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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Věděli, ale neuhlídali. Merino se zase točil kolem praporku: Zopakoval jsem to rodině

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  8:41
Španělský hrdina Mikel Merino oslavuje vítěznou trefu proti Belgii na stadionu...

Španělský hrdina Mikel Merino oslavuje vítěznou trefu proti Belgii na stadionu v Los Angeles. | foto: Reuters

Španělský záložník MIkel Merino slaví gól do sítě Belgie.
Španělský záložník Mikel Merino střílí gól do sítě Belgie.
Belgický brankář Senne Lammens vyráží Cubarsího střelu v utkání se Španělskem.
Belgický brankář Senne Lammens po inkasované brance v utkání se Španělskem.
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Stoprocentně si ten záznam pouštěli a dost možná zazněla i věta, ať jsou kolem závěrečných minut pozornější. Protože to na trávník přichází on. Španělského superžolíka Mikela Merina však po Portugalcích neuhlídali ani fotbalisté Belgie, kteří gólem v nastavení na 1:2 vypadli z mistrovství světa ve čtvrtfinále.

„Už jsem myslel na prodloužení a pak se to stalo znovu. Ta šance znovu padla na mě. Náhody neexistují, ale některé věci se mohou opakovat, pokud jste na ně dobře připraveni,“ líčil záložník londýnského Arsenalu.

On byl.

A stačily mu dvě minuty.

Z velké dálky napřáhl ke střele Cubarsí, zatímco Merino si hledal místo ve vápně. A jakmile ránu střídající brankář Lammens vyrazil jen před sebe, Merino ostrým startem předběhl všechny a dorazil balon pod břevno.

Odečtěte čtyři dny a četli byste podobné řádky.

Portugalce vyřadil Merino v osmifinále poté, co byl na trávníku šest minut. Ve vápně si našel přihrávku Torrese a přesnou ranou k tyči rozhodl.

Odečtěte dva roky a zase byste četli podobná slova, což si mnozí připomněli právě po zápase s Portugalskem. Merino rozhodl i čtvrtfinále Eura s domácím Německem, a to minutu před koncem prodloužení.

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Stejně jako tenkrát zopakoval Merino v Los Angeles charakteristickou oslavu, při které oběhne rohový praporek. Tak jako jeho otec Ángel.

A na tribuně už mu spolu s ním tentokrát držela palce i jeho manželka Lola s dvouměsíčním synem Marcem. „Na osmifinále tady ještě nebyli. Proto jsem to dnes musel zopakovat, aby to viděli na vlastní oči. Marco to ještě nechápe, ale naštěstí existuje YouTube a internet, takže mu to budu moct jednou ukázat,“ rozplýval se šťastný střelec.

Ten svého syna spatřil v podstatě poprvé po pěti týdnech.

„Doufám, že ještě budeme pokračovat. Už nám zbývají jen dva zápasy,“ dodal střelec, který se zázračně vrátil po jarní operaci únavové zlomeniny. Tři měsíce nehrál a právě těhotná manželka Lola ho podporovala nejvíce.

Španělský záložník Mikel Merino střílí gól do sítě Belgie.

„V době, kdy Lola potřebovala, abych jí byl oporou, tak to bylo přesně naopak. Pomáhala mi do schodů,“ vrátil se ještě k těžkému období.

V anglické lize stihl odehrát jen 28 minut. I prohrané finále Ligy mistrů s PSG sledoval jen z lavičky.

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Ale trenér Luis de la Fuente mu věřil, na poslední chvíli ho zařadil do nominace a Merino se mu odměnil už dvěma důležitými góly.

Díky tomu je jediným hráčem, který z lavičky rozhodl dva zápasy mistrovství světa.

Po výhře nad Belgií španělský kouč opět nešetřil chválou. „Mikel je neuvěřitelně všestranný fotbalista. Dokáže hrát na pozici šestky, osmičky, desítky i devítky a vše zvládá. Má mimořádné herní myšlení a klid, díky němuž dokáže správně číst průběh zápasu. Mohl by nastoupit za jakýkoli tým a vedl by si skvěle,“ ocenil přínos svého supernáhradníka.

Dají si příště pozor Francouzi?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Čtvrtfinále

Semifinále

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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