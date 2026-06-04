Španělský trenér Luis de la Fuente dnes neměl k dispozici zdaleka kompletní tým. Yamal už od konce dubna léčí stehenní sval a Nico Williams má problémy s třísly. Brankář Raya, Zubimendi a Fabián Ruiz dostali volno po finále Ligy mistrů. Merino, který si v lednu zlomil zánártní kůstku a od té doby odehrál za Arsenal jen 28 minut, nastoupil až v závěru.
Po čtvrthodině utekl irácké obraně Torres, ale za jedenáct minut Doski svým prvním gólem v reprezentačním dresu vyrovnal. Plzeňský zadák není obávaným střelcem, v lize dal v uplynulé sezoně jediný gól. Ani tentokrát nechtěl střílet, spíš z křídla centroval před branku, ale míč nečekaně zaplachtil za záda brankáře Garcíi. Irák, který se na světový šampionát vrací po čtyřiceti letech, překvapivou remízu udržel. Španělé nastoupí v úterní generálce už v mexické Pueble proti Peru.
Francouzi od loňské prohry v semifinále Ligy národů se Španělskem vyhráli osm zápasů a jen na Islandu remizovali 2:2. V 11 zápasech po sobě dali minimálně dvě branky. Už v první půlhodině měli několik šancí, tu největší Cherki, ale míč mu odskočil, když už byl brankář Fofana překonán. Těsně před koncem prvního poločasu se záložník Manchesteru City přece jen prosadil a jeho třetí střela skončila v síti.
Trenér Didier Deschamps udělal pro druhý poločas pět změn, vystřídal i Mbappého, který si tak na vyrovnání Giroudova rekordu 57 branek bude muset ještě počkat. Désiré Doué zůstal na lavičce, zato zazářil jeho starší bratr Guélou, který reprezentuje africkou zemi, z níž pochází jejich otec. Obránce Štrasburku si nejprve naběhl za francouzskou obranu a vyrovnal. Šest minut před koncem pak připravil vítězný gól pro Dialla. Francouzi si mohou spravit náladu v pondělí, kdy se utkají v Lille se Severním Irskem.
Švédové podobně jako český tým uspěli až v baráži, v pondělí prohráli v Oslu s Norskem 1:3 a v generálce doma neporazili Řecko, které na šampionát nepostoupilo. Anglický trenér Graham Potter chtěl zapracovat na defenzivě, protože jeho svěřenci v deseti zápasech po sobě neudrželi čisté konto. Ale brankář Nordfeldt kapituloval už v 10. minutě, kdy ho po nakrátko rozehraném rohovém kopu překonal Tsimikas. Řekové pak trefili břevno a tyč, zatímco útočný tandem z Premier League – liverpoolský Isak s Gyökeresem z Arsenalu, který dal v reprezentaci dohromady 36 branek, se dlouho nemohl prosadit.
Až v 53. minutě Gyökeres z přímého kopu trefil ve zdi Pavlidisovu ruku a od ní se míč odrazil do sítě. Domácí trenér pak vystřídal devět hráčů a jeden z náhradníků Nilsson strhl vedení na stranu domácích. V páté nastavené minutě ale Masuras Švédy o výhru připravil.
Írán po vítězství nad Gambií 3:1 porazil i dalšího afrického soupeře, který na turnaj nepostoupil. Utkání se hrálo bez diváků a přístup neměla ani média. O branky se postarali Ezatolahí a Rezajíán. V sobotu íránská výprava zamíří na svoji základnu do mexické Tijuany, odkud bude létat na zápasy do Spojených států.
16. Torres
27. Doski
García J. (73. Roman) – Porro (73. Javier Rodriguez), Martin (60. Pubill), Laporte (46. Garcia E.), Grimaldo (46. Pino) – Gavi (60. Guerra), Bernal (60. Turrientes) – Torres (C) (46. Gomez), Olmo (46. Garcia G.), Baena (68. Merino) – Iglesias (46. Jesus Rodriguez)
Basil (46. Hassan) – Ali (62. Putros), Tahseen (62. Younis), Mashen (62. Sulaka), Doski (62. Yahya (72. Saadoon)) – Al Ammari (62. Yakob), Ismaeel (62. Iqbal) – Farji (62. Qasem), Bayesh (C) (73. Amyn), Jasim – Al Hamadi (46. Hussein)
Cubarsi, Garcia E., Garcia G, Gomez, Guerra, Llorente, Merino, Pino, Pubill, Rodriguez J, Roman, Simon, Turrientes
Amyn, Hassan, Hussein, Iqbal, Meme, Putros, Qasem, Saadoon, Sher, Sulaka, Talib, Yahya, Yakob, Younis, Yousif
33. Bernal, 38. Gavi
58. Ismaeel, 80. Sulaka
Rozhodčí: Badstubner
53. Gyökeres
69. Nilsson (Ali)
10. Tsimikas (Tzolis)
90+5. Masouras (Kostoulas)
Nordfeldt – Lagerbielke (64. Smithú, Hien (C) (64. Starfelt), Svensson (80. Ekdal) – Bernhardsson (64. Ali), Svanberg (64. Karlström), Ayari (64. Zeneli), Gudmundsson (64. Stroud) – Nygren (64. Nilsson) – Isak (64. Bergvall), Gyökeres (64. Elanga).
Tzolakis (81. Mandas) – Retsos (63. Hatzidiakos), Mavropanos, Koulierakis (81. Ntoi) – Rota (63. Vagiannidis), Kourbelis (63. Triantis), Zafeiris (81. Mouzakitis), Tsimikas (63. Kyriakopoulos) – Tzolis (81. Masouras) – Tetteh (63. Kostoulas), Pavlidis (C) (63. Douvikas).
V. Johansson, Widell Zetterström – Ekdal, H. Johansson, Nanasi, Sema.
Vlachodimos – Androutsos, Kontouris, Kyziridis.
19. Retsos, 73. Koulierakis
Rozhodčí: Wyn Jones – Beckett, Roberts (vš. WAL)
Počet diváků: 39139
45. Cherki (Konaté)
53. G. Doué (Pépé)
84. Diallo (G. Doué)
Maignan – Koundé (67. Gusto), Upamecano (46. Lacroix), Konaté (67. L. Hernández), T. Hernández (46. Digne) – Tchouaméni (46. Kanté), Rabiot (67. Ma. Koné) – Olise (46. Akliouche), Cherki (78. Zaïre-Emery), Thuram (89. Barcola) – Mbappé (C) (46. Mateta).
Y. Fofana – G. Doué, Singo (75. O. Diomande), Agbadou, Konan (68. Opéri) – Y. Diomande (68. Sangaré), Kessié (C) (68. Inao Oulaï), S. Fofana (68. Bonny), Adingra (46. Pépé) – Wahi (68. Touré), Diakité (46. Diallo).
Risser, Samba – Dembélé, D. Doué, Saliba.
Mo. Koné, Lafont – Guessand, Guiagon, Kossounou, Seri.
45+1. Kessié
Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (vš. AUT)
9. Atcheson
P. Charles (46. Southwood) – Atcheson, McConville (63. Hume), Brown – Smyth (46. Spencer), McDonnell (63. McCann), S. Charles (C) (81. Kelly), Devenny (81. Galbraith) – Morrison (46. Reid, 84. Magennis), Donley (63. Marshall), Price (63. O'Neill).
So. Sylla – Fofana (78. Diabaté), Soumah (62. A. Cissé), Konaté (C), Se. Sylla (88. G. Sylla) – Touré (62. Barry), S. Cissé (46. Haidara), Bangoura (62. M. Sylla), Diawara (46. Kourouma), O. Camara (A. Camara) – Traoré.
Clarke – Graham.
Diallo.
58. McDonnell
75. Kouroma
72. Atcheson
Rozhodčí: Galia – Macias, Guerrero (GIB)
57. Tong-kjong
Sung-kju (46. Pom-kun) – Jong-u (63. Kang-in), Min-če (62. Čin-sup), Ki-hjok (62. Castrop), Te-sok – Tong-kjong (73. Sung-ho), Ham-pom (46. Wi-dže) – Če-song /C/ (63. Hjon-čun), Hi-čchan (63. Hung-min), In-pom (62. Čin-kjo) – Ku-song (63. Hjon-kjo).
González (C) – Sibrián, Clavel, Cruz, Valladares, Flores (81. Cerros) – Cerritos (63. Landaverde), Martínez (82. Portillo), Díaz (81. Reyes) – Ordaz (82. C. Gil), Vásquez (63. M. Gil)
Hjon-u – Tae-hjon, Mun-hwan, Či-song.
Villalobos, Barrera – J. Henríquez, Tejada, A. Henríquez, Menjívar, Cano, Ortéz.
17. In-pom, 73. Sung-ho, 87. Hjon-čun, 90+2. Wi-dže
45+2. Cerritos, 58. Gómez
Rozhodčí: Natalie Simonová (USA). Asistenti: Felisha Mariscalová (USA), Meghan Mullenová (USA). Čtvrtá rozhodčí: Alexis Da Silva (USA)
65. Drkušić
7. Tzionis
Oblak /C/ – Kuzmić (64. Karničnik), Bijol, Brekalo (64. Drkušić), Janža – Sešlar (46. Begić), Čerin (85. Zeljković), Svetlin (46. Lovrić), Verbič (64. Šporar) – Vipotnik (85. Sokler), Šturm (88. Koren)
Freitas – Shikkis (85. Naoum), Sielis, Laifis, Malekkidis – Kastanos /C/ (85. Satsias), P. Andreou, Charalampous (58. Kosti) – Georgiou (72. Christou), Pittas (72. Kyriakou), Tzionis (58. Kakoullis)
Vidovšek, Leban – Urbančič, Ratnik, Zec, Matko
Paraskevas, Neofytos – Sergiou, Sotiriou, S. Andreou, Correia, Antoniou, Loizou, Neophytou
52. P. Andreou, 62. Kakoullis, 66. Sielis, 90+1. Freitas
62. P. Andreou
Rozhodčí: Kolarić – Pajić, Mihalj (CRO)
Počet diváků: 12073