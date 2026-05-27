Světový šampionát se v roce 2026 koná od 11. června do 19. července v USA, Kanadě a Mexiku.
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi
Trenér Miroslav Koubek oznámil 21. května širší nominaci na přípravný kemp. Na aktuální české soupisce figuruje 29 hráčů. Reprezentaci čeká v neděli 31. května od 16:00 přípravné utkání s Kosovem v Praze na Letné, po kterém kouč vyřadí tři jména a finální nominace pro mistrovství světa se zúží na 26 fotbalistů.
Ještě před startem turnaje absolvuje národní tým generálku proti Guatemale. Utkání se odehraje v americkém městě Harrison v pátek 5. června od 2:00.
Nominace české reprezentace na kemp před MS
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Počet startů
|Branky
|Brankáři
|Lukáš Horníček
|Braga
|0
|0
|Matěj Kovář
|PSV Eindhoven
|19
|0
|Jindřich Staněk
|Slavia Praha
|14
|0
|Obránci
|Vladimír Coufal
|Hoffenheim
|61
|2
|David Douděra
|Slavia Praha
|15
|2
|Tomáš Holeš
|Slavia Praha
|39
|2
|Robin Hranáč
|Hoffenheim
|12
|1
|Štěpán Chaloupek
|Slavia Praha
|3
|0
|David Jurásek
|Slavia Praha
|16
|1
|Ladislav Krejčí ml.
|Wolverhampton
|25
|5
|Jaroslav Zelený
|Sparta Praha
|21
|0
|David Zima
|Slavia Praha
|24
|1
|Záložníci
|Pavel Bucha
|Cincinnati
|0
|0
|Lukáš Červ
|Plzeň
|15
|2
|Vladimír Darida
|Hradec Králové
|78
|8
|Tomáš Ladra
|Plzeň
|1
|0
|Lukáš Provod
|Slavia Praha
|37
|3
|Michal Sadílek
|Slavia Praha
|33
|1
|Hugo Sochůrek
|Sparta Praha
|0
|0
|Alexandr Sojka
|Plzeň
|0
|0
|Tomáš Souček
|West Ham
|89
|17
|Pavel Šulc
|Lyon
|20
|5
|Denis Višinský
|Plzeň
|0
|0
|Útočníci
|Adam Hložek
|Hoffenheim
|41
|4
|Tomáš Chorý
|Slavia Praha
|21
|6
|Mojmír Chytil
|Slavia Praha
|21
|6
|Christophe Kabongo
|Mladá Boleslav
|0
|0
|Jan Kuchta
|Sparta Praha
|30
|3
|Patrik Schick
|Leverkusen
|52
|25