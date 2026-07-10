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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

30. den MS ve fotbale: Španělsko si o postup do semifinále zahraje s Belgií

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  10:29

Španěl Pedro Porro slaví gól v zápase s Rakouskem. | foto: Reuters

Na fotbalovém mistrovství světa je na programu druhé čtvrtfinále. Střetnou se v něm dosud neporažené týmy Španělska a Belgie. Španělé na šampionátu ještě neinkasovali ani jednu branku a po vyřazení Portugalska patří k hlavním favoritům na zisk titulu. Belgičané se naopak opírají o produktivní ofenzivu, která v pěti zápasech nastřílela už 13 gólů. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního vysílání.

Televizní program 30. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
pátek 10. července, 21:00Španělsko – BelgieNova Action

Pátek 10. července, 21:00

ŠpanělskoBelgie

Španělsko vstoupí do čtvrtfinále jako favorit. Úřadující mistři Evropy na turnaji zatím neinkasovali ani jednu branku, v osmifinále přehráli Rakousko 3:0 a následně si poradili i s Portugalskem, které vyřadili po těsné výhře 1:0. O postupu rozhodl v nastaveném čase střídající Mikel Merino.

„Proti Portugalsku jsme předvedli vyzrálý výkon. Hodně nám pomohli i hráči z lavičky,“ připomněl trenér Luis de la Fuente střelce branky. „Teď už si vážně nemůžeme vybírat, s kým budeme hrát v dalším kole. Chceme bojovat až do konce a ukázat své kvality, pak můžeme uspět,“ doplnil.

Výběr trenéra Luise de la Fuenteho má proti Belgii skvělou bilanci. V tomto století vyhráli Španělé všech pět vzájemných zápasů s celkovým skóre 13:1 a s pátečním soupeřem neprohráli už čtyřicet let. Jediný dosavadní postup do semifinále mistrovství světa proměnili v roce 2010 v zisk světového titulu.

Výsledky Španělska ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Španělsko – Kapverdy0:0
2.Španělsko – Saúdská Arábie4:0
3.Uruguay – Španělsko0:1
osmifináleŠpanělsko – Rakousko3:0
čtvrtfinálePortugalsko – Španělsko0:1

Belgie prošla do čtvrtfinále rovněž bez porážky. Ve skupině remizovala s Egyptem i Íránem a postup si zajistila vysokou výhrou 5:1 nad Novým Zélandem. V play off zvládla dramatický souboj se Senegalem, který rozhodla až po prodloužení, a následně deklasovala Spojené státy 4:1.

Proti USA hráli Belgičané bez největší hvězdy týmu Kevina De Bruyneho. Zkušený ofenzivní záložník proseděl celé utkání na lavičce, na hřiště se nedostal ani po vážném zranění jiného středopolaře Amadoua Onany.

„Vysvětlení je jednoduché, Kevina jsme tentokrát nepotřebovali. Dávali jsme góly a drželi příznivý stav,“ podotkl trenér Rudi Garcia. „Jsme rádi, že jsme se dostali do čtvrtfinále. Ale tím to pro nás nekončí, chceme vyřadit i Španělsko,“ přidal francouzský kouč.

Belgický celek se může opřít o produktivní ofenzivu, která v pěti zápasech nastřílela 13 branek. Pokud naváže na střeleckou formu z předchozích utkání, může být španělské defenzivě dosud největší hrozbou na turnaji.

Výsledky Belgie ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Belgie – Egypt1:1
2.Belgie – Írán0:0
3.Nový Zéland – Belgie1:5
osmifináleBelgie – Senegal3:2 po prodloužení
čtvrtfináleUSA – Belgie1:4

Podrobnou textovou reportáž z utkání Španělsko – Belgie najdete ZDE.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
10. 7. 21:00
Belgie
Norsko
11. 7. 23:00
Anglie
Argentina
12. 7. 3:00
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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