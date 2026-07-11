Věděli, ale neuhlídali. Merino se zase točil kolem praporku: Zopakoval jsem to rodině

„Už jsem myslel na prodloužení a pak se to stalo znovu. Ta šance znovu padla na mě. Náhody neexistují, ale některé věci se mohou opakovat, pokud jste na ně dobře připraveni,“ líčil záložník londýnského Arsenalu.
On byl.
A stačily mu dvě minuty.
Žolík par excellence! 🃏— Nova Sport (@novasport_cz) July 10, 2026
𝘔𝘐𝘒𝘌𝘓 𝘔𝘌𝘙𝘐𝘕𝘖 stejně jako proti Portugalsku vystřídal a po pár minutách rozhodl o vítězství a postupu Španělska! ⏱️✔️
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Z velké dálky napřáhl ke střele Cubarsí, zatímco Merino si hledal místo ve vápně. A jakmile ránu střídající brankář Lammens vyrazil jen před sebe, Merino ostrým startem předběhl všechny a dorazil balon pod břevno.
Odečtěte čtyři dny a četli byste podobné řádky.
Portugalce vyřadil Merino v osmifinále poté, co byl na trávníku šest minut. Ve vápně si našel přihrávku Torrese a přesnou ranou k tyči rozhodl.
Odečtěte dva roky a zase byste četli podobná slova, což si mnozí připomněli právě po zápase s Portugalskem. Merino rozhodl i čtvrtfinále Eura s domácím Německem, a to minutu před koncem prodloužení.
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Stejně jako tenkrát zopakoval Merino v Los Angeles charakteristickou oslavu, při které oběhne rohový praporek. Tak jako jeho otec Ángel.
A na tribuně už mu spolu s ním tentokrát držela palce i jeho manželka Lola s dvouměsíčním synem Marcem. „Na osmifinále tady ještě nebyli. Proto jsem to dnes musel zopakovat, aby to viděli na vlastní oči. Marco to ještě nechápe, ale naštěstí existuje YouTube a internet, takže mu to budu moct jednou ukázat,“ rozplýval se šťastný střelec.
Ten svého syna spatřil v podstatě poprvé po pěti týdnech.
„Doufám, že ještě budeme pokračovat. Už nám zbývají jen dva zápasy,“ dodal střelec, který se zázračně vrátil po jarní operaci únavové zlomeniny. Tři měsíce nehrál a právě těhotná manželka Lola ho podporovala nejvíce.
„V době, kdy Lola potřebovala, abych jí byl oporou, tak to bylo přesně naopak. Pomáhala mi do schodů,“ vrátil se ještě k těžkému období.
V anglické lize stihl odehrát jen 28 minut. I prohrané finále Ligy mistrů s PSG sledoval jen z lavičky.
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Ale trenér Luis de la Fuente mu věřil, na poslední chvíli ho zařadil do nominace a Merino se mu odměnil už dvěma důležitými góly.
Díky tomu je jediným hráčem, který z lavičky rozhodl dva zápasy mistrovství světa.
2 - Mikel Merino is the first player in FIFA World Cup history to score the winning goal in two different knockout stage matches as a substitute.— OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026
Dependable. pic.twitter.com/iBlLgEJt4m
Po výhře nad Belgií španělský kouč opět nešetřil chválou. „Mikel je neuvěřitelně všestranný fotbalista. Dokáže hrát na pozici šestky, osmičky, desítky i devítky a vše zvládá. Má mimořádné herní myšlení a klid, díky němuž dokáže správně číst průběh zápasu. Mohl by nastoupit za jakýkoli tým a vedl by si skvěle,“ ocenil přínos svého supernáhradníka.
Dají si příště pozor Francouzi?