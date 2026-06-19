Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: USA - Austrálie, souboj v Seattlu o první místo ve skupině

Autor:
Sledujeme online   20:17
Souboj o první místo ve skupině D. Fotbalisté Spojených států ve svém druhém vystoupení na domácím mistrovství světa vyzvou Austrálii. Utkání, které se hraje v Seattlu, můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.
Paris Hilton mezi maskoty mistrovství světa jako fanynka Spojených států na...

Paris Hilton mezi maskoty mistrovství světa jako fanynka Spojených států na zápase v Seattlu proti Austrálii. | foto: Reuters

Fanoušci Austrálie v hledišti stadionu v Seattlu při zápase proti domácím...
Fotbalisté Spojených států a obhlídce trávníku stadionu v Seattlu před utkáním...
Fanoušci Spojených států v hledišti stadionu v Seattlu při zápase proti...
Fanoušci se v ulicích Seattlu chystají na utkání mistrovství světa mezi...
8 fotografií

Oba týmy svá úvodní utkání vyhrály, takže vítěz si s největší pravděpodobností zajistí první příčku ve skupině, o níž při bodové shodě poprvé v historii na vrcholném turnaji FIFA rozhodují vzájemné zápasy.

Spojené státy zdolaly Paraguay 4:1. Jejich druhé utkání připadá na svátek Juneteenth, který připomíná konec otroctví v zemi.

Vzájemný souboj, první soutěžní, svede proti sobě spoluhráče z klubu New York City: amerického brankáře Matta Freese a australského obránce Kaie Trewina.

Austrálie na úvod porazila Turecko 2:0 a sklidila pochvalu.

MS ve fotbale 2026
19. 6. 2026 21:00
USA : Austrálie
()
Sestavy:
M. Freese - S. Dest, C. Richards, A. Robinson, T. Ream, A. Freeman - T. Adams, W. McKennie, M. Tillman - R. Pepi, F. Balogun
Sestavy:
P. Beach - A. Circati, J. Italiano, J. Bos, H. Souttar, C. Burgess - A. O'Neill, P. Okon-Engstler, M. Leckie - M. Touré, N. Velupillay
Náhradníci:
M. Turner, J. Scally, B. Aaronson, T. Weah, G. Reyna, H. Wright, M. Robinson, C. Roldán, A. Trusty, M. Arfsten, A. Zendejas, S. Berhalter, C. Brady, M. McKenzie
Náhradníci:
M. Ryan, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, A. Hrustic, A. Mabil, C. Metcalfe, C. Volpato, C. Devlin , T. Yengi, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, P. Izzo, N. Irankunda
Přejít na online reportáž

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Alžírsko si stěžuje na sudího, že nevyloučil Messiho

Sledujeme online
Zleva Lionel Messi (Argentina) a Alžířan Rayan A&#239;t-Nouri v souboji o balon.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

19. června 2026  10:53,  aktualizováno  20:43

ONLINE: USA - Austrálie, souboj v Seattlu o první místo ve skupině

Sledujeme online
Paris Hilton mezi maskoty mistrovství světa jako fanynka Spojených států na...

Souboj o první místo ve skupině D. Fotbalisté Spojených států ve svém druhém vystoupení na domácím mistrovství světa vyzvou Austrálii. Utkání, které se hraje v Seattlu, můžete od 21.00 sledovat v...

19. června 2026  20:17

KOMENTÁŘ: Výsledek ubránit, ne uhrát. Češi se lekli šance, ničí je bázlivá mentalita

Premium
Zamyšlený český trenér Miroslav Koubek.

Od našeho zpravodaje v USA Neudržel se, nechtěl si hrát na diplomata. Huga Broose, trenérského mazáka z Belgie, který od lavičky šéfuje Jihoafričanům, český výkon ve čtvrtek večer mírně řečeno neohromil. „Mají fyzický tým, ale...

19. června 2026

Populární argentinská herečka žádá Messiho o odpuštění. Lhala o jeho otci

Dojatý Lionel Messi kyne argentinským fanouškům po zápase s Alžírskem, kterému...

Populární argentinská herečka a moderátorka Florencia Peňa uprostřed živého televizním vysílání ve studiu zalapala po dechu. „Cože? Opravdu to mám říct?“ podivila se nad informací, kterou dostala od...

19. června 2026  19:14

Třetí nejslabší výkon za poslední rok, hodnotili čtenáři. U nich propadli střídající

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

Nelíbil se expertům napříč fotbalovým světem, nelíbil se ani čtenářům iDNES.cz. Čeští reprezentanti si za výkon ve svém druhém vystoupení na mistrovství světa pochvalu zrovna nevysloužili, od...

19. června 2026  16:27

Tijani definitivně opouští Slavii. Vrací se do Maďarska, bude hrát za Újpest

Muhamed Tijani se raduje po vstřeleném gólu proti Tiraspolu.

Fotbalista Muhamed Tijani přestoupil z pražské Slavie do maďarského klubu Újpest. Pětadvacetiletý Nigerijec působil v tamní soutěži už na jaře, oblékal dres týmu Nyíregyháza Spartacus.

19. června 2026  15:45

V Sigmě hrál od deseti let, teď se Sláma loučí: Potřeboval jsem změnu

Olomoucký Jiří Sláma (vpravo) v akci proti Mohuči.

Ve fotbalové Olomouci strávil sedmnáct let. To už je pořádná porce. Teď ovšem nastal čas, aby se posunul o dům dál. Levý obránce Jiří Sláma toho zažil na Hané mnoho. S béčkem vyhrál třetí ligu, v...

19. června 2026  15:36

Sbohem, trenére. Fotbal se loučí s Johnem Uličným, zavzpomínat přišly i legendy

Poslední rozloučení s fotbalovým trenérem Petrem Uličným, který v minulém týdnu...

Docela jistě by si přál, aby se při jeho odchodu netruchlilo. Ale aby se vzpomínalo. Zpívalo. Žertovalo. Takový zkrátka byl. Fotbalové nebe si vyžádalo trenérskou legendu. S Petrem Uličným se v pátek...

19. června 2026  14:02

Mexiko v euforii: Chceme být mezi deseti nejlepšími týmy světa. Čechy nepodceníme

Mexický fotbalista Luis Romo využívá zaváhání jihokorejské obrany a v utkání...

Když na mistrovství světa v Kataru ztroskotali už ve skupině, bylo to pro fotbalem poblázněnou zemi velké zklamání. Reprezentace Mexika si totiž play off světového šampionátu nezahrála poprvé od roku...

19. června 2026  13:45

Bylo to jako dětský fotbal! Strašná vizitka pro MS, hodnotil expert český zápas

Zklamaný útočník Patrik Schick

Bývalý anglický fotbalista a nyní expert stanice CBS Sports Troy Deeney ostře zkritizoval čtvrteční utkání Česka s Jihoafrickou republikou na mistrovství světa. Zápas v Atlantě, který skončil 1:1,...

19. června 2026  13:17

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Na vás jsem vyrůstal! Exsparťan Mabil líčil své těžké začátky, pak pobavil reportéra

Australský reprezentant Awer Mabil.

Sparťanští fanoušci si na něj určitě moc dobře pamatují. Před třemi lety pomohl k titulu dvěma proměněnými pokutovými kopy v Liberci či vybojovanou penaltou v nadstavbovém derby se Slavií. Teď si...

19. června 2026

MS 1986: Argentinci bez kuřat i prchající novinář z finále. Když vládla pověrčivost

Premium
Diego Maradona slaví výhru na MS 1986.

Od našeho zpravodaje v USA Proč vyhrála Argentina fotbalové mistrovství světa 1986? Odpověď se nabízí: Přece díky vychytralosti a genialitě Diega Armanda Maradony, fotbalového rebela i pánaboha v jednom.

19. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×