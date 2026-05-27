Nominace Česka na MS ve fotbale 2026: Soupiska pro přípravné zápasy

Autor:
  21:55
Čeští fotbalisté se po dvaceti letech čekání představí na mistrovství světa. Kteří hráči jsou ve výběru trenéra Miroslava Koubka? Aktuální soupisku najdete v našem přehledu.

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Tomáš Chorý se radují během rozstřelu v baráži s Dánskem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Světový šampionát se v roce 2026 koná od 11. června do 19. července v USA, Kanadě a Mexiku.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trenér Miroslav Koubek oznámil 21. května širší nominaci na přípravný kemp. Na aktuální české soupisce figuruje 29 hráčů. Reprezentaci čeká v neděli 31. května od 16:00 přípravné utkání s Kosovem v Praze na Letné, po kterém kouč vyřadí tři jména a finální nominace pro mistrovství světa se zúží na 26 fotbalistů.

Ještě před startem turnaje absolvuje národní tým generálku proti Guatemale. Utkání se odehraje v americkém městě Harrison v pátek 5. června od 2:00.

Nominace české reprezentace na kemp před MS

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiLukáš HorníčekBraga00
Matěj KovářPSV Eindhoven190
Jindřich StaněkSlavia Praha140
ObránciVladimír CoufalHoffenheim612
David DouděraSlavia Praha152
Tomáš HolešSlavia Praha392
Robin HranáčHoffenheim121
Štěpán ChaloupekSlavia Praha30
David JurásekSlavia Praha161
Ladislav Krejčí ml.Wolverhampton255
Jaroslav ZelenýSparta Praha210
David ZimaSlavia Praha241
ZáložníciPavel BuchaCincinnati00
Lukáš ČervPlzeň152
Vladimír DaridaHradec Králové788
Tomáš LadraPlzeň10
Lukáš ProvodSlavia Praha373
Michal SadílekSlavia Praha331
Hugo SochůrekSparta Praha00
Alexandr SojkaPlzeň00
Tomáš SoučekWest Ham8917
Pavel ŠulcLyon205
Denis VišinskýPlzeň00
ÚtočníciAdam HložekHoffenheim414
Tomáš ChorýSlavia Praha216
Mojmír ChytilSlavia Praha216
Christophe KabongoMladá Boleslav00
Jan KuchtaSparta Praha303
Patrik SchickLeverkusen5225
