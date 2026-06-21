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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Španělsko - Saúdská Arábie, oba s bodem. Potvrdí Evropané roli favorita?

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Sledujeme online   17:00
Naposledy outsiderovi z Kapverd nevstřelili ani gól, jak se bude španělským fotbalistům dařit ve druhém vystoupení na mistrovství světa? Favoritem jsou i proti Saúdské Arábii, která vybojovala úvodní remízu s Uruguayí. Utkání skupiny H z americké Atlanty sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Španělští fanoušci během zápasu s Kapverdami na mistrovství světa v Atlantě. | foto: AP

Situace ve skupině H je po prvním kole vyrovnaná, všechny týmy mají po bodu.

Španělé proti Kapverdám, jednomu ze čtyř debutantů turnaje, nezúročili velkou střeleckou převahu a z gólmana ostrovního státu Vozinhy udělali hrdinu. Evropané od dosud jediného triumfu na světovém šampionátu v roce 2010 vyhráli jen tři z 12 utkání na MS.

Saúdové postoupili ze skupiny jen při první z předchozích šesti účastí na turnaji. Zatímco na minulém šampionátu v Kataru v roce 2022 senzačně vyhráli hned v jeho úvodu nad pozdějšími mistry světa Argentinci, tentokrát díky remíze 1:1 obrali o body jinou jihoamerickou zemi Uruguay.

Řecký trenér Saúdské Arábie Jorgos Donis si po prvním soutěžním duelu na její lavičce stěžoval, že u mužstva není dostatečnou dobu. Ujal se ho totiž teprve v dubnu.

Španělé jsou jasným favoritem duelu a potřebují zvítězit, aby si zajistili postup.

MS ve fotbale 2026
21. 6. 2026 18:00
Španělsko : Saúdská Arábie
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Sestavy:
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Pedri, Rodri, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
Sestavy:
M. Uvaís - S. Hamíd, H. Tambaktí, A. Ládžámí, A. Amrí, M. al-Harbí - N. Davsárí, A. Chaibárí, M. al-Džuwajr - F. Buraikán, S. Davsárí
Náhradníci:
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, M. Llorente, F. Ruiz, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, B. Iglesias, A. Grimaldo
Náhradníci:
N. Akidí, M. Kanú, C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, S. Šahrí, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí, M. aš-Šámát, N. Búšal, H. Kádiš
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina H

Skupina G

Skupina J

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina C

Skupina D

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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