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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Špinavé triky. Nešlo jen o titul, ale i o záchranu fotbalu, píšou španělská média

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  5:30
Argentinec Enzo Fernández se spoluhráči protestuje ve finále MS směrem k...

Argentinec Enzo Fernández se spoluhráči protestuje ve finále MS směrem k rozhodčímu Slavku Vinčičovi. | foto: AP

Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického...
Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
137 fotografií
Pro svůj tým mají jen slova chvály, pro soupeře žádné uznání. „Argentina zapomněla, jak se hraje fotbal a dala přednost špíně,“ napsal španělský list Marca o finále fotbalového mistrovství světa. „Nešlo jen o vítězství, o titul, o zlato, ale také o záchranu fotbalu.“ Španělsko vyhrálo 1:0 po prodloužení.

Argentina na fotbal rezignovala. Úplně.

Stala se prvním finalistou v historii, který v základní hrací době nevyprodukoval jediný střelecký pokus. Ani na bránu, ani mimo.

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Lionel Messi, nejnebezpečnější hráč kolem pokutového území soupeře všech dob, neměl za 119 minut včetně prodloužení téměř míč.

Když ho konečně dostal, centrem málem připravoval vyrovnání. Byl z toho roh, po kterém Simeone jedinou argentinskou střelu poslal nad.

„Argentinský tým se navzdory talentu zakopal a zoufale se snažil dovést finále do penalt, aniž by nabídl jedinou ucelenou fotbalovou myšlenku nebo jedinou střelu na bránu. Osud však byl spravedlivý. Ferran Torres si zaslouží doživotní cenu,“ píše Marca.

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„Argentina vyrukovala s náporem triků a špinavých taktik. Znovu se pokusila hřiště proměnit v bojiště. Zápas vyzýval k tomu, aby Španělsko opustilo vše, co ho dovedlo do finále. Bylo by snadné podlehnout, oplácet, hrát jinou hru. Naštěstí ale Španělsko pozvání nepřijalo, udělalo pravý opak a stále věřilo ve fotbal.“

Španělský fotbal. S ním národní mužstvo vyhrálo Euro v letech 2008 a 2012 a pak v roce 2014. A světový titul v roce 2010 a letos.

„Je to triumf De la Fuenteho, reprezentujícího všechny ty fotbalové trenéry, kteří každé odpoledne na hřišti s umělým trávníkem říkají dětem, že útok začíná odzadu. Že míč není třeba odkopnout, ale kontrolovat ho, že je lepší se v těžkých situacích podívat a najít spoluhráče, než ho bezhlavě poslat do autu. Tento neviditelný řetězec začíná na ulici a končí triumfem na mistrovstvích světa. Španělsko nejenže vyhrálo finále, udrželo si styl a zachránilo fotbal.“

Střelec mistrovského gólu Ferran Torres dostává zlatou medaili od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Španělský kapitán Rodri věnuje polibek trofeji pro vítěze mistrovství světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.
137 fotografií

Španělská média si rovněž všímají hřiště, které bylo nekvalitní.

„Uprostřed všech těch koncertů a hollywoodských herců FIFA zapomněla, že by se na něm měl hrát fotbal. Hrací plocha byla v žalostném stavu, nehodném finále mistrovství světa. Pomalá, nerovná. Evidentně favorizovala tým, který se více zajímal o ničení než o tvoření. Španělsko se s tím muselo vypořádat. Opakovaně žádalo, aby pořadatelé hřiště pokropili. Ale uprostřed všeho toho zpěvu a inscenace to samozřejmě možné nebylo.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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