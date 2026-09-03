Spor o prodej práv k MS: FIFA zuří, UEFA podle ní vedla očerňovací kampaň

Předseda FIFA Gianni Infantino na konci července oznámil záměr prodat část práv na šampionáty soukromým investorům. Proti tomu se ale zvedla vlna ostré kritiky a Infantino plán odvolal.
UEFA poté požádala soud v USA, aby jí umožnil získat výpovědi a dokumenty od subjektů sídlících v USA, které chce použít jako důkazy. Unie se také chystá podat ve Švýcarsku trestní oznámení na Infantina.
FIFA se proti postupu UEFA ohradila a požádala soud, aby jí ho umožnil napadnout. „Ačkoli žádosti vypadají jako právní podání opatřená spisovými značkami, nejsou o mnoho víc než tiskovými zprávami, jejichž cílem je očerňovací kampaň proti FIFA,“ uvedla.
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Trestní oznámení na Infantina. UEFA má problém s plánem prodat část práv na MS
Infantinovi navíc kvůli tomu hrozí, že přijde o místo ve vedení FIFA. UEFA, asijská konfederace AFC a CONCACAF sdružující Karibik a Severní a Střední Ameriku totiž uvažují o vyvolání hlasování o nedůvěře s cílem odvolat ho z čela federace.