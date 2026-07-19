Televizní program 35. dne MS ve fotbale
|Datum
|Zápas
|Přímý přenos
|neděle 19. července, 21:00
|Španělsko – Argentina
|ČT sport, Nova Action
Podrobnou textovou reportáž ze zápasu Španělsko – Argentina najdete ZDE.
Neděle 19. července, 21:00
Španělsko – Argentina
Španělsko do finále prošlo bez jediné porážky. Ve vyřazovací fázi postupně vyřadilo Rakousko (3:0), Portugalsko (1:0), Belgii (2:1) i Francii (2:0). Titul zatím získalo pouze v roce 2010.
Svěřenci Luise de la Fuenteho mají suverénně nejlepší obranu na turnaji. V sedmi zápasech inkasovali jedinou branku. Zároveň drží sérii 37 utkání bez porážky v základní hrací době, čímž vyrovnali evropský rekord Itálie.
Ve finále budou Španělé usilovat o druhý světový titul po triumfu z roku 2010.
„Jsme ve finále mistrovství světa teprve podruhé v historii. Je neskutečně těžké se sem dostat, ale když už jsme tady, chceme vyhrát. Jdeme si pro titul,“ řekl kapitán španělské reprezentace Rodri.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|2.
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|3.
|Uruguay – Španělsko
|0:1
|1. kolo play off
|Španělsko – Rakousko
|3:0
|osmifinále
|Portugalsko – Španělsko
|0:1
|čtvrtfinále
|Španělsko – Belgie
|2:1
|semifinále
|Francie – Španělsko
|0:2
Argentina je v sedmém finále MS, z toho ve třetím za poslední čtyři turnaje a v boji o zlato má vyrovnanou bilanci tří výher a porážek. Jako třetí země v dějinách může ovládnout šampionát dvakrát po sobě po Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962). Čtvrtým triumfem by na druhém místě historického pořadí dorovnala Německo s Itálií, nejlepší je Brazílie s pěti prvenstvími.
Cesta Argentinců vyřazovací částí byla výrazně dramatičtější než u soupeře. Kapverdy i Švýcarsko zdolali až po prodloužení, proti Egyptu i Anglii navíc dokázali otočit nepříznivý vývoj zápasu. V semifinále rozhodli o výhře 2:1 nad Anglií dvěma góly v závěru utkání.
Argentina znovu spoléhá na kapitána Messiho. Osminásobný držitel Zlatého míče skóroval v pěti ze sedmi zápasů na turnaji a s osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Francouzem Kylianem Mbappém, v čele historického pořadí má na kontě 21 branek. V 39 letech pro něj téměř jistě půjde o poslední start na světovém šampionátu, odehraje rekordní 34. zápas.
„Čeká nás nejlepší tým na světě. Ale naše mužstvo prokázalo, že má kvalitu turnaj vyhrát. Během šampionátu rosteme a pokusíme se být ještě lepší,“ uvedl trenér Lionel Scaloni.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|1.
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|2.
|Argentina – Rakousko
|2:0
|3.
|Jordánsko – Argentina
|1:3
|1. kolo play off
|Argentina – Kapverdy
|3:2 po prodl.
|osmifinále
|Argentina – Egypt
|3:2
|čtvrtfinále
|Argentina – Švýcarsko
|3:1 po prodl.
|semifinále
|Anglie – Argentina
|1:2
Finále mistrovství světa 2026: Španělsko - Argentina
Výkop: neděle 19. července, 21:00 SELČ (New Jersey).
Předpokládané sestavy:
Absence z aktuální nominace: nikdo - Balerdi (zranění).
Zajímavosti
- v jediném dosavadním vzájemném duelu na MS a zároveň i soutěžním zápase zvítězila Argentina v roce 1966 ve skupině 2:1, zbylých 13 utkání bylo přípravných
- Španělsko vyhrálo 3 z posledních 4 vzájemných zápasů, naposledy v březnu 2018 rozdrtilo Argentinu 6:1
- Španělsko na probíhajícím MS v 7 duelech neprohrálo a po úvodní remíze 0:0 s Kapverdami 6x zvítězilo, ve vyřazovacích bojích porazilo Rakousko 3:0, Portugalsko 1:0, Belgii 2:1 a Francii 2:0
- Španělsko si na MS zahraje finále podruhé v historii, před 16 lety v něm porazilo Nizozemsko
- Španělsko v základní době 37 zápasů po sobě neprohrálo, čímž vyrovnalo evropský rekord Itálie
- Španělsko na turnaji inkasovalo jediný gól a má nejlepší obranu
- Argentina na turnaji zvítězila ve všech 7 utkáních, ve 2 z nich až po prodloužení, ve vyřazovací části postupně zdolala Kapverdy 3:2 po prodloužení, Egypt 3:2, Švýcarsko 3:1 po prodloužení a Anglii 2:1
- Argentina je v sedmém finále MS, z toho ve třetím za poslední 4 turnaje, v boji o zlato má vyrovnanou bilanci 3 výher i porážek
- Argentina může jako teprve třetí země v historii ovládnout MS 2x za sebou po Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962)
- Argentina může čtvrtým triumfem na MS dorovnat na druhém místě historického pořadí Itálii a Německo
- Argentina na MS 13 utkání za sebou vyhrála
- Argentina 14x po sobě zvítězila a prohrála jediný z posledních 22 duelů
- Argentina v každém ze 7 zápasů na letošním MS dala minimálně 2 branky a s 19 trefami má nejlepší útok, na jednom MS nikdy nedala více gólů
- poprvé v historii se ve finále MS utkají úřadující mistr Evropy (Španělsko) a Jižní Ameriky (Argentina)
- Messi (Argentina) skóroval v 5 ze 7 zápasů na probíhajícím MS a s 8 góly vede střeleckou tabulku společně s Francouzem Mbappém, v čele historického pořadí má na kontě 21 branek
- Baena (Španělsko) oslaví den po utkání 25. narozeniny