Fotbalisty ještě odpoledne přijmou král Felipe VI. a premiér Pedro Sánchez. Pak se uskuteční pro tým La Roja slavnostní průvod Madridem. Očekávají se bouřlivé oslavy.
Na vítězný tým čekalo na madridském letišti Adolfa Suáreze i několik stovek příznivců. Fanoušky neodradilo ani zhruba hodinové zpoždění.
Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri ji vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Tým pak zapózoval na letištní ploše před letadlem.
A teď král a premiér.
Oba politici byli i na finálovém utkání, ve kterém Španělé porazili po prodloužení argentinské obhájce titulu 1:0. Po 19:00 od sídla vlády v paláci Moncloa odstartuje slavnostní průvod centrem Madridu, kde se čeká účast desítek tisíc lidí.
Už v noci se v ulicích španělských měst mačkali fanoušci a bouřlivě slavili. Ve městě Ciudad Rodrigo si ale slavnost vyžádala oběť třináctiletého chlapce, pod kterým se zřítila fontána. Další lidé se zranili.