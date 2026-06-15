Reprezentace Španělska se na mistrovství světa dostala zcela suverénně, evropskou kvalifikační skupinou E prolétla s bilancí pěti výher, jedné remízy a skvělým skóre 21:2.
Jediná bodová ztráta přišla až v posledním duelu s Tureckem, který skončil remízou 2:2. Zbývající týmy, Gruzie a Bulharsko, byly zcela bez šance.
Program fotbalistů Španělska na MS 2026
Španělé by měli ve skupině H potvrdit roli velkých favoritů. Po duelech s Kapverdami a Saúdskou Arábií přijde na řadu papírově nejsilnější soupeř, Uruguay.
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|15.06.
|18:00
|Španělsko – Kapverdy
|Atlanta (USA)
|2
|21.06.
|18:00
|Španělsko – Saúdská Arábie
|Atlanta (USA)
|3
|27.06.
|02:00
|Uruguay – Španělsko
|Guadalajara (Mexiko)
Soupiska Španělska na MS 2026
Tranér Luis de la Fuente překvapil tím, že v nominaci 26 jmen schází poprvé v historii hráč z Realu Madrid. Naopak z konkurenční Barcelony si zahraje hned osm fotbalistů.
Šestnáct hráčů z nominace pamatuje dva roky starý titul na Mistrovství Evropy, které i tehdy vedl stejný kouč.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Unai Simón
|Athletic Bilbao
|58
|0
|David Raya
|Arsenal
|13
|0
|Joan Garcia
|Barcelona
|2
|0
|Obránci
|Aymeric Laporte
|Athletic Bilbao
|46
|2
|Marc Cucurella
|Chelsea
|24
|1
|Marcos Llorente
|Atlético Madrid
|24
|0
|Eric García
|Barcelona
|21
|0
|Pedro Porro
|Tottenham Hotspur
|18
|0
|Álex Grimaldo
|Bayer Leverkusen
|14
|0
|Pau Cubarsí
|Barcelona
|12
|0
|Marc Pubill
|Atlético Madrid
|2
|0
|Záložníci
|Rodri
|Manchester City
|62
|4
|Dani Olmo
|Barcelona
|50
|12
|Mikel Merino
|Arsenal
|43
|10
|Fabián Ruiz
|Paris Saint-Germain
|42
|6
|Pedri
|Barcelona
|41
|6
|Gavi
|Barcelona
|30
|5
|Martín Zubimendi
|Arsenal
|26
|3
|Útočníci
|Ferran Torres
|Barcelona
|57
|24
|Mikel Oyarzabal
|Real Sociedad
|53
|25
|Nico Williams
|Athletic Bilbao
|30
|6
|Lamine Yamal
|Barcelona
|25
|6
|Yéremy Pino
|Crystal Palace
|23
|4
|Álex Baena
|Atlético Madrid
|17
|2
|Borja Iglesias
|Celta Vigo
|8
|0
|Víctor Muñoz
|Osasuna
|2
|1
Opory španělské reprezentace
Málokdo se může pochlubit tak vyváženým kádrem, jako právě Španělsko. Na většině pozic má navíc de la Fuente k dispozici minimálně dvě skvělé varianty, v případě nečekaných zranění jednoduše má kam sáhnout.
Brankář Unai Simón
Španělé mají v týmu tři kvalitní gólmany, reprezentačně nejzkušenějším z nich je právě Unai Simón, hájící barvy Bilbaa. V národních barvách už si prošel juniorskými šampionáty, dvakrát byl na ME, jednou na olympiádě a v bráně stál i na posledním MS. Odchytal také celou kvalifikaci.
Není ale vyloučeno, že se mezi tři tyče postaví i jeho konkurenti – David Raya z Arsenalu a Joan García z Barcelony.
Obrana Aymeric Laporte
Obráncem s nejvyšším počtem startů je Aymeric Laporte, který podstatnou část kariéry strávil nejen v Bilbau, ale také v Manchesteru City. Po návratu ze saúdskoarabského Al-Nassru se vrátil do Bilbaa, kde je důležitým stoperem základní sestavy. Stejnou funkci by měl mít i na světovém šampionátu.
Záloha Rodri
Vybrat jednoho záložníka je ve španělské konkurenci velmi těžké, jedním z tahounů by měl být Rodri, kapitán týmu. Držitel Zlatého míče už několik let hraje za Manchester City, v poslední době po něm pošilhává i Real Madrid.
V repre už stihl více než 60 zápasů, o moc méně ale nemají ani jeho vrstevníci Dani Olmo, Mikel Merino nebo Fabián Ruiz. Šanci ale jistě dostanou i dva barcelonští mladíci, Pedri a Gavi.
Útok Lamine Yamal
Osmnáctiletý Lamine Yamal by mohl být jednou z největších hvězd turnaje. Je skvělý v situacích jeden na jednoho, dokáže ale také střílet důležité góly a vytvářet šance ostatním. Drobným problémem je jeho aktuální zdravotní stav, údajně by ale měl zvládnout doléčit stehenní sval a stihnout už první duel ve skupině.
Příprava fotbalistů Španělska před MS
Od loňské úspěšné kvalifikace sehráli Španělé pouze dva březnové přípravné duely proti Srbsku (3:0) a Egyptu (0:0), těsně před šampionátem se střetli s Irákem (1:1) a Peru (3:1).
Bilance se soupeři ve skupině H (H2H)
Jednoznačně nejbohatší historii mají Španělé proti Uruguyai, se kterou poprvé změřili síly už na MS v roce 1950. Několik duelů sehráli i proti Saúdské Arábii, s Kapverdami půjde o premiéru.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|7. 9. 2012
|příprava
|Španělsko
|S. Arábie
|5:0
|29. 5. 2010
|příprava
|Španělsko
|S. Arábie
|3:2
|23. 6. 2006
|Mistrovství světa
|S. Arábie
|Španělsko
|0:1
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|17. 6. 2013
|Konfederační pohár
|Španělsko
|Uruguay
|2:1
|6. 2. 2013
|příprava
|Španělsko
|Uruguay
|3:1
|17. 8. 2005
|příprava
|Španělsko
|Uruguay
|2:0
|13. 6. 1990
|Mistrovství světa
|Uruguay
|Španělsko
|0:0
|9. 7. 1950
|Mistrovství světa
|Uruguay
|Španělsko
|2:2
Historie účastí Španělska na MS ve fotbale
Španělé chyběli od roku 1930 pouze na šesti šampionátech – naposledy se tak stalo v roce 1974, kdy se nedokázali kvalifikovat.
Jednoznačně největším úspěchem je titul z roku 2010, od té doby se ale Španělsku na MS příliš nedaří.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1934
|Itálie
|čtvrtfinále
|MS 1950
|Brazílie
|4. místo
|MS 1962
|Chile
|4. místo v základní skupině
|MS 1966
|Anglie
|3. místo v základní skupině
|MS 1978
|Brazílie
|3. místo v základní skupině
|MS 1982
|Španělsko
|druhá skupinová fáze
|MS 1986
|Mexiko
|čtvrtfinále
|MS 1990
|Itálie
|osmifinále
|MS 1994
|USA
|čtvrtfinále
|MS 1998
|Francie
|3. místo v základní skupině
|MS 2002
|Jižní Korea a Japonsko
|čtvrtfinále
|MS 2006
|Německo
|osmifinále
|MS 2010
|JAR
|Zlatá medaile
|MS 2014
|Brazílie
|3. místo v základní skupině
|MS 2018
|Rusko
|osmifinále
|MS 2022
|Katar
|osmifinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Postup z kvalifikace