,“ hlásil Solbakken na tiskové konferenci. „Dostávají se do tempa, mají výborné fotbalisty na všech pozicích. Pro nás je to obrovská výzva, ale nejdeme se jen zúčastnit. Chceme vyhrát a postoupit do čtvrtfinále.“

Na přetřes přišla i jeho slova na adresu Ancelottiho, která neunikla ani Brazilcům. „Zachytili jsme je, poslouží nám jako extra motivace,“ ušklíbl se obránce Douglas Santos.

Ani norský kouč otázce na lehký rýpanec neunikl. Novináře ujistil, že se jednalo pouze o vtip, nikoliv provokaci, a že k „Donu Carlovi“, pětinásobnému vítězi Ligy mistrů, chová mimořádný respekt.

„Každý by k němu měl vzhlížet. Společně s Guardiolou, Mourinhem a pár dalšími patří k trenérským velikánům. Když jsem byl v Kodani, párkrát jsme se potkali. Skvělý chlap s úžasným smyslem pro humor. Věřím, že můj komentář bere s nadhledem.“

Kouč brazilské reprezentace Carlo Ancelotti.

Osmifinále mistrovství světa si Norové zahrají poprvé od roku 1998. Postup ze skupiny si tehdy zajistili triumfem v posledním utkání... Ano, tipujete správně, proti Brazílii.

Po remízách s Marokem (2:2) a Skotskem (1:1) potřebovali giganta s Ronaldem, Rivaldem či Robertem Carlosem v sestavě skolit. A povedlo se! Díky proměněné penaltě Kjetila Rekdala, který v devětaosmdesáté minutě posunul skóre na konečných 2:1.

Solbakken před osmadvaceti lety vše sledoval z první řady. Na lavičce, v roli náhradníka připraveného naskočit. „Znamenalo to pro nás strašně moc, ale Brazilcům tehdy o nic nešlo. Spíš se chystali na play off, své už měli jisté,“ upozornil.

Teď jsou okolnosti jiné, poražený jede domů. To severští miláčci publika nechtějí. Rádi by si znovu oslavně zaveslovali. A v kabině si poslechli trenérův další vítězný proslov.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1/32 finále

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kouč Kanady byl po prohře hrdý, Mbappého chválili

Sledujeme online
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Jen počkej, Ancelotti! Neobyčejný příběh kouče Norů, rodina mu plánovala pohřeb

Norský trenér Stale Solbakken před začátkem utkání s Pobřeží slonoviny.

Když si něco myslí, nenechá si to pro sebe. Ani se skrýváním emocí si příliš starostí nedělá. Norské fotbalisty si získává právě svou otevřeností, autentičností, lidskostí. Chcete konkrétní důkaz?...

5. července 2026  12:46

Rušno v Arsenalu: Jarolím skončil, z asistenta je trenér, do branky jde Vliegen

Ústecký trenér David Jarolím během zápasu proti Varnsdorfu

Když fotbalová Česká Lípa po 27 letech oslavila postup do druhé ligy, bylo jasné, že její kádr musí projít změnami. Ta nejzajímavější se odehrála na postu gólmana. Do klubu zamířil sedmadvacetiletý...

5. července 2026  11:17

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Kouč Kanady byl po prohře hrdý, Mbappého chválili

Sledujeme online
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

5. července 2026  10:53

Kouč Paraguaye nechápal penaltu. Sudí má svůj názor, ale pak přijde VAR, rýpnul si

Trenér Paraguaye Gustavo Alfaro během zápasu s Francií.

Možná by zápas i dotáhli minimálně do prodloužení, nakonec ale rozhodla penalta, kterou 20 minut před koncem proměnil Kylian Mbappé, a poslal tak Francii do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa....

5. července 2026  10:12

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

5. července 2026  9:13

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

5. července 2026  9:08

26. den MS ve fotbale: Brazílie narazí na Norsko, Mexiko vyzve Anglii

Nejen tento brazilský fanoušek věří, že jeho oblíbenci dovedou zemi až k titulu...

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují osmifinálové boje. Nedělní program nabídne velmi atraktivní zápasy. Brazílie se střetne s Norskem, které je pro pětinásobné mistry světa historicky velmi...

5. července 2026  7:58

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

5. července 2026  7:23

Francie - Paraguay 1:0, favorit se povznesl nad provokace, z penalty rozhodl Mbappé

Francouzský kapitán Kylian Mbappé proti Paraguayi proměňuje pokutový kop.

Ustáli spoustu provokací, desítky tvrdých zákroků i dalších nechutností od soupeře, dali gól a postoupili do čtvrtfinále. Francouzští fotbalisté na mistrovství světa jsou dál stoprocentní, v...

4. července 2026  22:05,  aktualizováno  5. 7. 1:09

Sudí ho ušetřil vyloučení, vzápětí Maročan rozhodl osmifinále. Máme sílu, říká Unáhí

Marocký záložník Unáhí nad hlavami spoluhráčů poté co v osmifinále MS proti...

Kapitán kanadských fotbalistů Stephen Eustaquio ostře vyjel na hlavního rozhodčího Michaela Olivera, který ho od sebe rukama důrazně odstrčil. „To je přece jasná žlutá karta,“ křičel Eustaquio kvůli...

4. července 2026  22:45

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Kanada - Maroko 0:3, všechny góly padly po půli, do čtvrtfinále poslal tým Unáhí

Kanadský brankář Crepeau se marně natahuje po střele Unáhího, který střílí...

Prvním čtvrtfinalistou fotbalového mistrovství světa se stalo Maroko. Africký tým na stadionu v Houstonu porazil 3:0 Kanadu, jednu z pořadatelských zemí. Dvě branky dal záložník Azzedine Unáhí....

4. července 2026  18:05,  aktualizováno  21:09

Sparta získala hráče z belgické ligy, přišel kostarický křídelník Alcócer

Kostarický reprezentant Josimar Alcócer je posilou Sparty z Westerlo.

Fotbalová Sparta hlásí posilu z belgické ligy. Do týmu přichází kostarický křídelník Josimar Alcócer z Westerlo. Klub o tom informoval na svém webu.

4. července 2026  20:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.