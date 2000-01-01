Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V základní skupině vystřídají celkem tři stadiony z celkových sedmnácti, na kterých se sportovní svátek odehraje. Podívejte se na jejich přehled.
Autor: Reuters
ESTADIO GUADALAJARA, Mexiko (48 tisíc diváků). Právě tady se čeští fotbalisté představí na světovém šampionátu poprvé, v noci z 11. na 12. června vyzvou v Guadalajaře reprezentaci Jižní Koreji.
Autor: Reuters
Třetí mexický stadion má nahlášenou kapacitu těsně pod 50 tisíc diváků a bude dějištěm druhého utkání šampionátu, který shodou okolností odehraje česká reprezentace. V krajině vyniká zejména díky tomu, že se nachází na vyvýšené betonové ploše, jejíž povrch zakrývá tráva.
Autor: Reuters
Stavba začala už v roce 2004, ale neplánovaně se protáhla na šest let. Jeden z prvních (přátelských) zápasů na něm odehrál Manchester United s tamní Guadalajarou – a vůbec první gól na novém stadionu vstřelil Javier Hernández přezdívaný Chicharito, jenž nedlouho poté právě do United přestoupil.
Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, ČTK
ATLANTA STADIUM, Georgie, USA (75 tisíc diváků). Druhé utkání na šampionátu odehrají Češi v Atlantě, kde je čeká Jihoafrická republika. Na stadionu se skutečně nezvyklou konstrukcí.
Autor: Reuters
Architekti si skutečně vyhráli, zatahovací střecha se totiž skládá z osmi trojúhelníků, které do sebe při jejím zavírání zapadnou a vypadají jako zjednodušená závěrka fotoaparátu.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Pod ní diváky baví 360stupňová LED obrazovka. Vyniká obrovskými tribunami po stranách a průhledem za jednou z branek. Na MS se v Atlantě odehraje osm duelů, poslední v semifinále.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Stadion je poměrně nový, otevřel v roce 2017 a plně ho vlastní stát Georgie. Kromě týmu Atlanta Falcons v americkém fotbale ho domovem nazývají také klasičtí fotbalisté z týmu Atlanta United. Zvenku ho zdobí různě vystouplé trojúhelníkové kusy, což je obzvlášť v noci v kombinaci s nasvícením velmi efektní.
Autor: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO, Mexiko (83 tisíc diváků). Třetí dějiště, třetí skupinový zápas. Právě tady v centru Mexika vyzvou čeští fotbalisté domácí reprezentaci. A lepší místo ani dostat nemohli.
Autor: Reuters
Jde o jeden z nejikoničtějších stadionů na planetě. Znát ho budete spíš pod názvem Estadio Azteca, Aztécký stadion. Stojí na okraji hlavního města Mexico City a světový šampionát bude hostit na své šedesáté výročí.
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / Miguel Ponton, ČTK
Současně je největším stadionem v latinské Americe. Historický klenot hostil nejedno významné utkání. V roce 1970 například „zápas století“ mezi Itálií a Západním Německem, jeho tribuny zažily i Maradonovu „boží ruku“ v roce 1986 či Pelého triumf na MS 1970. Dnes se stadionu prohánějí fotbalisté Club América či mexické reprezentace.
Autor: Reuters
NEW YORK-NEW JERSEY STADIUM, New Jersey, USA (82,5 tisíce diváků). Přestože nese pojmenování obou států, nachází se čistě na území New Jersey západně od Manhattanu za řekou Hudson. Tady by se čeští fotbalisté představili jen tehdy, pokud by došli až do finále.
Autor: Reuters
Kapacitou 82 500 se řadí k největším na turnaji. Hostí zápasy amerického fotbalu, v tamní NFL tam hrají New York Giants a New York Jets. V roce 2013 hostil Super Bowl mezi šťastnějšími Seattle Seahawks a poraženými Denver Broncos.
Autor: Profimedia.cz
Velká finále ho neminou ani tentokrát, po mistrovství světa klubů zde vyvrcholí i klasické mistrovství světa.
Autor: Reuters
DALLAS STADIUM, Texas, USA (94 tisíc diváků). Od tréninkového centra českých fotbalistů v Mansfieldu není daleko. Úplně v Dallasu ho navzdory jménu nenajdete. Nachází se spíš na půl cesty mezi Dallasem a sousedním Fort Worth.
Autor: AP
Pokud platí nahlášená kapacita 94 000, bude největším stadionem na turnaji. Běžně se u něj totiž uvádí 80 tisíc míst. To platí na utkání NFL, kdy na AT&T Stadium, jak se kvůli sponzorským právům oficiálně jmenuje, nastupují Dallas Cowboys.
Autor: ČTK / AP / Matt Patterson, ČTK
Je to skutečně multifunkční stánek, který kromě amerického či klasického fotbalu hostí koncerty, basketbalové zápasy, rodeo, motokros nebo profesionální wrestling. Na šampionátu se tam představí třeba reprezentace Nizozemska, Anglie, Chorvatska či Argentiny, hostí také jedno osmifinále a semifinále.
Autor: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
KANSAS CITY STADIUM, Missouri, USA (73 tisíc diváků). Z dálky vypadá jako miska položená na talíři. V každém rohu je točitá věž, kterou se fanoušci dostávají do obrovského horního patra. Stadion v Kansas City nemá pořádnou střechu, a tak jsou fanoušci pořád na přímém slunci.
Autor: Reuters
Běžně tam hrají slavní Kansas City Chiefs, kteří v roce 2023 vyhráli Super Bowl. Stadion je spolu se sousední baseballovou arénou součástí sportovního komplexu pojmenovaném po válečném prezidentovi Harrym Trumanovi. Kolem obou staveb najdete na rovině jen rozsáhlá asfaltová parkoviště.
Autor: Scott Winters/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Profimedia.cz
Na šampionátu se v Kansasu objeví například výběry Argentiny, Ekvádoru, Nizozemska nebo Rakouska. Stadion hostí také předkolo play off a jedno čtvrtfinále.
Autor: ČTK / AP / Charlie Riedel, ČTK
HOUSTON STADIUM, Texas, USA (72 tisíc diváků). Na první pohled vás upoutá obrovská obrazovka, která je na obou stranách nad brankami připevněná ke střeše. Ta je zatahovací, v roce 2002 byli v Houstonu první v celé NFL, kteří technologii používali.
Autor: Reuters
Stabilně zde sídlí tým amerického fotbalu Houston Texans, v klasickém fotbale zde hraje také národní tým Spojených států. Diváci ale mohou navštívit i rodeo či wrestling.
Autor: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Během světového šampionátu bude hostit sedm zápasů, z toho dva ve vyřazovací fázi. Představí se zde výběry Německa, Portugalska, Nizozemska či Saúdské Arábie. V play off hostí Houston předkolo play off a jedno osmifinále. Pak už se sem turnaj nevrátí.
Autor: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
LOS ANGELES STADIUM, Kalifornie, USA (70 tisíc diváků). Kdyby se brala v potaz nejvyšší možná kapacita, patřil by stadion v Los Angeles se stovkou tisíc diváků k těm vůbec největším. Pro mistrovství světa ve fotbale nicméně pojme „pouze“ zhruba 70 tisícovek fanoušků.
Autor: Reuters
V provozu je teprve od roku 2020 a zevnitř zaujme moderním vzhledem včetně kruhové obrazovky přímo nad hrací plochou. Z dálky pak poutá pozornost unikátním tvarem připomínajícím kapku vody, která se v rozích svažuje směrem dolů.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ČTK
Shora je stadion krytý střechou, jíž lze ve večerních hodinách rozsvítit. Až po čtvrtfinále se na něm odehraje celkem osm zápasů. Dvakrát se zde představí domácí výběr USA, v Los Angeles bude hrát také Írán, Švýcarsko, Bosna či Turecko. Uskuteční se tu dva zápasy předkola play off a jedno čtvrtfinále.
Autor: ČTK
SEATTLE STADIUM, Washington, USA (69 tisíc diváků). Provází ho pověst jednoho z nejhlasitějších stánků americké NFL, dvakrát byl dokonce uveden do Guinessovy knihy rekordů.
Autor: AP
Jinak mohutné tribuny jsou na severní straně přerušené menším výběžkem, přes nějž mají diváci výhled na centrum města. Vejde se do něj až 70 tisíc lidí, ze všech šestnácti stadionů přijde na řadu až jako patnáctý a bude hostit celkem šest utkání, naposledy v osmifinále.
Autor: Pablo PORCIUNCULA / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Zajímavostí je, že se pod názvem SoundView Stadium objevil i ve druhém díle videohry The Last of Us. Teď se tam podívají výběry Belgie, USA, Austrálie, Bosny či Egypta. Teoreticky se na něm mohou představit i Češi, pokud skončí ve skupině třetí a vyjde na ně jedna ze dvou možností, která se odehraje právě v Seattlu.
Autor: ČTK
SAN FRANCISCO BAY AREA STADIUM, Kalifornie, USA (71 tisíc diváků). Nejzápadněji situovaný stadion se sice pro organizační účely jmenuje podle San Franciska, nachází se však zhruba 70 kilometrů od něj ve městě Santa Clara.
Autor: Profimedia.cz
Bezpečně ho poznáte podle dvou chybějících rohů na západní straně. Od roku 2014 je domovem San Francisco 49ers z NFL a od svého vzniku se oficiálně jmenuje podle firmy Levi Strauss & Co. specializující se na výrobu džín.
Autor: Kirby Lee, Image of sport / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Standardně má kapacitu 68 a půl tisíce diváků, lze ji však až o sedm a půl tisíce navýšit. Odehraje se na něm celkem šest zápasů až po první vyřazovací kolo. Představí se tady například týmy Švýcarska, Rakouska, Turecka, Alžírska či Austrálie.
Autor: Reuters
PHILADELPHIA STADIUM, Pensylvánie, USA (69 tisíc diváků). Na první pohled stadion klasického amerického typu pojme něco málo přes 69 tisíc diváků a nachází se na jihu Filadelfie, jen kousek od hranic se státem New Jersey.
Autor: ČTK
Je domovem týmu Philadelphia Eagles, loňských vítězů Super Bowlu. O inauguraci se nicméně možná překvapivě v roce 2003 postaraly dva fotbalové týmy – Manchester United tehdy v přátelském utkání porazil 3:1 Barcelonu.
Autor: Reuters
V průběhu světového šampionátu se na něm odehraje šest zápasů, z toho pět už ve skupině. Hostit bude například Pobřeží slonoviny, Ekvádor, Brazílii, Haiti, Francii či Chorvatsko s Ghanou.
Autor: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
MIAMI STADIUM, Florida, USA (65 tisíc diváků). Multifunkční stadion v Miami, jehož slavnostní otevření proběhlo už v roce 1987, nesl původně název Joe Robbie Stadium podle zakladatele Miami Dolphins, kteří na něm hrají své zápasy NFL.
Autor: Reuters
Od roku 2016 se jmenuje Hard Rock podle řetězce barů a restaurací a má celkovou kapacitu přes 67 tisíc diváků. Zaujme především nezvyklým čtvercovým tvarem střechy, která zakrývá většinu tribun, nikoli však samotný trávník.
Autor: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
Bude se na něm hrát celkem osm utkání včetně souboje o bronz, což bude předzvěst velkého finále v New Jersey. V Miami se představí například Uruguay, Kapverdy, Skotsko, Kolumbie nebo Portugalsko.
Autor: ČTK
BOSTON STADIUM, Massachusetts, USA (65 tisíc diváků). Od centra Bostonu, podle nějž dostal svůj organizační název, se nachází více než 30 kilometrů. Jeho domovem je totiž městečko Foxborough. Právě tam se mohou představit i Češi, pokud na ně vyjde druhá možnost pro tým na postupovém třetím místě ze skupiny A.
Autor: Reuters
Boston Stadium je domovem New England Patriots z NFL a New England Revolution z MLS a funguje od roku 2002. S běžnou kapacitou necelých 65 tisíc diváků by patřil k těm menším stadionům. Jeho specifikem je mírně „vykousnutá“ tribuna na jižní straně, na té opačné pro změnu od roku 2023 stojí maják, jenž veřejnosti nabízí výhled na stadion i okolí.
Autor: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Odehraje se na něm celkem sedm utkání včetně jednoho čtvrtfinále. Hostit bude třeba týmy Skotska, Haiti, Norska, Maroka, Anglie či Francie.
Autor: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Profimedia.cz
VANCOUVER STADIUM, Kanada (54 tisíc diváků). První a ten větší kanadský stadion, na němž se bude hrát celkem sedm zápasů až po osmifinále, je zároveň jedním z těch vůbec nejstarších na celém šampionátu.
Autor: Andrew Chin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Slavnostní otevření proběhlo už v roce 1983 a vejde se na něj přes 54 tisíc diváků diváků. Mimochodem, původně se jednalo o uzavřený stánek, po zimních olympijských hrách v roce 2010 na něm však nainstalovali bílou zatahovatelnou střechu, která však často září všemi možnými barvami, díky čemuž může připomínat cirkusové šapitó. Kromě domácí Kanady, která se zde představí dvakrát, přivítá Toronto také Katar, Nový Zéland, Egypt či Belgii.
Autor: ČTK
ESTADIO MONTERREY, Mexiko (53,5 tisíce diváků). Podívejte se na ten výhled! Druhý z mexických stadionů patří na rozdíl od Estadio Azteca k těm vůbec nejmenším na šampionátu a bude hostit celkem čtyři zápasy.
Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
Je domovem klubu CF Monterrey, za nějž v loňském roce nastupoval i legendární španělský stoper Sergio Ramos.
Autor: Reuters
Z určitého úhlu může tvar tribun, které se od severu k jihu mírně svažují, připomínat automobil či možná záměrně kopačku. Přezdívá se mu Ocelový gigant a začátkem srpna oslaví teprve desáté výročí. Na šampionátu bude hostit čtyři utkání, ve skupině utkání Tuniska se Švédskem a Japonskem plus zápas Jihoafrické republiky s Jižní Koreou. V Monterrey se odehraje i jedno předkolo play off.
Autor: Reuters
TORONTO STADIUM, Kanada (45 tisíc diváků). Nejmenší ze 16 stadionů, na nichž se šampionát bude hrát, a druhý v Kanadě se nachází jen několik desítek metrů od jezera Ontario. Běžná kapacita nedosahuje ani 30 tisíc diváků, bude však pomocí přidaných tribun na užších jižní a severní straně navýšena o více než dvojnásobek.
Autor: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Profimedia.cz
Na první pohled zaujme především nezvyklou konstrukcí – stadionu totiž chybí tradiční plášť a tribuny jsou kryté pouze shora. Během sezony sloužím týmům Toronto FC z americké MLS a Toronto Agronauts z kanadské CFL.
Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
V Torontu, jehož stadion běžně vypadá nějak takto, se odehraje celkem šest utkání. Pět skupinových, během nichž se zde představí Kanada, Bosna, Ghana, Panama, Německo s Pobřežím slonoviny či Chorvatsko a Senegal. V play off čeká Toronto utkání předkola pro nejlepších 32 týmů na turnaji.
Autor: Profimedia.cz