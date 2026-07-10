Televizní program 30. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|pátek 10. července, 21:00
|Španělsko – Belgie
|Nova Action
Pátek 10. července, 21:00
Španělsko – Belgie
Španělsko vstoupí do čtvrtfinále jako favorit. Úřadující mistři Evropy na turnaji zatím neinkasovali ani jednu branku, v osmifinále přehráli Rakousko 3:0 a následně si poradili i s Portugalskem, které vyřadili po těsné výhře 1:0. O postupu rozhodl v nastaveném čase střídající Mikel Merino.
„Proti Portugalsku jsme předvedli vyzrálý výkon. Hodně nám pomohli i hráči z lavičky,“ připomněl trenér Luis de la Fuente střelce branky. „Teď už si vážně nemůžeme vybírat, s kým budeme hrát v dalším kole. Chceme bojovat až do konce a ukázat své kvality, pak můžeme uspět,“ doplnil.
Výběr trenéra Luise de la Fuenteho má proti Belgii skvělou bilanci. V tomto století vyhráli Španělé všech pět vzájemných zápasů s celkovým skóre 13:1 a s pátečním soupeřem neprohráli už čtyřicet let. Jediný dosavadní postup do semifinále mistrovství světa proměnili v roce 2010 v zisk světového titulu.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|2.
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|3.
|Uruguay – Španělsko
|0:1
|osmifinále
|Španělsko – Rakousko
|3:0
|čtvrtfinále
|Portugalsko – Španělsko
|0:1
Belgie prošla do čtvrtfinále rovněž bez porážky. Ve skupině remizovala s Egyptem i Íránem a postup si zajistila vysokou výhrou 5:1 nad Novým Zélandem. V play off zvládla dramatický souboj se Senegalem, který rozhodla až po prodloužení, a následně deklasovala Spojené státy 4:1.
Proti USA hráli Belgičané bez největší hvězdy týmu Kevina De Bruyneho. Zkušený ofenzivní záložník proseděl celé utkání na lavičce, na hřiště se nedostal ani po vážném zranění jiného středopolaře Amadoua Onany.
„Vysvětlení je jednoduché, Kevina jsme tentokrát nepotřebovali. Dávali jsme góly a drželi příznivý stav,“ podotkl trenér Rudi Garcia. „Jsme rádi, že jsme se dostali do čtvrtfinále. Ale tím to pro nás nekončí, chceme vyřadit i Španělsko,“ přidal francouzský kouč.
Belgický celek se může opřít o produktivní ofenzivu, která v pěti zápasech nastřílela 13 branek. Pokud naváže na střeleckou formu z předchozích utkání, může být španělské defenzivě dosud největší hrozbou na turnaji.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Belgie – Egypt
|1:1
|2.
|Belgie – Írán
|0:0
|3.
|Nový Zéland – Belgie
|1:5
|osmifinále
|Belgie – Senegal
|3:2 po prodloužení
|čtvrtfinále
|USA – Belgie
|1:4
Podrobnou textovou reportáž z utkání Španělsko – Belgie najdete ZDE.