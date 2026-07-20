O dva roky dřív jásali s trofejí pro mistry Evropy, vypiplali si supersilnou generaci, precizně vypilovali kombinační styl, s nímž si soupeři často vůbec nevěděli rady.
Jenže šampionát, kde se od nich čekaly divy, začali fraškou: porážkou 0:1 se Švýcarskem, za niž je novináři rozcupovali a někteří rovnou zatratili.
Skok o šestnáct let vpřed: letošní bláznivý turnaj, rozstrkaný po celé Americe, Kanadě a Mexiku, startoval pro Španělsko šokující remízou s Kapverdami. Z gólmana Vozinhy, do té doby neznámého vrásčitého čtyřicátníka, který hvězdy vychytal, se téměř přes noc stal vlivný influencer s třiceti miliony sledujícími. A favorit byl zase pod palbou.
Skončilo to pokaždé stejně.
Suverénní jízdou a zlatými medailemi na krku.
Španělé vyhrávají proto, že vynikající fotbalisty nepřevychovávají na průměrné.