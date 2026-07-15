Splněný sen, zářil španělský Porro. Cubarsí pak zmínil kritiky: Zavřeli jsme jim pusy

Právě šestadvacetiletý krajní obránce Tottenhamu kolem hodiny hry stvrdil španělský postup do finále MS po šestnácti letech.
A jakou akcí!
Porro si s dvanáctkou na zádech místo bezpečné přihrávky dozadu, jak mu naznačoval kolega Ruiz, vybral radši jeden rychlý dotek dopředu a předávku Olmovi, načež bleskově zasprintoval do vápna. Balon se mu po jednom doteku vrátil a najednou byl před brankářem Maignanem úplně sám.
Francie je v obrovském průšvihu. 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗣𝗼𝗿𝗿𝗼 navyšuje už na 2:0! 🤯— Nova Sport (@novasport_cz) July 14, 2026
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Což zúročil přesnou střelou nad gólmanovou rukou. V tu chvíli už Španělé nepochybovali.
„Jsem nadšený z přístupu týmu od začátku až do konce mistrovství. Odehráli jsme další skvělý zápas a udělali jsme všechno proto, abychom se do finále dostali,“ líčil Porro.
Když byla země z Pyrenejského poloostrova ve finále naposledy, turnaj v Jihoafrické republice ovládla.
Na dalším postupu má Porro se zbytkem obrany velkou zásluhu.
V kolonce celkových inkasovaných gólů totiž ve španělském řádku stále svítí jednička. Po sedmi zápasech! Brankáře Unaie Simóna, který na šampionátu vytvořil nový rekord a neinkasoval dohromady 649 minut, překonal až belgický záložník De Ketelaere ve čtvrtfinále.
A šest čistých kont, to je další turnajový rekord.
„Slyšeli jsme nějaké dohady o tom, jestli naše obrana a gólman na mistrovství stačí,“ ušklíbl se stoper Pau Cubarsí. „Ale spoustu kritiků jsme umlčeli. Plníme skvělou práci a je to zásluha celého týmu,“ kývl zadák Barcelony, ročník 2007.
Pozitivní i negativní emoce po postupu Španělska do finále #FIFAWorldCup. 🏆— Nova Sport (@novasport_cz) July 14, 2026
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction pic.twitter.com/MTv3G7Cwuw
I na to se kritici před turnajem zaměřili, ale on ukázal, že je připravený. Stejně jako Cucurella, zkušený Laporte, který se po štaci v Saúdské Arábii vrátil do Bilbaa, plus zmínění Porro a Simón.
„Možná jsem až moc mladý na to všechno, co právě prožívám, podobně jako Lamine Yamal. Ale chci říct všem, kteří zatím takovou příležitost neměli, aby vytrvali, protože vaše chvíle přijde. Fotbal si musíte užívat, protože vyžaduje oběť. Nebojte se, všechno dopadne dobře. Bojujte za své sny,“ dodal velmi vyspěle Cubarsí.
Teď ho na jeho prvním velkém turnaji čeká finále.
Španělé si přitom po triumfu na mistrovství Evropy zahrají hned o další mezinárodní trofej. Opět díky trenérovi Luisi de la Fuentemu, který se nebál riskovat a postavil další finálový tým.
Zopakuje si nakonec duel s Anglií z německého Berlína? Dozvíte se už ve středu večer.