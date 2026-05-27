Obavy z toho nemám. Kapitán Korejců Son věří, že si góly šetří na mistrovství

Autor: ,
  11:02
Kapitán a jedna z největších hrozeb jihokorejské reprezentace se střelecky trápí, v dosavadním průběhu MLS ještě neskóroval. Son Hung-min však věří, že si góly pošetřil na nadcházející mistrovství světa, kde se na úvod střetne s českými fotbalisty. „Hodně lidí z toho má obavy, ale já ne,“ řekl útočník FC Los Angeles poté, co se připojil k reprezentaci v Salt Lake City.
Korejský fotbalista Son Hung-Min slaví gól. | foto: Reuters

„Já bych měl obavy, kdybych hrál špatně. A to není ten případ,“ přidal bývalý hráč Tottenhamu nebo Leverkusenu v rozhovoru pro agenturu Jonhap.

„Fyzicky se cítím skvěle a jak už jsem žertoval v jiných rozhovorech, tak si s největší pravděpodobností šetřím góly na mistrovství světa,“ uvedl třiatřicetiletý Son Hung-min, který v MLS zatím odehrál 13 zápasů s bilancí devíti asistencí.

Korejský útočník Son Hung-min

Za reprezentaci Son Hung-min odehrál 142 zápasů a dal 54 branek. Na šampionátu se představí počtvrté a jeden gól ho dělí od toho, aby se stal nejlepším jihokorejským střelcem na mistrovstvích světa.

„Na prvním místě je tým a jak mu můžu nejvíc pomoci. Když k tomu přistoupím takhle, tak góly přijdou taky,“ prohlásil Son Hung-min. „Takhle jsem hrál celou kariéru a nehodlám na tom nic měnit.“

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Jižní Koreu čeká jedenácté mistrovství světa za sebou. Do turnaje vstoupí 11. června proti českému výběru v Guadalajaře. Ve skupině poté ještě narazí na domácí Mexiko a Jihoafrickou republiku.

Obavy z toho nemám. Kapitán Korejců Son věří, že si góly šetří na mistrovství

