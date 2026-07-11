K čemu máme VAR? Belgický trenér si stěžoval na Rodriho ruku ve vápně

Porážku však na onen moment nesvaloval.
„Ještě před výkopem jsme přišli o kapitána Youriho Tielemanse a ve druhém poločase jsme museli střídat Thibauta Courtoise a stáhnout Kevina De Bruyneho. Měli jsme příliš mnoho smůly, ale také jsme soupeři darovali až příliš mnoho šancí,“ zhodnotil čtvrtfinálový zápas mistrovství světa.
V posledních minutách ho rozhodl střídající žolík Mikel Merino, a poslal tak Belgii domů.
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To už chytal střídající brankář Senne Lammens, který před sebe nešikovně vyrazil střelu obránce Cubarsího tak, že ji dobíhající Merino dorazil do sítě.
„Samozřejmě je škoda, že Senne ten míč neudržel, ale žádné kdyby neplatí. Zůstává vynikajícím brankářem, kterého čeká skvělá budoucnost. Pro něj je to teď velmi hořké, ale právě takové okamžiky vás posilují. I to patří k fotbalu,“ poznamenal Garcia.
„Nemyslím si, že bychom se měli za cokoli stydět. Dokázali jsme španělskému týmu pořádně zatopit. Ani po jejich druhé brance hráči nepřestávali věřit. Tento tým se naučil bojovat až do konce,“ pokračoval trenér Belgičanů.
Provokovala ho hlavně situace ze 62. minuty, kdy se za nerozhodného stavu dotkl míč Rodriho ruky někde mezi hrudníkem a předloktím.
„Hra rukou bude prostě věčným problémem,“ povzdechl si.
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Belgii převzal loni v lednu, v prvním utkání sice musel strávit porážku s Ukrajinou, ale pak následovala série 18 zápasů bez prohry. Tu ukončili až v pátek v Los Angeles Španělé. O pokračování u týmu, u něhož mu právě skončila smlouva, se bavit nechtěl.
„Nejsme tu od toho, abychom mluvili o mé budoucnosti. Je mi hlavně líto těch, kteří se možná do národního týmu už nevrátí a pro něž to mohl být poslední velký úspěch,“ řekl Garcia.
Do Ameriky vzal šest hráčů z mužstva, jež před osmi lety získalo v Petrohradě bronz. Útočník Romelu Lukaku i záložník Kevin De Bruyne už naznačili, že v rudém dresu nebudou pokračovat, brankář Courtois si chce vzít přestávku.
„Zasloužili si dojít na tomto šampionátu dál. Měli na to Španělsko vyřadit a nechybělo mnoho, aby se to povedlo,“ dodal.