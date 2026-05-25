Ve španělské nominaci schází zástupce Realu, zraněný Yamal své jméno slyšel

Osmnáctiletý talent Yamal si na konci dubna při zahrávání penalty proti Vigu poranil stehenní sval. Pokutový kop sice proměnil, ale hned poté musel vystřídat a od té doby nenastoupil. Svalové problémy nepřipravily o účast na šampionátu ani další ofenzivní hvězdu Nica Williamse z Bilbaa.
V nominaci, kterou ve speciálním videu oznamoval spolu s trenérem De la Fuentem a fanoušky také španělský král Filip VI., jsou i další tradiční opory brankář Bilbaa Unai Simón, obránce Chelsea Marc Cucurella, záložník Arsenalu Martín Zubimendi či útočník San Sebastianu Mikel Oyarzabal.
Dostalo se i na předloňského držitele Zlatého míče Rodriho či Gaviho, které v poslední době sužovala zranění.
Španělé se v přípravě na šampionát utkají doma s Irákem a po odletu do zámoří s Peru. Na závěrečném turnaji narazí ve skupině H na Kapverdy, Saúdskou Arábii a Uruguay.