ONLINE: USA - Austrálie, souboj v Seattlu o první místo ve skupině

Oba týmy svá úvodní utkání vyhrály, takže vítěz si s největší pravděpodobností zajistí první příčku ve skupině, o níž při bodové shodě poprvé v historii na vrcholném turnaji FIFA rozhodují vzájemné zápasy.
Spojené státy zdolaly Paraguay 4:1. Jejich druhé utkání připadá na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi.
Vzájemný souboj, první soutěžní, svede proti sobě spoluhráče z klubu New York City: amerického brankáře Matta Freese a australského obránce Kaie Trewina.
Austrálie na úvod porazila Turecko 2:0 a sklidila pochvalu.
M. Freese - S. Dest, C. Richards, A. Robinson, T. Ream, A. Freeman - T. Adams, W. McKennie, M. Tillman - R. Pepi, F. Balogun
P. Beach - A. Circati, J. Italiano, J. Bos, H. Souttar, C. Burgess - A. O'Neill, P. Okon-Engstler, M. Leckie - M. Touré, N. Velupillay
M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Robinson, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie
M. Ryan, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, A. Hrustic, A. Mabil, C. Metcalfe, C. Volpato, C. Devlin , T. Yengi, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, P. Izzo, N. Irankunda