Nikdo neví, že tady něco takového začíná. Američané místo fotbalu oslavují basket

Že se fotbal ve Spojených státech, kde mu říkají „soccer“, netěší příliš velké oblibě, je známá věc. Více tam frčí sporty jako basketbal či americký fotbal. Ostatně to potvrdil i nedávný průzkum, podle kterého se polovina dotázaných Američanů o probíhající mistrovství světa v kopané nezajímá.
Šampionát se v jejich zemi koná již podruhé. V roce 1994 měl významný a trvalý dopad na fotbalovou kulturu v USA, zvýšil jeho popularitu a připravil půdu pro vznik Major League Soccer.
V nejlidnatějším městě Států jsou aktuálně přitom jen patrné známky toho, že tam začala nejsledovanější sportovní událost na světě. Newyorčané jsou právě teď totiž posedlí basketbalem a týmem Knicks mířícím po 53 letech za titulem.
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„Upřímně řečeno, o mistrovství světa jsem se vůbec nezajímal. Nezajímá mě nic jiného než Knicks,“ řekl jeden fanoušek BBC Sport , která přináší tamní dění v reportáži.
„Zatím jsem se soustředil na Knicks, ale jakmile to skončí, určitě se začnu věnovat mistrovství světa. Prostě teď v New Yorku vládnou Knicks,“ dodal Frank, další příznivec. Jiný prohodil: „Budu upřímný. O fotbale toho moc nevím.“
V Los Angeles, kde domácí tým odehraje dva ze svých tří zápasů ve skupině, je situace ohledně propagace šampionátu podobná.
Argentinská hvězda Lionel Messi tu je zobrazen velkou nástěnnou malbou, na „LA26“ lákají reklamní panely z letiště a na billboardech se pohybují američtí reprezentanti.
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Pro ty, kteří nejsou fanoušky fotbalu, by však bylo docela snadné si nevšimnout, že turnaj začíná. Taxikář, který vezl novináře BBC, vyjádřil překvapení a zeptal se: „Ono se koná mistrovství světa? Kdo hraje?“
Organizátoři však očekávají, že nadšení bude s postupem šampionátu stoupat. „Myslím, že jsme měli pozvolný rozjezd, který nyní vyvrcholí bouřlivým nadšením,“ uvedl Larry Freedman, spolupředseda losangelského organizačního výboru turnaje.
„Trvalo to tak dlouho a vzhledem k tolika dalším sportům a aktivitám v LA lidé přemýšleli o tom, co budou dělat zítra, ne za dva nebo tři roky. Ale teď, když jsme na prahu zahájení, jsou lidé velmi, velmi nadšení. Máme tu hodně rozmanitou komunitu a lidi z celého světa, jejichž týmy se turnaje zúčastní.“
Najdou se i nezapálení fotbaloví fanoušci, kteří jsou nadšení, když reprezentace hraje poblíž. „Jsem docela nadšený,“ řekl Isaiah BBC Sport. „Vlastně jsem nikdy nesledoval mistrovství světa, ale letos se na něj podívám.“
Kamarádka Husna doplnila: „Mnoho lidí tady neví, co je to mistrovství světa, ale teď se koná v Los Angeles, což je velmi populární město, takže se o něm dozvědí a budou ho sledovat.“ Oba však přiznali, že nevěděli, s kým USA hrají v úvodním zápase.
Oslovená mladší generace Američanů, která nezažila turnaj před 32 lety, se zdá být nadšená. „Máme naplánované společné sledování zápasů, takže se na to moc těšíme. Máme pár přátel, kteří se o fotbal moc nezajímají, ale snažíme se jim vštípit, že jsme tým USA – národní hrdost, popsal fanoušek Mahon.
„Myslím, že tady už překonal baseball v popularitě, ale nemyslím si, že se stane tak velkým jako americký fotbal nebo basketbal. Lidé se do toho dostanou.“
„Podle mě tu nikdo o mistrovství neví“
U fanoušků Skotska, které se na šampionát vrací po 28 letech, vystřídalo nadšení po příletu do Bostonu rozčarování. Přivítali je totiž Američané, kteří vůbec netušili, proč tu jsou.
„Před deseti minutami jsem šel poslat dopis z Ameriky a ta dívka se mě zeptala, co tu dělám, a jestli jsem na dovolené,“ řekl jeden Skot serveru BBC. „Měl jsem na sobě skotský dres. Ona ani nevěděla, že probíhá mistrovství světa.“ Další příznivec dodal: „Hospody jsou skvělé, ale nemyslím si, že někdo ví, že probíhá mistrovství světa.“
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Jedním z největších problémů pro fanoušky jak z USA, tak ze zahraničí jsou ceny vstupenek. „Máme dvě dcery, které hrají fotbal, takže jsme velcí fanoušci,“ řekl Chris ze čtyřčlenné rodiny, která je nadšená, že se turnaj koná v jejich městě. „Bohužel se budeme dívat doma. Ceny vstupenek a jejich dostupnost jsou úplně jiná věc.“
Ve dnech před úvodním zápasem USA byly na zápas ještě k dispozici vstupenky, jenže nejlevnější za 1 120 dolarů (přes 23 tisíc korun). „Kdyby to bylo pro rodiny cenově dostupnější, určitě bychom se na to šli podívat,“ vysvětlil Brennan. Se svou ženou a dětmi se i tak bude natěšeně dívat z domova.
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Zájem diváků bude do jisté míry záviset i na tom, jak se Američanům na turnaji povede. Pro větší podporu reprezentace uspořádala 30minutový veřejný trénink pro 5 000 fanoušků, o vstupenky byl šestinásobný zájem oproti nabídce. Snaží se oslovit i širší publikum různými kampaněmi, například nedávno se záložník Malik Tillman objevil na obálce módního časopisu.