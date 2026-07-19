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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

35. den MS ve fotbale: Španělsko a Argentina si zahrají o titul mistrů světa

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  9:23

Argentinci postupují do semifinále MS, Leandro Paredes objímá Lionela Messiho. | foto: AP

Fotbalové mistrovství světa dospělo k závěrečné bitvě. Španělsko ve finále zaútočí na druhý titul v historii, Argentina může obhájit zlato. V článku najdete základní informace o utkání i přehled televizního vysílání.

Televizní program 35. dne MS ve fotbale

DatumZápasPřímý přenos
neděle 19. července, 21:00Španělsko – ArgentinaČT sport, Nova Action

Podrobnou textovou reportáž ze zápasu Španělsko – Argentina najdete ZDE.

Neděle 19. července, 21:00

ŠpanělskoArgentina

Španělsko do finále prošlo bez jediné porážky. Ve vyřazovací fázi postupně vyřadilo Rakousko (3:0), Portugalsko (1:0), Belgii (2:1) i Francii (2:0). Titul zatím získalo pouze v roce 2010.

Svěřenci Luise de la Fuenteho mají suverénně nejlepší obranu na turnaji. V sedmi zápasech inkasovali jedinou branku. Zároveň drží sérii 37 utkání bez porážky v základní hrací době, čímž vyrovnali evropský rekord Itálie.

Ve finále budou Španělé usilovat o druhý světový titul po triumfu z roku 2010.

„Jsme ve finále mistrovství světa teprve podruhé v historii. Je neskutečně těžké se sem dostat, ale když už jsme tady, chceme vyhrát. Jdeme si pro titul, řekl kapitán španělské reprezentace Rodri.

Výsledky Španělska ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Španělsko – Kapverdy0:0
2.Španělsko – Saúdská Arábie4:0
3.Uruguay – Španělsko0:1
1. kolo play offŠpanělsko – Rakousko3:0
osmifinálePortugalsko – Španělsko0:1
čtvrtfináleŠpanělsko – Belgie2:1
semifináleFrancie – Španělsko0:2

Argentina je v sedmém finále MS, z toho ve třetím za poslední čtyři turnaje a v boji o zlato má vyrovnanou bilanci tří výher a porážek. Jako třetí země v dějinách může ovládnout šampionát dvakrát po sobě po Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962). Čtvrtým triumfem by na druhém místě historického pořadí dorovnala Německo s Itálií, nejlepší je Brazílie s pěti prvenstvími.

Cesta Argentinců vyřazovací částí byla výrazně dramatičtější než u soupeře. Kapverdy i Švýcarsko zdolali až po prodloužení, proti Egyptu i Anglii navíc dokázali otočit nepříznivý vývoj zápasu. V semifinále rozhodli o výhře 2:1 nad Anglií dvěma góly v závěru utkání.

Argentina znovu spoléhá na kapitána Messiho. Osminásobný držitel Zlatého míče skóroval v pěti ze sedmi zápasů na turnaji a s osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Francouzem Kylianem Mbappém, v čele historického pořadí má na kontě 21 branek. V 39 letech pro něj téměř jistě půjde o poslední start na světovém šampionátu, odehraje rekordní 34. zápas.

„Čeká nás nejlepší tým na světě. Ale naše mužstvo prokázalo, že má kvalitu turnaj vyhrát. Během šampionátu rosteme a pokusíme se být ještě lepší,“ uvedl trenér Lionel Scaloni.

Výsledky Argentiny ve skupině a play off
KoloZápasVýsledek
1.Argentina – Alžírsko3:0
2.Argentina – Rakousko2:0
3.Jordánsko – Argentina1:3
1. kolo play offArgentina – Kapverdy3:2 po prodl.
osmifináleArgentina – Egypt3:2
čtvrtfináleArgentina – Švýcarsko3:1 po prodl.
semifináleAnglie – Argentina1:2

Finále mistrovství světa 2026: Španělsko - Argentina

Výkop: neděle 19. července, 21:00 SELČ (New Jersey).
Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.).
Bilance celkem: 14 6-2-6 19:18.
Bilance na MS: 1 0-0-1 1:2.

Předpokládané sestavy:
Španělsko: Simón - Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal.
Argentina: E. Martínez - Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico - Paredes - De Paul, Fernández, Mac Allister - Messi, Álvarez.

Absence z aktuální nominace: nikdo - Balerdi (zranění).
Nejlepší střelci z aktuální nominace: Oyarzabal (30) - Messi (125).
Nejlepší střelci na turnaji: Oyarzabal (5) - Messi (8).

Zajímavosti

  • v jediném dosavadním vzájemném duelu na MS a zároveň i soutěžním zápase zvítězila Argentina v roce 1966 ve skupině 2:1, zbylých 13 utkání bylo přípravných
  • Španělsko vyhrálo 3 z posledních 4 vzájemných zápasů, naposledy v březnu 2018 rozdrtilo Argentinu 6:1
  • Španělsko na probíhajícím MS v 7 duelech neprohrálo a po úvodní remíze 0:0 s Kapverdami 6x zvítězilo, ve vyřazovacích bojích porazilo Rakousko 3:0, Portugalsko 1:0, Belgii 2:1 a Francii 2:0
  • Španělsko si na MS zahraje finále podruhé v historii, před 16 lety v něm porazilo Nizozemsko
  • Španělsko v základní době 37 zápasů po sobě neprohrálo, čímž vyrovnalo evropský rekord Itálie
  • Španělsko na turnaji inkasovalo jediný gól a má nejlepší obranu
  • Argentina na turnaji zvítězila ve všech 7 utkáních, ve 2 z nich až po prodloužení, ve vyřazovací části postupně zdolala Kapverdy 3:2 po prodloužení, Egypt 3:2, Švýcarsko 3:1 po prodloužení a Anglii 2:1
  • Argentina je v sedmém finále MS, z toho ve třetím za poslední 4 turnaje, v boji o zlato má vyrovnanou bilanci 3 výher i porážek
  • Argentina může jako teprve třetí země v historii ovládnout MS 2x za sebou po Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962)
  • Argentina může čtvrtým triumfem na MS dorovnat na druhém místě historického pořadí Itálii a Německo
  • Argentina na MS 13 utkání za sebou vyhrála
  • Argentina 14x po sobě zvítězila a prohrála jediný z posledních 22 duelů
  • Argentina v každém ze 7 zápasů na letošním MS dala minimálně 2 branky a s 19 trefami má nejlepší útok, na jednom MS nikdy nedala více gólů
  • poprvé v historii se ve finále MS utkají úřadující mistr Evropy (Španělsko) a Jižní Ameriky (Argentina)
  • Messi (Argentina) skóroval v 5 ze 7 zápasů na probíhajícím MS a s 8 góly vede střeleckou tabulku společně s Francouzem Mbappém, v čele historického pořadí má na kontě 21 branek
  • Baena (Španělsko) oslaví den po utkání 25. narozeniny
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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