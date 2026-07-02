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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Španělsko - Rakousko, do play off vstupují mistři Evropy. Kam dojdou?

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Sledujeme online   19:52

Osmnáctiletý Lamine Yamal, hvězda Barcelony, před zápasem Španělska s Rakouskem čišel dobrou náladou. | foto: Reuters

Do vyřazovací fáze mistrovství světa vstupují evropští šampioni. Španělští fotbalisté hrají o místo v osmifinále s Rakouskem. Utkání hrané v americkém Los Angeles sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Jeden z favoritů turnaje proti týmu, který prošel ze skupiny po 44 letech.

Španělé jsou tradičními účastníky vyřazovací fáze, od roku 2006 ale přešli přes její úvodní kolo pouze před 16 lety v Jihoafrické republice, kde celý turnaj vyhráli.

Skupinu na letošním šampionátu zvládli skupinu bez inkasované branky, po úvodní senzační remíze s Kapverdami následně zdolali 4:0 Saúdskou Arábii a 1:0 Uruguay.

„Jsem rád, že se neustále zlepšujeme, naše výkony jsou vyvážené. Z toho pramení i dobrá defenziva. Teď ale začíná play off, nároky a síla soupeřů se budou zvyšovat. Mohou rozhodovat detaily,“ řekl kouč Luis de la Fuente.

Rakušané postoupili ze skupiny za výrazně dramatičtějších okolností než Španělé. Po výhře nad Jordánskem (3:1) a porážce s Argentinou (0:2) jim v závěrečném kole stačila remíza s Alžírskem.

Španělským brankářům pomáhá revoluční technologie, trénují se speciálními brýlemi

Bod vyhovoval i soupeři, přesto padlo celkem šest gólů. Evropský zástupce byl na pokraji vyřazení po trefě Rijáda Mahrize ve třetí minutě nastavení, z poslední akce zápasu ale stihl srovnat na 3:3 Sasa Kalajdzic.

„Něco takového jsem nikdy nezažil. Takový závěr nás může do dalšího zápasu povzbudit, dodat nám něco navíc,“ uvedl trenér Ralf Rangnick. „Se Španělskem to bude další utkání o život. Musíme podat špičkový výkon, abychom měli nějakou šanci,“ podotkl.

Španělsko neprohrálo s Rakouskem posledních pět vzájemných duelů. Vítěz utkání v osmifinále narazí na vítěze souboje mezi Portugalskem a Chorvatskem.

MS ve fotbale 2026
2. 7. 2026 21:00
Španělsko : Rakousko
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Sestavy:
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Rodri, Pedri, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
Sestavy:
A. Schlager - S. Posch, K. Danso, D. Alaba, K. Laimer - N. Seiwald, X. Schlager, R. Schmid, P. Wanner, M. Sabitzer - M. Gregoritsch
Náhradníci:
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, B. Iglesias, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, M. Llorente, F. Ruiz, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, A. Grimaldo
Náhradníci:
S. Kalajdžić, D. Ljubicic, C. Chukwuemeka, M. Friedl, P. Lienhart, P. Wimmer, P. Mwene, M. Arnautovic, A. Schöpf, P. Pentz, F. Grillitsch, F. Wiegele, M. Svoboda, D. Affengruber, A. Prass
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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