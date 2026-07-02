ONLINE: Španělsko - Rakousko, do play off vstupují mistři Evropy. Kam dojdou?

Jeden z favoritů turnaje proti týmu, který prošel ze skupiny po 44 letech.
Španělé jsou tradičními účastníky vyřazovací fáze, od roku 2006 ale přešli přes její úvodní kolo pouze před 16 lety v Jihoafrické republice, kde celý turnaj vyhráli.
Skupinu na letošním šampionátu zvládli skupinu bez inkasované branky, po úvodní senzační remíze s Kapverdami následně zdolali 4:0 Saúdskou Arábii a 1:0 Uruguay.
„Jsem rád, že se neustále zlepšujeme, naše výkony jsou vyvážené. Z toho pramení i dobrá defenziva. Teď ale začíná play off, nároky a síla soupeřů se budou zvyšovat. Mohou rozhodovat detaily,“ řekl kouč Luis de la Fuente.
Rakušané postoupili ze skupiny za výrazně dramatičtějších okolností než Španělé. Po výhře nad Jordánskem (3:1) a porážce s Argentinou (0:2) jim v závěrečném kole stačila remíza s Alžírskem.
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Španělským brankářům pomáhá revoluční technologie, trénují se speciálními brýlemi
Bod vyhovoval i soupeři, přesto padlo celkem šest gólů. Evropský zástupce byl na pokraji vyřazení po trefě Rijáda Mahrize ve třetí minutě nastavení, z poslední akce zápasu ale stihl srovnat na 3:3 Sasa Kalajdzic.
„Něco takového jsem nikdy nezažil. Takový závěr nás může do dalšího zápasu povzbudit, dodat nám něco navíc,“ uvedl trenér Ralf Rangnick. „Se Španělskem to bude další utkání o život. Musíme podat špičkový výkon, abychom měli nějakou šanci,“ podotkl.
Španělsko neprohrálo s Rakouskem posledních pět vzájemných duelů. Vítěz utkání v osmifinále narazí na vítěze souboje mezi Portugalskem a Chorvatskem.
U. Simón - P. Porro, P. Cubarsí, A. Laporte, M. Cucurella - Rodri, Pedri, L. Yamal, D. Olmo, Á. Baena - M. Oyarzabal
A. Schlager - S. Posch, K. Danso, D. Alaba, K. Laimer - N. Seiwald, X. Schlager, R. Schmid, P. Wanner, M. Sabitzer - M. Gregoritsch
M. Merino, D. Raya, Gavi, N. Williams, B. Iglesias, M. Zubimendi, Y. Pino, E. García, F. Torres, M. Llorente, F. Ruiz, V. Muňoz, M. Pubill, J. García, A. Grimaldo