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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Španělsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

  9:59
Španělsko patří na mistrovství světa ve fotbale 2026 mezi největší favority na celkový triumf. Hraje ve skupině H, podívejte se na jeho program, výsledky a kompletní soupisku.

Fotbalisté Španělska se fotí s fanoušky po postupu do finále mistrovství Evropy. | foto: Reuters

Reprezentace Španělska se na mistrovství světa dostala zcela suverénně, evropskou kvalifikační skupinou E prolétla s bilancí pěti výher, jedné remízy a skvělým skóre 21:2.

Jediná bodová ztráta přišla až v posledním duelu s Tureckem, který skončil remízou 2:2. Zbývající týmy, Gruzie a Bulharsko, byly zcela bez šance.

Program fotbalistů Španělska na MS 2026

Španělé by měli ve skupině H potvrdit roli velkých favoritů. Po duelech s Kapverdami a Saúdskou Arábií přijde na řadu papírově nejsilnější soupeř, Uruguay.

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
115.06.18:00Španělsko – KapverdyAtlanta (USA)
221.06.18:00Španělsko – Saúdská ArábieAtlanta (USA)
327.06.02:00Uruguay – ŠpanělskoGuadalajara (Mexiko)

Soupiska Španělska na MS 2026

Tranér Luis de la Fuente překvapil tím, že v nominaci 26 jmen schází poprvé v historii hráč z Realu Madrid. Naopak z konkurenční Barcelony si zahraje hned osm fotbalistů.

Šestnáct hráčů z nominace pamatuje dva roky starý titul na Mistrovství Evropy, které i tehdy vedl stejný kouč.

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiUnai SimónAthletic Bilbao580
David RayaArsenal130
Joan GarciaBarcelona20
ObránciAymeric LaporteAthletic Bilbao462
Marc CucurellaChelsea241
Marcos LlorenteAtlético Madrid240
Eric GarcíaBarcelona210
Pedro PorroTottenham Hotspur180
Álex GrimaldoBayer Leverkusen140
Pau CubarsíBarcelona120
Marc PubillAtlético Madrid20
ZáložníciRodriManchester City624
Dani OlmoBarcelona5012
Mikel MerinoArsenal4310
Fabián RuizParis Saint-Germain426
PedriBarcelona416
GaviBarcelona305
Martín ZubimendiArsenal263
ÚtočníciFerran TorresBarcelona5724
Mikel OyarzabalReal Sociedad5325
Nico WilliamsAthletic Bilbao306
Lamine YamalBarcelona256
Yéremy PinoCrystal Palace234
Álex BaenaAtlético Madrid172
Borja IglesiasCelta Vigo80
Víctor MuñozOsasuna21

Opory španělské reprezentace

Málokdo se může pochlubit tak vyváženým kádrem, jako právě Španělsko. Na většině pozic má navíc de la Fuente k dispozici minimálně dvě skvělé varianty, v případě nečekaných zranění jednoduše má kam sáhnout.

Brankář Unai Simón

Španělé mají v týmu tři kvalitní gólmany, reprezentačně nejzkušenějším z nich je právě Unai Simón, hájící barvy Bilbaa. V národních barvách už si prošel juniorskými šampionáty, dvakrát byl na ME, jednou na olympiádě a v bráně stál i na posledním MS. Odchytal také celou kvalifikaci.

Není ale vyloučeno, že se mezi tři tyče postaví i jeho konkurenti – David Raya z Arsenalu a Joan García z Barcelony.

Gólman Unai Simón proti Chorvatům sice chyboval, i tak ale Španělsko postoupilo do čtvrtfinále evropského šampionátu.

Obrana Aymeric Laporte

Obráncem s nejvyšším počtem startů je Aymeric Laporte, který podstatnou část kariéry strávil nejen v Bilbau, ale také v Manchesteru City. Po návratu ze saúdskoarabského Al-Nassru se vrátil do Bilbaa, kde je důležitým stoperem základní sestavy. Stejnou funkci by měl mít i na světovém šampionátu.

Obránce španělské reprezentace Aymeric Laporte během osmifinálového utkání mistrovství světa proti Maroku.

Záloha Rodri

Vybrat jednoho záložníka je ve španělské konkurenci velmi těžké, jedním z tahounů by měl být Rodri, kapitán týmu. Držitel Zlatého míče už několik let hraje za Manchester City, v poslední době po něm pošilhává i Real Madrid.

V repre už stihl více než 60 zápasů, o moc méně ale nemají ani jeho vrstevníci Dani Olmo, Mikel Merino nebo Fabián Ruiz. Šanci ale jistě dostanou i dva barcelonští mladíci, Pedri a Gavi.

Záložník Manchesteru City Rodri po zápase s Brightonem.

Útok Lamine Yamal

Osmnáctiletý Lamine Yamal by mohl být jednou z největších hvězd turnaje. Je skvělý v situacích jeden na jednoho, dokáže ale také střílet důležité góly a vytvářet šance ostatním. Drobným problémem je jeho aktuální zdravotní stav, údajně by ale měl zvládnout doléčit stehenní sval a stihnout už první duel ve skupině.

Barcelonský křídelník Lamine Yamal signalizuje směrem k lavičce, že nemůže v utkání se Celtou Vigo pokračovat.

Příprava fotbalistů Španělska před MS

Od loňské úspěšné kvalifikace sehráli Španělé pouze dva březnové přípravné duely proti Srbsku (3:0) a Egyptu (0:0), těsně před šampionátem se střetli s Irákem (1:1) a Peru (3:1).

Bilance se soupeři ve skupině H (H2H)

Jednoznačně nejbohatší historii mají Španělé proti Uruguyai, se kterou poprvé změřili síly už na MS v roce 1950. Několik duelů sehráli i proti Saúdské Arábii, s Kapverdami půjde o premiéru.

Vzájemné zápasy Španělska a Saúdské Arábie
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
7. 9. 2012přípravaŠpanělskoS. Arábie5:0
29. 5. 2010přípravaŠpanělskoS. Arábie3:2
23. 6. 2006Mistrovství světaS. ArábieŠpanělsko0:1
Vzájemné zápasy Španělska a Uruguaye
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
17. 6. 2013Konfederační pohárŠpanělskoUruguay2:1
6. 2. 2013přípravaŠpanělskoUruguay3:1
17. 8. 2005přípravaŠpanělskoUruguay2:0
13. 6. 1990Mistrovství světaUruguayŠpanělsko0:0
9. 7. 1950Mistrovství světaUruguayŠpanělsko2:2

Historie účastí Španělska na MS ve fotbale

Španělé chyběli od roku 1930 pouze na šesti šampionátech – naposledy se tak stalo v roce 1974, kdy se nedokázali kvalifikovat.

Jednoznačně největším úspěchem je titul z roku 2010, od té doby se ale Španělsku na MS příliš nedaří.

Španělsko na mistrovství světa ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 1934Itáliečtvrtfinále
MS 1950Brazílie4. místo
MS 1962Chile4. místo v základní skupině
MS 1966Anglie3. místo v základní skupině
MS 1978Brazílie3. místo v základní skupině
MS 1982Španělskodruhá skupinová fáze
MS 1986Mexikočtvrtfinále
MS 1990Itálieosmifinále
MS 1994USAčtvrtfinále
MS 1998Francie3. místo v základní skupině
MS 2002Jižní Korea a Japonskočtvrtfinále
MS 2006Německoosmifinále
MS 2010JARZlatá medaile
MS 2014Brazílie3. místo v základní skupině
MS 2018Ruskoosmifinále
MS 2022Katarosmifinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USAPostup z kvalifikace
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina G

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Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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