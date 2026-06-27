ONLINE: Španělsko - Uruguay, bude třetí remíza stačit k postupu?

Ve skupině H před závěrečným kolem jsou ve hře všechny čtyři týmy: Španělsko má takřka jistotu, Uruguay a Kapverdám by mohla stačit i remíza a Saúdská Arábie potřebuje výhru.
Španělé, šampioni z roku 2010, mají čtyři body a s kladným skóre plus čtyři si mohou dovolit i vysoko prohrát o tři nebo čtyři branky. I kdyby obsadili třetí příčku ve skupině, jdou dál.
Uruguay, mistr světa z let 1930 a 1950, po dvou remízách se Saúdy i Kapverdami potřebuje nutně bodovat. Remíza proti Španělům stále dává naději. Záleží na zápasech v dalších skupinách.