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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

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  8:51
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze, natočil se ke kamerám a s lehkým úsměvem tleskal. Marné byly pokusy Gianniho Infantina, prvního muže FIFA, který se ho snažil dostat dolů.

Zase ukradl všechnu pozornost.

A slavící španělští fotbalisté buď zvláštně pokukovali, nebo Trumpa vůbec neřešili a užívali si, jak kapitán Rodri zvedá pohár nad hlavu.

Byla to těžká fuška na 120 minut, kterou proti úřadujícím mistrům světa z Argentiny rozsekl gólem až Ferrán Torres.

„Tohle mistrovství světa bylo jednou z největších akcí historie. Nejen z hlediska fotbalu či socceru, jakkoli tomu chcete říkat. Bylo to úžasné. Čtyřikrát, možná pětkrát větší než jakékoli předchozí mistrovství,“ líčil Trump před odletem z finále.

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Americký prezident všechno nejprve sledoval z prostoru za ochranným plexisklem, na stadion ho dopravila prezidentská helikoptéra. Během utkání mu pak brazilský útočník Ronaldo přinesl ukázat i ikonickou zlatou trofej, což televizní kamery nemohly vynechat. Nadšený Trump pak po zápase sošku společně s Infantinem doručil až na pódium a předal ji Rodrimu.

Potřásl si ještě rukou s Gavim a prohodil s fotbalisty pár slov.

A pak ne a ne dolů.

Rodri mu nejdřív rukou naznačil, aby pokračoval pryč, jenže Trump charakteristicky pumpoval pěstmi, podával hráčům ruce a pak se postavil na kraj skupinky, aby zapózoval fotografům ve chvíli, kdy Rodri zvedne trofej. Což se také stalo.

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Celou parádu si pak Bílý dům nasdílel na všechny sociální sítě.

Přitom to není tak dávno, co Trump nazval Španělsko „beznadějnou zemí“ plnou „bad people“, tedy špatných lidí, poté, co španělská vláda odmítla, aby Američané použili tamní vojenské základny pro operace v Íránu. Načež Trump vyhrožoval, že přeruší s Madridem veškeré obchodní styky.

A tak působilo víc než komicky, když Infantino natahoval ruku a doslova skoro tahal Trumpa od slavících Španělů dolů, jenže americký prezident si ho vůbec nevšímal. Fotoaparáty cvakly a po chvíli už oba společně pódium opustili.

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Gianni Infantino a Donald Trump předávají Ferranu Torresovi zlatou medaili.

Podobně jako před rokem na stejném místě.

Stadion v East Rutherfordu loni v červenci hostil podobně megalomanské mistrovství světa klubů, které ovládla anglická Chelsea. Trump předal trofej a proti zvyku zůstal stát na pódiu vedle kapitána Chelsea Reece Jamese.

Ten nakonec zvedl pohár nad hlavu navzdory přítomnosti amerického prezidenta. Za Trumpem pak mezi slavící hráče Chelsea přišel Infantino a společně po chvíli opustili slavící hlouček.

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Ani tentokrát se nevyhnul nesouhlasných reakcí fanoušků, tribuny pískaly a bučely ve chvíli, kdy po utkání vstoupil s Infantinem na trávník.

S podáním ruky Trumpovi pak zřetelně váhal španělský mladík Yamal, úplně bez skrupulí ho však minul argentinský zadák Cristian Romero. Španělský útočník Borja Iglesias mu ruku sice neochotně podal, na prezidenta však ani nepohlédl.

Cristian Romero vynechává podání ruky s prezidentem USA:

„Dopadlo to téměř přesně tak, jak Trump zamýšlel,“ glosuje reportér Nick Ames pro britský The Guardian.

Mistrovství světa přitom pořádaly kromě Spojených států také Mexiko a Kanada. Mluví se ale zase pouze o Trumpovi. Včetně závěrečného ceremoniálu.

Americký prezident Donald Trump přichází se šéfem FIFA Giannim Infantinem na...

Společně s Infantinem se během šampionátu stali ještě kontroverznějšími, nakolik je těžké hranici ještě posouvat. Po telefonátu, kterým si americký prezident vynutil disciplinární přezkum červené karty útočníka Folarina Baloguna, bylo jasné, že v Americe je možné všechno. Nejen půlhodinová poločasová přestávka, což je proti regulím pravidlové komise IFAB.

Ale také slavící prezident na pódiu dva roky v řadě.

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými fotbalisty po finále mistrovství světa.
Lionel Messi z Argentiny dostává stříbrnou medaili od amerického prezidenta Donalda Trumpa po finále MS.
Gianni Infantino a Donald Trump předávají Ferranu Torresovi zlatou medaili.
Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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