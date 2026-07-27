Španělské království fotbalu v novém miléniu kraluje. Na letošním mundialu zezlátlo díky dominantní jízdě, po přelomu tisíciletí slavilo světový titul i v roce 2010, k tomu tři evropská zlata, jedno olympijské a triumf v Lize národů.
Sánchez hodně z toho zažil už na Pyrenejském poloostrově i jako fotbalový novinář deníku Marca. Od zimy však pracuje v Ústí nad Labem. „Označit Česko za nejhorší tým mistrovství světa je spíš emotivní než objektivní hodnocení. Chyběly vám ale nápady a pohyb,“ všiml si přemýšlivý mladík, který už skládá i české věty. „Jak se máte?“ prohodí s úsměvem.
My dobře, vy fotbalově líp – jak moc vás mrzí, že nemůžete být ve víru španělských mistrovských oslav?
Zažil jsem je už v roce 2010, když jsme vyhráli předchozí šampionát. Bylo mi 15 let. Tehdy jsem byl nezletilý, nemohl jsem vyrazit ven tak jako dnes. Samozřejmě mě trochu mrzelo, že nejsem na oslavách, zároveň jsem měl radost. Moji kamarádi byli šťastní, moje rodina taky. V Ústí moc Španělů nežije, užil jsem si to doma a na videohovoru s rodinou.
Jste rodilý Kubánec, považujete se už také za Španěla?
Ano, mám španělské občanství i pas. Narodil jsem se a vyrůstal v Havaně, do Evropy jsem se přestěhoval v patnácti. Ve Španělsku mi dali možnost studovat, pracovat a rozvíjet se jako člověk i jako profesionál. Hodně jim dlužím. Všechno, co vím z pohledu fotbalu, je díky Španělsku.
Yamal je na hřišti neuvěřitelně klidný, vyrovnaný a vyspělý. Nevím, jestli byli Messi nebo Ronaldo v jeho věku takhle mentálně silní.