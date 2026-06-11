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Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)
MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
Skupina B
Skupina D
Skupina C
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|2.
|Jižní KoreaJižní Korea
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|3.
|ČeskoČesko
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|4.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|KanadaKanada
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|KatarKatar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MarokoMaroko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|BrazílieBrazílie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|SkotskoSkotsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|HaitiHaiti
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AustrálieAustrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|ParaguayParaguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|TureckoTurecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|USAUSA
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|EkvádorEkvádor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|CuraçaoCuraçao
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|TuniskoTunisko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|JaponskoJaponsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|NizozemskoNizozemsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|EgyptEgypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|ÍránÍrán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|BelgieBelgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|UruguayUruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|KapverdyKapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|SenegalSenegal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|NorskoNorsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|IrákIrák
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|RakouskoRakousko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|JordánskoJordánsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PortugalskoPortugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|KolumbieKolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|UzbekistánUzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Demokratická republika KongoKongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ChorvatskoChorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|PanamaPanama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AnglieAnglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|GhanaGhana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
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