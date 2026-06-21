ONLINE: Španělsko - Saúdská Arábie, oba s bodem. Potvrdí Evropané roli favorita?

Situace ve skupině H je po prvním kole vyrovnaná, všechny týmy mají po bodu.
Španělé proti Kapverdám, jednomu ze čtyř debutantů turnaje, nezúročili velkou střeleckou převahu a z gólmana ostrovního státu Vozinhy udělali hrdinu. Evropané od dosud jediného triumfu na světovém šampionátu v roce 2010 vyhráli jen tři z 12 utkání na MS.
Saúdové postoupili ze skupiny jen při první z předchozích šesti účastí na turnaji. Zatímco na minulém šampionátu v Kataru v roce 2022 senzačně vyhráli hned v jeho úvodu nad pozdějšími mistry světa Argentinci, tentokrát díky remíze 1:1 obrali o body jinou jihoamerickou zemi Uruguay.
Řecký trenér Saúdské Arábie Jorgos Donis si po prvním soutěžním duelu na její lavičce stěžoval, že u mužstva není dostatečnou dobu. Ujal se ho totiž teprve v dubnu.
Španělé jsou jasným favoritem duelu a potřebují zvítězit, aby si zajistili postup.
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Pedri, Rodri, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
M. Uvaís - S. Hamíd, H. Tambaktí, A. Ládžámí, A. Amrí, M. al-Harbí - N. Davsárí, A. Chaibárí, M. al-Džuwajr - F. Buraikán, S. Davsárí
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, M. Llorente, F. Ruiz, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, B. Iglesias, A. Grimaldo
N. Akidí, M. Kanú, C. Al-Ghanám, A. Jahja, A. al-Hamdán, A. al-Kassár, A. Madžraší, S. Šahrí, Z. al-Džuhaní, A. Hidždží, S. Mandaš, D. Zikrí, M. aš-Šámát, N. Búšal, H. Kádiš