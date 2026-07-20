Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Zase ukradl všechnu pozornost.
A slavící španělští fotbalisté buď zvláštně pokukovali, nebo Trumpa vůbec neřešili a užívali si, jak kapitán Rodri zvedá pohár nad hlavu.
Byla to těžká fuška na 120 minut, kterou proti úřadujícím mistrům světa z Argentiny rozsekl gólem až Ferrán Torres.
„Tohle mistrovství světa bylo jednou z největších akcí historie. Nejen z hlediska fotbalu či socceru, jakkoli tomu chcete říkat. Bylo to úžasné. Čtyřikrát, možná pětkrát větší než jakékoli předchozí mistrovství,“ líčil Trump před odletem z finále.
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Americký prezident všechno nejprve sledoval z prostoru za ochranným plexisklem, na stadion ho dopravila prezidentská helikoptéra. Během utkání mu pak brazilský útočník Ronaldo přinesl ukázat i ikonickou zlatou trofej, což televizní kamery nemohly vynechat. Nadšený Trump pak po zápase sošku společně s Infantinem doručil až na pódium a předal ji Rodrimu.
Potřásl si ještě rukou s Gavim a prohodil s fotbalisty pár slov.
A pak ne a ne dolů.
Rodri mu nejdřív rukou naznačil, aby pokračoval pryč, jenže Trump charakteristicky pumpoval pěstmi, podával hráčům ruce a pak se postavil na kraj skupinky, aby zapózoval fotografům ve chvíli, kdy Rodri zvedne trofej. Což se také stalo.
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Celou parádu si pak Bílý dům nasdílel na všechny sociální sítě.
Přitom to není tak dávno, co Trump nazval Španělsko „beznadějnou zemí“ plnou „bad people“, tedy špatných lidí, poté, co španělská vláda odmítla, aby Američané použili tamní vojenské základny pro operace v Íránu. Načež Trump vyhrožoval, že přeruší s Madridem veškeré obchodní styky.
A tak působilo víc než komicky, když Infantino natahoval ruku a doslova skoro tahal Trumpa od slavících Španělů dolů, jenže americký prezident si ho vůbec nevšímal. Fotoaparáty cvakly a po chvíli už oba společně pódium opustili.
Podobně jako před rokem na stejném místě.
Stadion v East Rutherfordu loni v červenci hostil podobně megalomanské mistrovství světa klubů, které ovládla anglická Chelsea. Trump předal trofej a proti zvyku zůstal stát na pódiu vedle kapitána Chelsea Reece Jamese.
Ten nakonec zvedl pohár nad hlavu navzdory přítomnosti amerického prezidenta. Za Trumpem pak mezi slavící hráče Chelsea přišel Infantino a společně po chvíli opustili slavící hlouček.
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Ani tentokrát se nevyhnul nesouhlasných reakcí fanoušků, tribuny pískaly a bučely ve chvíli, kdy po utkání vstoupil s Infantinem na trávník.
S podáním ruky Trumpovi pak zřetelně váhal španělský mladík Yamal, úplně bez skrupulí ho však minul argentinský zadák Cristian Romero. Španělský útočník Borja Iglesias mu ruku sice neochotně podal, na prezidenta však ani nepohlédl.
Cristian Romero vynechává podání ruky s prezidentem USA:
„Dopadlo to téměř přesně tak, jak Trump zamýšlel,“ glosuje reportér Nick Ames pro britský The Guardian.
Mistrovství světa přitom pořádaly kromě Spojených států také Mexiko a Kanada. Mluví se ale zase pouze o Trumpovi. Včetně závěrečného ceremoniálu.
Společně s Infantinem se během šampionátu stali ještě kontroverznějšími, nakolik je těžké hranici ještě posouvat. Po telefonátu, kterým si americký prezident vynutil disciplinární přezkum červené karty útočníka Folarina Baloguna, bylo jasné, že v Americe je možné všechno. Nejen půlhodinová poločasová přestávka, což je proti regulím pravidlové komise IFAB.
Ale také slavící prezident na pódiu dva roky v řadě.