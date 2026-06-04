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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Španělští fotbalisté remizovali s Irákem, gól jim dal plzeňský obránce Doski

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  23:03aktualizováno  23:49
Španělští mistři Evropy zahájili závěrečnou přípravu na světový šampionát v La Coruni remízou s Irákem 1:1. Gól jim dal plzeňský obránce Merchas Doski. Francouzi nepotvrdili pozici prvního týmu žebříčku FIFA a doma v Nantes podlehli Pobřeží slonoviny 1:2. Švédové v posledním přípravném zápase před odletem hráli ve Stockholmu s Řeckem 2:2, o výhru přišli v nastavení. Írán v rámci tréninkového tábora v turecké Antalyi zdolal za zavřenými dveřmi Mali 2:0.
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Iráčtí fotballisté slaví gól proti Španělsku. Vstřelil ho Merchas Doski (třetí zprava). | foto: Reuters

Španělský trenér Luis de la Fuente dnes neměl k dispozici zdaleka kompletní tým. Yamal už od konce dubna léčí stehenní sval a Nico Williams má problémy s třísly. Brankář Raya, Zubimendi a Fabián Ruiz dostali volno po finále Ligy mistrů. Merino, který si v lednu zlomil zánártní kůstku a od té doby odehrál za Arsenal jen 28 minut, nastoupil až v závěru.

Po čtvrthodině utekl irácké obraně Torres, ale za jedenáct minut Doski svým prvním gólem v reprezentačním dresu vyrovnal. Plzeňský zadák není obávaným střelcem, v lize dal v uplynulé sezoně jediný gól. Ani tentokrát nechtěl střílet, spíš z křídla centroval před branku, ale míč nečekaně zaplachtil za záda brankáře Garcíi. Irák, který se na světový šampionát vrací po čtyřiceti letech, překvapivou remízu udržel. Španělé nastoupí v úterní generálce už v mexické Pueble proti Peru.

Španělský záložník Dani Olmo (vpravo) a Zaid Ismail z Iráku.

Francouzi od loňské prohry v semifinále Ligy národů se Španělskem vyhráli osm zápasů a jen na Islandu remizovali 2:2. V 11 zápasech po sobě dali minimálně dvě branky. Už v první půlhodině měli několik šancí, tu největší Cherki, ale míč mu odskočil, když už byl brankář Fofana překonán. Těsně před koncem prvního poločasu se záložník Manchesteru City přece jen prosadil a jeho třetí střela skončila v síti.

Trenér Didier Deschamps udělal pro druhý poločas pět změn, vystřídal i Mbappého, který si tak na vyrovnání Giroudova rekordu 57 branek bude muset ještě počkat. Désiré Doué zůstal na lavičce, zato zazářil jeho starší bratr Guélou, který reprezentuje africkou zemi, z níž pochází jejich otec. Obránce Štrasburku si nejprve naběhl za francouzskou obranu a vyrovnal. Šest minut před koncem pak připravil vítězný gól pro Dialla. Francouzi si mohou spravit náladu v pondělí, kdy se utkají v Lille se Severním Irskem.

Marcus Thuram z Francie se snaží odpoutat od Francka Kessieho z Pobřeží slonoviny.

Švédové podobně jako český tým uspěli až v baráži, v pondělí prohráli v Oslu s Norskem 1:3 a v generálce doma neporazili Řecko, které na šampionát nepostoupilo. Anglický trenér Graham Potter chtěl zapracovat na defenzivě, protože jeho svěřenci v deseti zápasech po sobě neudrželi čisté konto. Ale brankář Nordfeldt kapituloval už v 10. minutě, kdy ho po nakrátko rozehraném rohovém kopu překonal Tsimikas. Řekové pak trefili břevno a tyč, zatímco útočný tandem z Premier League – liverpoolský Isak s Gyökeresem z Arsenalu, který dal v reprezentaci dohromady 36 branek, se dlouho nemohl prosadit.

Až v 53. minutě Gyökeres z přímého kopu trefil ve zdi Pavlidisovu ruku a od ní se míč odrazil do sítě. Domácí trenér pak vystřídal devět hráčů a jeden z náhradníků Nilsson strhl vedení na stranu domácích. V páté nastavené minutě ale Masuras Švédy o výhru připravil.

Írán po vítězství nad Gambií 3:1 porazil i dalšího afrického soupeře, který na turnaj nepostoupil. Utkání se hrálo bez diváků a přístup neměla ani média. O branky se postarali Ezatolahí a Rezajíán. V sobotu íránská výprava zamíří na svoji základnu do mexické Tijuany, odkud bude létat na zápasy do Spojených států.

Mezinárodní přípravný zápas
4. 6. 2026 21:00
Španělsko Španělsko : Irák Irák 1:1 (1:1)
Góly:
16. Torres
Góly:
27. Doski
Sestavy:
García J. (73. Roman) – Porro (73. Javier Rodriguez), Martin (60. Pubill), Laporte (46. Garcia E.), Grimaldo (46. Pino) – Gavi (60. Guerra), Bernal (60. Turrientes) – Torres (C) (46. Gomez), Olmo (46. Garcia G.), Baena (68. Merino) – Iglesias (46. Jesus Rodriguez)
Sestavy:
Basil (46. Hassan) – Ali (62. Putros), Tahseen (62. Younis), Mashen (62. Sulaka), Doski (62. Yahya (72. Saadoon)) – Al Ammari (62. Yakob), Ismaeel (62. Iqbal) – Farji (62. Qasem), Bayesh (C) (73. Amyn), Jasim – Al Hamadi (46. Hussein)
Náhradníci:
Cubarsi, Garcia E., Garcia G, Gomez, Guerra, Llorente, Merino, Pino, Pubill, Rodriguez J, Roman, Simon, Turrientes
Náhradníci:
Amyn, Hassan, Hussein, Iqbal, Meme, Putros, Qasem, Saadoon, Sher, Sulaka, Talib, Yahya, Yakob, Younis, Yousif
Žluté karty:
33. Bernal, 38. Gavi
Žluté karty:
58. Ismaeel, 80. Sulaka

Rozhodčí: Badstubner

Mezinárodní přípravný zápas
4. 6. 2026 19:00
Švédsko Švédsko : Řecko Řecko 2:2 (0:1)
Góly:
53. Gyökeres
69. Nilsson (Ali)
Góly:
10. Tsimikas (Tzolis)
90+5. Masouras (Kostoulas)
Sestavy:
Nordfeldt – Lagerbielke (64. Smithú, Hien (C) (64. Starfelt), Svensson (80. Ekdal) – Bernhardsson (64. Ali), Svanberg (64. Karlström), Ayari (64. Zeneli), Gudmundsson (64. Stroud) – Nygren (64. Nilsson) – Isak (64. Bergvall), Gyökeres (64. Elanga).
Sestavy:
Tzolakis (81. Mandas) – Retsos (63. Hatzidiakos), Mavropanos, Koulierakis (81. Ntoi) – Rota (63. Vagiannidis), Kourbelis (63. Triantis), Zafeiris (81. Mouzakitis), Tsimikas (63. Kyriakopoulos) – Tzolis (81. Masouras) – Tetteh (63. Kostoulas), Pavlidis (C) (63. Douvikas).
Náhradníci:
V. Johansson, Widell Zetterström – Ekdal, H. Johansson, Nanasi, Sema.
Náhradníci:
Vlachodimos – Androutsos, Kontouris, Kyziridis.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Retsos, 73. Koulierakis

Rozhodčí: Wyn Jones – Beckett, Roberts (vš. WAL)

Počet diváků: 39139

Mezinárodní přípravný zápas
4. 6. 2026 21:10
Francie Francie : Pobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 1:2 (1:0)
Góly:
45. Cherki (Konaté)
Góly:
53. G. Doué (Pépé)
84. Diallo (G. Doué)
Sestavy:
Maignan – Koundé (67. Gusto), Upamecano (46. Lacroix), Konaté (67. L. Hernández), T. Hernández (46. Digne) – Tchouaméni (46. Kanté), Rabiot (67. Ma. Koné) – Olise (46. Akliouche), Cherki (78. Zaïre-Emery), Thuram (89. Barcola) – Mbappé (C) (46. Mateta).
Sestavy:
Y. Fofana – G. Doué, Singo (75. O. Diomande), Agbadou, Konan (68. Opéri) – Y. Diomande (68. Sangaré), Kessié (C) (68. Inao Oulaï), S. Fofana (68. Bonny), Adingra (46. Pépé) – Wahi (68. Touré), Diakité (46. Diallo).
Náhradníci:
Risser, Samba – Dembélé, D. Doué, Saliba.
Náhradníci:
Mo. Koné, Lafont – Guessand, Guiagon, Kossounou, Seri.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+1. Kessié

Rozhodčí: Gishamer – Riedel, Schreiner (vš. AUT)

Mezinárodní přípravný zápas
4. 6. 2026 18:00
Severní Irsko Severní Irsko : Guinea Guinea 1:0 (1:0)
Góly:
9. Atcheson
Góly:
Sestavy:
P. Charles (46. Southwood) – Atcheson, McConville (63. Hume), Brown – Smyth (46. Spencer), McDonnell (63. McCann), S. Charles (C) (81. Kelly), Devenny (81. Galbraith) – Morrison (46. Reid, 84. Magennis), Donley (63. Marshall), Price (63. O'Neill).
Sestavy:
So. Sylla – Fofana (78. Diabaté), Soumah (62. A. Cissé), Konaté (C), Se. Sylla (88. G. Sylla) – Touré (62. Barry), S. Cissé (46. Haidara), Bangoura (62. M. Sylla), Diawara (46. Kourouma), O. Camara (A. Camara) – Traoré.
Náhradníci:
Clarke – Graham.
Náhradníci:
Diallo.
Žluté karty:
58. McDonnell
Žluté karty:
75. Kouroma
Červené karty:
72. Atcheson
Červené karty:

Rozhodčí: Galia – Macias, Guerrero (GIB)

Mezinárodní přípravný zápas
4. 6. 2026 3:00
Jižní Korea Jižní Korea : Salvador 1:0 (0:0)
Góly:
57. Tong-kjong
Góly:
Sestavy:
Sung-kju (46. Pom-kun) – Jong-u (63. Kang-in), Min-če (62. Čin-sup), Ki-hjok (62. Castrop), Te-sok – Tong-kjong (73. Sung-ho), Ham-pom (46. Wi-dže) – Če-song /C/ (63. Hjon-čun), Hi-čchan (63. Hung-min), In-pom (62. Čin-kjo) – Ku-song (63. Hjon-kjo).
Sestavy:
González (C) – Sibrián, Clavel, Cruz, Valladares, Flores (81. Cerros) – Cerritos (63. Landaverde), Martínez (82. Portillo), Díaz (81. Reyes) – Ordaz (82. C. Gil), Vásquez (63. M. Gil)
Náhradníci:
Hjon-u – Tae-hjon, Mun-hwan, Či-song.
Náhradníci:
Villalobos, Barrera – J. Henríquez, Tejada, A. Henríquez, Menjívar, Cano, Ortéz.
Žluté karty:
17. In-pom, 73. Sung-ho, 87. Hjon-čun, 90+2. Wi-dže
Žluté karty:
45+2. Cerritos, 58. Gómez

Rozhodčí: Natalie Simonová (USA). Asistenti: Felisha Mariscalová (USA), Meghan Mullenová (USA). Čtvrtá rozhodčí: Alexis Da Silva (USA)

Mezinárodní přípravný zápas
4. 6. 2026 18:00
Slovinsko Slovinsko : Kypr Kypr 1:1 (0:1)
Góly:
65. Drkušić
Góly:
7. Tzionis
Sestavy:
Oblak /C/ – Kuzmić (64. Karničnik), Bijol, Brekalo (64. Drkušić), Janža – Sešlar (46. Begić), Čerin (85. Zeljković), Svetlin (46. Lovrić), Verbič (64. Šporar) – Vipotnik (85. Sokler), Šturm (88. Koren)
Sestavy:
Freitas – Shikkis (85. Naoum), Sielis, Laifis, Malekkidis – Kastanos /C/ (85. Satsias), P. Andreou, Charalampous (58. Kosti) – Georgiou (72. Christou), Pittas (72. Kyriakou), Tzionis (58. Kakoullis)
Náhradníci:
Vidovšek, Leban – Urbančič, Ratnik, Zec, Matko
Náhradníci:
Paraskevas, Neofytos – Sergiou, Sotiriou, S. Andreou, Correia, Antoniou, Loizou, Neophytou
Žluté karty:
Žluté karty:
52. P. Andreou, 62. Kakoullis, 66. Sielis, 90+1. Freitas
Červené karty:
Červené karty:
62. P. Andreou

Rozhodčí: Kolarić – Pajić, Mihalj (CRO)

Počet diváků: 12073

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Témata: Merchas Doski

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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Jablonecký útočník Ebrima Singhateh vidí ve finále poháru proti Karviné...

Jablonecký fotbalista Ebrima Singhateh čerstvě přestoupil do Sparty, v novém angažmá to ale bude mít ze začátku složité. Za vyloučení v pohárovém finále proti Karviné si gambijský útočník nezahraje...

4. června 2026  16:26

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