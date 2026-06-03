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Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
Skupina A
Skupina B
Skupina D
Skupina C
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MexikoMexiko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|Jižní KoreaJižní Korea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|ČeskoČesko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Jihoafrická republikaJihoafrická republika
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvýcarskoŠvýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|KanadaKanada
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Bosna a HercegovinaBosna
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|KatarKatar
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|MarokoMaroko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|BrazílieBrazílie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|SkotskoSkotsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|HaitiHaiti
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|AustrálieAustrálie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|ParaguayParaguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|TureckoTurecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|USAUSA
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|NěmeckoNěmecko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|EkvádorEkvádor
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|CuraçaoCuraçao
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ŠvédskoŠvédsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|TuniskoTunisko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|JaponskoJaponsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|NizozemskoNizozemsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|EgyptEgypt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|ÍránÍrán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|BelgieBelgie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Nový ZélandNový Zéland
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Saúdská ArábieSaúdská Arábie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|UruguayUruguay
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|ŠpanělskoŠpanělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|KapverdyKapverdy
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|FrancieFrancie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|SenegalSenegal
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|NorskoNorsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|IrákIrák
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ArgentinaArgentina
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|RakouskoRakousko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AlžírskoAlžírsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|JordánskoJordánsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PortugalskoPortugalsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|KolumbieKolumbie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|UzbekistánUzbekistán
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|Demokratická republika KongoKongo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|ChorvatskoChorvatsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|PanamaPanama
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|AnglieAnglie
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|GhanaGhana
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
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