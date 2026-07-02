Španělským brankářům pomáhá revoluční technologie, trénují se speciálními brýlemi

Španělský výběr se na šampionátu může pyšnit třemi elitními gólmany – Unaiem Simónem, dlouholetou jedničkou Bilbaa; Davidem Rayou z Arsenalu, držitelem Zlaté rukavice Premier League v posledních třech sezonách; a Joanem Garcíou z Barcelony, nejlepším brankářem uplynulého ročníku La Ligy.
Unikát.
Mezi tyčemi mají Španělé na turnaji neoddiskutovatelně největší kvalitu. Přece jen jsou spolu s Mexikem jediným týmem, který ještě neinkasoval. Chytat ovšem může pouze jeden.
Jistou volbou trenéra Luise de la Fuenteho je opora Bilbaa Simón, jenž byl stálicí i na vítězném mistrovství Evropy v roce 2024. Špičkový reflex, hra nohama, chladná hlava. Devětadvacetiletý gólman navíc nyní cílí na významný rekord.
Pouhých 89 minut mu chybí ke zdolání Waltera Zengy, aby se stal nejdéle neinkasujícím brankářem v celé historii mistrovství světa. Ital na domácím šampionátu v roce 1990 neobdržel gól 517 minut. Simón ho tak ve čtvrtek večer může překonat. Z z předchozího šampionátu v Kataru si totiž odnesl sérii 159 minut.
Blíží se také ke španělskému rekordu Ikera Casillase, který na světovém turnaji nekapituloval po dobu 476 minut.
Simónovým výborným výkonům na mistrovství přispívá také inovativní trénink. Španělské brankářské trio ve Spojených státech využívá virtuální realitu. Pomocí speciálních brýlí se ponoří do digitálního prostředí navrženého tak, aby zdokonalilo své technické a kognitivní dovednosti. A to způsobem, který nelze napodobit na tradičním hřišti.
Prostřednictvím sofistikovaných simulačních systémů gólmani řeší velmi realistické zápasové situace, při nichž čelí složitým trajektoriím míče nebo střelám s nepředvídatelnými efekty.
„Tento technologicky podložený trénink se stal klíčovým pomocníkem při zlepšování aspektů, jako jsou rychlost reakce a periferní vidění, a umožňuje fotbalistům zpracovávat vizuální podněty mnohem rychleji, aby mohli předvídat pohyby soupeřových útočníků,“ píše deník Mundo Deportivo.
Kombinace klasických fyzických cvičení na trávníku s kognitivní stimulací pomocí virtuální helmy má podle španělského fotbalového svazu udávat směr moderní přípravy. Zvlášť v elitním fotbale, kde jsou nároky maximální a zápasy se rozhodují o milimetry, hledání dokonalosti nikdy nekončí.