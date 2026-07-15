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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Splněný sen, zářil španělský Porro. Cubarsí pak zmínil kritiky: Zavřeli jsme jim pusy

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  7:53
Španělský obránce Pedro Perro se raduje, líbá znak na dresu, jeho tým v...

Španělský obránce Pedro Perro se raduje, líbá znak na dresu, jeho tým v semifinále MS vede 2:0. | foto: Reuters

Španělský fotbalista Pedro Porro se raduje z gólu proti Francii v semifinále MS...
Španělský obránce Pedro Perro překonává francouzského brankáře Maignana a v...
Španělský obránce Pedro Perro překonává francouzského brankáře Maignana a v...
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Stačí si prohlédnout statistiky: na mezinárodní úrovni už španělští fotbalisté neprohráli 37 zápasů, což je vyrovnaný italský rekord. Překonat ho můžou už jen vítězstvím ve finále mistrovství světa. „Je to splněný sen, takový, který nepatřil ani k těm nejšílenějším,“ sypal ze sebe Pedro Porro, vyhlášený nejlepší hráč semifinále s Francií (2:0).

Právě šestadvacetiletý krajní obránce Tottenhamu kolem hodiny hry stvrdil španělský postup do finále MS po šestnácti letech.

A jakou akcí!

Porro si s dvanáctkou na zádech místo bezpečné přihrávky dozadu, jak mu naznačoval kolega Ruiz, vybral radši jeden rychlý dotek dopředu a předávku Olmovi, načež bleskově zasprintoval do vápna. Balon se mu po jednom doteku vrátil a najednou byl před brankářem Maignanem úplně sám.

Což zúročil přesnou střelou nad gólmanovou rukou. V tu chvíli už Španělé nepochybovali.

„Jsem nadšený z přístupu týmu od začátku až do konce mistrovství. Odehráli jsme další skvělý zápas a udělali jsme všechno proto, abychom se do finále dostali,“ líčil Porro.

Když byla země z Pyrenejského poloostrova ve finále naposledy, turnaj v Jihoafrické republice ovládla.

Na dalším postupu má Porro se zbytkem obrany velkou zásluhu.

Španělé oslavují postup do finále MS ve fotbale 2026.

V kolonce celkových inkasovaných gólů totiž ve španělském řádku stále svítí jednička. Po sedmi zápasech! Brankáře Unaie Simóna, který na šampionátu vytvořil nový rekord a neinkasoval dohromady 649 minut, překonal až belgický záložník De Ketelaere ve čtvrtfinále.

A šest čistých kont, to je další turnajový rekord.

„Slyšeli jsme nějaké dohady o tom, jestli naše obrana a gólman na mistrovství stačí,“ ušklíbl se stoper Pau Cubarsí. „Ale spoustu kritiků jsme umlčeli. Plníme skvělou práci a je to zásluha celého týmu,“ kývl zadák Barcelony, ročník 2007.

I na to se kritici před turnajem zaměřili, ale on ukázal, že je připravený. Stejně jako Cucurella, zkušený Laporte, který se po štaci v Saúdské Arábii vrátil do Bilbaa, plus zmínění Porro a Simón.

„Možná jsem až moc mladý na to všechno, co právě prožívám, podobně jako Lamine Yamal. Ale chci říct všem, kteří zatím takovou příležitost neměli, aby vytrvali, protože vaše chvíle přijde. Fotbal si musíte užívat, protože vyžaduje oběť. Nebojte se, všechno dopadne dobře. Bojujte za své sny,“ dodal velmi vyspěle Cubarsí.

Španělský brankář Unai Simén odkopává míč před dotírajícím francouzským útočníkem Kylianem Mbappém, kterého nestíhal stoper Cubarsí (vpravo).

Teď ho na jeho prvním velkém turnaji čeká finále.

Španělé si přitom po triumfu na mistrovství Evropy zahrají hned o další mezinárodní trofej. Opět díky trenérovi Luisi de la Fuentemu, který se nebál riskovat a postavil další finálový tým.

Zopakuje si nakonec duel s Anglií z německého Berlína? Dozvíte se už ve středu večer.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Semifinále

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Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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