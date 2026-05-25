Ve španělské nominaci schází zástupce Realu, zraněný Yamal své jméno slyšel

  14:25
Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů Barcelony včetně zraněného útočníka Lamineho Yamala. Scházejí dlouholeté opory Dani Carvajal a Álvaro Morata.

Španělský mladík Lamine Yamal přechází přes Fabiana Nurnbergera z Bulharska. | foto: Reuters

Osmnáctiletý talent Yamal si na konci dubna při zahrávání penalty proti Vigu poranil stehenní sval. Pokutový kop sice proměnil, ale hned poté musel vystřídat a od té doby nenastoupil. Svalové problémy nepřipravily o účast na šampionátu ani další ofenzivní hvězdu Nica Williamse z Bilbaa.

V nominaci, kterou ve speciálním videu oznamoval spolu s trenérem De la Fuentem a fanoušky také španělský král Filip VI., jsou i další tradiční opory brankář Bilbaa Unai Simón, obránce Chelsea Marc Cucurella, záložník Arsenalu Martín Zubimendi či útočník San Sebastianu Mikel Oyarzabal.

Dostalo se i na předloňského držitele Zlatého míče Rodriho či Gaviho, které v poslední době sužovala zranění.

Španělé se v přípravě na šampionát utkají doma s Irákem a po odletu do zámoří s Peru. Na závěrečném turnaji narazí ve skupině H na Kapverdy, Saúdskou Arábii a Uruguay.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal De Zerbi o Kinském. Ten řeší, co bude dál

Obránce Micky van de Ven z Tottenhamu s českým brankářem Antonínem Kinským po...

Zpětně té historce vlastně ani věřit nemusíte, ale příběh českého brankáře Antonína Kinského dokresluje dokonale. „Při svém prvním utkání jsem mu plánoval dát kapitánskou pásku,“ zaznělo od Roberta...

25. května 2026  14:08

Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Fanoušci při finále Německého poháru protestovali proti tamnímu fotbalovému...

Že by oba týmy naráz oslavovali gól Harryho Kanea? Těžko. Ve finále Německého poháru vzplál mohutný ohňostroj na tribunách z jiného důvodu. Fanoušci mnichovského Bayernu společně s protivníky ze...

25. května 2026  12:34

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

25. května 2026  12:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia údajně koupí gólmana z Ukrajiny za sto milionů

Sledujeme online
Ukrajinský brankář Nazar Domčak v dresu Lvova.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

25. května 2026  11:08

Kouč Jablonce Kozel: Nastala chvíle omladit, v Evropu pořád věříme

Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Liberci

Už v 15. minutě posledního zápasu sezony dostali domácí fotbalisté Jablonce od Liberce „dárek“, když byl vyloučen Rýzek. Sice krkolomně, ale dlouhou přesilovku přece jen využili a výhrou 2:1 v...

25. května 2026

Teplice, „mistr" mezi záchranáři. Frťala: Částečný úspěch, ač někdo bude proti

FK Mladá Boleslav - FK Teplice, 23. května 2026, Mladá Boleslav. Radost hráčů...

To nejlepší si nechali na konec. Sérií čtyř výher si fotbalisté prvoligových Teplic zpříjemnili blížící se rozchod na dovolenou, jejich turbulentní sezona vyústila v 11. místo po záchranářské...

25. května 2026  9:40

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

KVÍZ: Střílel pořád, gól nedal. Co vám utkvělo z fotbalové sezony?

Sparťanští fotbalisté slaví gól Asgera Sörensena v derby proti Slavii.

Fotbalová liga je u konce. Ideální čas prověřit, co o uplynulé sezoně víte. Nebude to jednoduché, protože jsme z oficiálních statistik vybrali i perličky, které nemusí být na první pohled zcela...

vydáno 25. května 2026

Motivací je dostat se na úroveň Slavie, říká Hyský. Zřejmě skončí Vašulín i Slončík

Trenér Plzně Martin Hyský během utkání s pražskou Spartou.

Krásná rána reprezentanta Sojky z přímého kopu, která orazítkovala spojnici břevna a tyče. Povedená střela Guinejce Tourého, kterou bravurně vytáhl mimo branku slávistický gólman Kolář. A krátký...

25. května 2026

Como si poprvé zahraje Ligu mistrů. Turínské derby zpozdili ultras

Manuel Locatelli rozmlouvá s fanoušky Juventusu.

Fotbalisté AS Řím a Coma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistili účast v Lize mistrů. Na AC Milán zbyla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1:0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem...

24. května 2026  22:27,  aktualizováno  25. 5.

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: kdo si zahraje poháry

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a po nich i nadstavba, která tabulku rozdělila do tří částí. Prvních šest týmů se utkalo ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodlo o tom, kdo...

13. května 2026  23:19,  aktualizováno  24. 5. 23:39

