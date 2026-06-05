Srbové v nadmořské výšce odpadli. Mexiko jim v generálce na MS nastřílelo pět gólů

Evropané se ujali vedení, ale tým spolupořadatele šampionátu ještě do přestávky skóre otočil a ve druhém poločase přidal další tři góly.
Mexiku patří 15. příčka světového žebříčku a je favoritem skupiny A. Skóre otevřel Srb Stanič. Vyrovnal obránce Vásquez z FC Janov a v nastaveném čase prvního poločasu si dal Bukinac vlastní gól.
Pro český tým je varovné, že Srbsko po přestávce odpadlo. Toluca je město ve výšce 2660 metrů nad mořem. Češi se utkají s Mexičany v přibližně 60 kilometrů vzdáleném Mexiko City v podobných klimatických podmínkách (2200 metrů nad mořem). Třetí branku zaznamenal útočník Jiménez z Fulhamu, čtvrtý gól domácího výběru byl znovu vlastní a v závěru skóre uzavřel záložník Chávez z Dynama Moskva.
Trenér Javier Aguirre devětkrát střídal, přesto Mexičané zápas jasně ovládli. Fanoušci jim za pomoci hlasivek, bubnů a trumpet vytvořili skvělou atmosféru. V prvních dvou zápasech ve skupině na MS Mexiko narazí na Jihoafrickou republiku a Koreu.
|
Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům
„Připravovali jsme se dvacet nebo dvaadvacet měsíců. Výběr konečné nominace nebyl snadný, postupně jsme měli dvanáct zraněných,“ řekl Aguirre na tiskové konferenci.
Mexiko je neporažené v posledních osmi zápasech od listopadu, kdy ho v přátelském utkání zdolala Paraguay. „Nejde jen o výsledek, zlepšujeme se. Jsme v dobré náladě s pozitivním přístupem a fyzicky zdatní. Jsme v dobré formě,“ uvedl Aguirre.
Přípravné fotbalové utkání před mistrovstvím světa
Toluca: Mexiko - Srbsko 5:1 (2:1)
Branky: 34. Vásquez, 45+3. vlastní Bukinac, 57. Jiménez, 72. vlastní Avdič, 90. Chávez - 19. Stanič.