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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Španělé se naladili třemi góly proti Peru, Yamal generálku na MS vynechal

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  8:39
Španělští fotbalisté v generálce na mistrovství světa v mexické Pueble porazili Peru 3:1. Zranění Lamine Yamal, Nico Williams a Víctor Muňoz zápas vynechali a zůstali na tréninkové základně týmu v Tennessee.
Fotogalerie4

Španělský fotbalista Ferrán Torrés se gólově neprosadil. | foto: Moises CastilloAP

Jeden z největších favoritů šampionátu prodloužil sérii bez porážky na 10 zápasů, naposledy před rokem podlehl na penalty Portugalsku ve finále Ligy národů.

Španělé nastoupili v posledním přípravném utkání proti 53. týmu světového žebříčku, který se na mistrovství světa nekvalifikoval. Evropané rozhodli již v prvním poločase. Ve druhé minutě otevřel skóre Oyarzabal a po půlhodině náskok zdvojnásobil Pedri. Peruánský brankář Gallese si po přestávce dal vlastní gól a Vélez pak snižující brankou stanovil konečné skóre.

Trenér Luis de la Fuente uvedl, že Yamal, Williams a Muňoz by mohli být k dispozici pro úvodní utkání na mistrovství světa 15. června proti Kapverdám v Atlantě. Španělsko se ve skupině H utká ještě se Saúdskou Arábií a Uruguayí.

Kouč uvítal další přesvědčivý výkon, ale bagatelizoval tvrzení, že Španělsko je velkým favoritem na titul. „Že jsme byli označeni za favorita, nám ještě nic nezaručuje. Máme důvěru v sebe a ve způsob, jakým hrajeme, ale existuje mnoho dalších národních týmů se stejnou kvalitou a schopnostmi jako my,“ řekl De la Fuente.

Yamal nehrál od 22. dubna kvůli problémům s levým stehenním svalem. Hvězda Barcelony se zranila při zahrávání penalty proti Vigu. Pokutový kop sice Yamal proměnil, ale hned poté musel vystřídat a od té doby nenastoupil. Svalové problémy má také další ofenzivní hvězda předloňského Eura Nico Williams z Bilbaa.

Mezinárodní přípravný zápas
9. 6. 2026 4:00
Peru Peru : Španělsko Španělsko 1:3 (0:2)
Góly:
66. Vélez
Góly:
2. Oyarzabal
32. Pedri
53. Gallese (vla.)
Sestavy:
Gallese – Sonne (86. Huamán), Garcés, Gruber, Lopéz (86. Zegarra) – Noriega (62. Barco), Yotún /C/ (62. Carrillo), Pretell (86. Vilca) – Vidales (65. Castro), Ugarriza (75. Quiroz), Vélez (86. Concha).
Sestavy:
Unai Simón (46. Raya) – M. Llorente (69. Pedro Porro), Cubarsí (61. Pubill), Laporte (46. Eric García), Cucurella (69. Grimaldo) – Pedri (61. Merino), Rodri /C/ (61. Zubimendi), Fabián Ruiz (46. Olmo) – Ferran Torres (69. Borja Iglesias), Oyarzabal (46. Pino), Álex Baena (61. Gavi).
Náhradníci:
Duarte, Córdova – Cabrera, Lazo, Soyer.
Náhradníci:
Joan Garcia.
Žluté karty:
86. Garcés
Žluté karty:

Rozhodčí: Fernando Hernández Gómez (MEX). Asistenti: Michel Ricardo Espinoza Ávalos (MEX), Enrique Isaac Bustos Díaz (MEX)

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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