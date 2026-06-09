Španělé se naladili třemi góly proti Peru, Yamal generálku na MS vynechal

Jeden z největších favoritů šampionátu prodloužil sérii bez porážky na 10 zápasů, naposledy před rokem podlehl na penalty Portugalsku ve finále Ligy národů.
Španělé nastoupili v posledním přípravném utkání proti 53. týmu světového žebříčku, který se na mistrovství světa nekvalifikoval. Evropané rozhodli již v prvním poločase. Ve druhé minutě otevřel skóre Oyarzabal a po půlhodině náskok zdvojnásobil Pedri. Peruánský brankář Gallese si po přestávce dal vlastní gól a Vélez pak snižující brankou stanovil konečné skóre.
Trenér Luis de la Fuente uvedl, že Yamal, Williams a Muňoz by mohli být k dispozici pro úvodní utkání na mistrovství světa 15. června proti Kapverdám v Atlantě. Španělsko se ve skupině H utká ještě se Saúdskou Arábií a Uruguayí.
Kouč uvítal další přesvědčivý výkon, ale bagatelizoval tvrzení, že Španělsko je velkým favoritem na titul. „Že jsme byli označeni za favorita, nám ještě nic nezaručuje. Máme důvěru v sebe a ve způsob, jakým hrajeme, ale existuje mnoho dalších národních týmů se stejnou kvalitou a schopnostmi jako my,“ řekl De la Fuente.
Yamal nehrál od 22. dubna kvůli problémům s levým stehenním svalem. Hvězda Barcelony se zranila při zahrávání penalty proti Vigu. Pokutový kop sice Yamal proměnil, ale hned poté musel vystřídat a od té doby nenastoupil. Svalové problémy má také další ofenzivní hvězda předloňského Eura Nico Williams z Bilbaa.
66. Vélez
2. Oyarzabal
32. Pedri
53. Gallese (vla.)
Gallese – Sonne (86. Huamán), Garcés, Gruber, Lopéz (86. Zegarra) – Noriega (62. Barco), Yotún /C/ (62. Carrillo), Pretell (86. Vilca) – Vidales (65. Castro), Ugarriza (75. Quiroz), Vélez (86. Concha).
Unai Simón (46. Raya) – M. Llorente (69. Pedro Porro), Cubarsí (61. Pubill), Laporte (46. Eric García), Cucurella (69. Grimaldo) – Pedri (61. Merino), Rodri /C/ (61. Zubimendi), Fabián Ruiz (46. Olmo) – Ferran Torres (69. Borja Iglesias), Oyarzabal (46. Pino), Álex Baena (61. Gavi).
Duarte, Córdova – Cabrera, Lazo, Soyer.
Joan Garcia.
86. Garcés
Rozhodčí: Fernando Hernández Gómez (MEX). Asistenti: Michel Ricardo Espinoza Ávalos (MEX), Enrique Isaac Bustos Díaz (MEX)