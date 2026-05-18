Barcelona neuvedla, kdy by se měl López vrátit. Se španělskou reprezentací vyhrál před dvěma lety mistrovství Evropy v Německu, ve stejném roce pak s výběrem do 23 let ovládl i olympijské hry v Paříži, kde vstřelil šest gólů.
Mimo hru je už téměř měsíc kvůli svalovému zranění i jeho klubový a reprezentační spoluhráč Lamine Yamal. Osmnáctiletý útočník by ale debut na světovém šampionátu měl stihnout.
Španělsko, které bude patřit k největším favoritům turnaje v USA, Mexiku a Kanadě, se ve skupině utká s Kapverdami, Saúdskou Arábií a Uruguayí.