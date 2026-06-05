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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Srbové v nadmořské výšce odpadli. Mexiko jim v generálce na MS nastřílelo pět gólů

Autor: ,
  8:25
Mexičtí fotbalisté v generálce na mistrovství světa na domácí půdě v Toluce rozstříleli Srbsko 5:1. Třetímu soupeři české reprezentace ve skupině A pomohly dva vlastní góly.
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Srbský křídelník Veljko Birmančevič (vpravo) stíhá mladičkého Mexičana Gilberta Moru. | foto: AP

Evropané se ujali vedení, ale tým spolupořadatele šampionátu ještě do přestávky skóre otočil a ve druhém poločase přidal další tři góly.

Mexiku patří 15. příčka světového žebříčku a je favoritem skupiny A. Skóre otevřel Srb Stanič. Vyrovnal obránce Vásquez z FC Janov a v nastaveném čase prvního poločasu si dal Bukinac vlastní gól.

Pro český tým je varovné, že Srbsko po přestávce odpadlo. Toluca je město ve výšce 2660 metrů nad mořem. Češi se utkají s Mexičany v přibližně 60 kilometrů vzdáleném Mexiko City v podobných klimatických podmínkách (2200 metrů nad mořem). Třetí branku zaznamenal útočník Jiménez z Fulhamu, čtvrtý gól domácího výběru byl znovu vlastní a v závěru skóre uzavřel záložník Chávez z Dynama Moskva.

Trenér Javier Aguirre devětkrát střídal, přesto Mexičané zápas jasně ovládli. Fanoušci jim za pomoci hlasivek, bubnů a trumpet vytvořili skvělou atmosféru. V prvních dvou zápasech ve skupině na MS Mexiko narazí na Jihoafrickou republiku a Koreu.

Česko - Guatemala 3:1, vítězný test před MS, tým ožil hlavně díky náhradníkům

„Připravovali jsme se dvacet nebo dvaadvacet měsíců. Výběr konečné nominace nebyl snadný, postupně jsme měli dvanáct zraněných,“ řekl Aguirre na tiskové konferenci.

Mexiko je neporažené v posledních osmi zápasech od listopadu, kdy ho v přátelském utkání zdolala Paraguay. „Nejde jen o výsledek, zlepšujeme se. Jsme v dobré náladě s pozitivním přístupem a fyzicky zdatní. Jsme v dobré formě,“ uvedl Aguirre.

Přípravné fotbalové utkání před mistrovstvím světa

Toluca: Mexiko - Srbsko 5:1 (2:1)

Branky: 34. Vásquez, 45+3. vlastní Bukinac, 57. Jiménez, 72. vlastní Avdič, 90. Chávez - 19. Stanič.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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