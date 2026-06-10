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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Somálský sudí už je zpátky doma. Do USA údajně nesměl kvůli vazbám na teroristy

Autor:
  14:44
Doma ho vítaly stovky fanoušků s vlajkami a plakáty s jeho podobiznou. Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA a znemožnily mu pískat na mistrovství světa, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého aplausu na letišti v Mogadišu.
Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.

Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu. | foto: Reuters

Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.
Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.
Somálci na letišti vítali sudího Omara Artana vlajkami a plakáty na jeho...
Somálský rozhodčí Omar Artan na letišti v Istanbulu.
6 fotografií

„Slibuji vám, že dá-li Bůh, tak budu na příštím mistrovství světa,“ řekl čekajícím příznivcům Artan, který byl loni vyhlášen nejlepším africkým sudím. Na šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii.

Jenže po kontrole na letišti v Miami ho vmžiku řeší celý svět.

Celníci ho navzdory platným vízům nepustili do země. A podle zpráv ze zahraničí měl pískat páteční zápas českých fotbalistů proti Koreji v mexické Guadalajaře.

Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.

Oficiálně důvody Artanova odmítnutí zatím nikdo nekomentoval. Americká televizní stanice CNN a francouzská tisková agentura AFP uvedly s odkazem na nejmenované vládní zdroje, že celní kontrola odhalila důvodné obavy z Artanova napojení na členy teroristických organizací.

Artan posléze v rozhovoru pro New York Times líčil, že ho na letišti vyslýchali jedenáct hodin a opakovaně se dotazovali na islamistickou teroristickou organizaci Al-Šabáb, která v Somálsku brojí proti vládě.

Somálci na letišti vítali sudího Omara Artana vlajkami a plakáty na jeho podporu.

„Opakoval jsem, že jsem jen rozhodčí, který si chce splnit sen na mistrovství světa. Že mám všechna platná víza,“ vyprávěl Artan.

Zaměstnanec somálské ambasády v Nairobi potvrdil BBC, že Artan navíc cestoval s diplomatickým pasem, který mu vystavili speciálně kvůli možným problémům s vízy.

„Můžu jen sdělit, že pohraniční stráž učinila správné rozhodnutí a já ho podporuji,“ řekl britské veřejnoprávní televizi Andrew Giuliani, vedoucí pracovní skupiny pro mistrovství světa v prezidentském Bílém domě.

Somálský rozhodčí, kterého nepustili do USA, měl údajně řídit zápas Čechů

Na sítích se mezitím objevily spekulace, že by Artana mohla přijmout Kanada, sousedská pořadatelská země, kde se hrají zápasy ve Vancouveru a Torontu. Jenže všichni rozhodčí mají základnu ve Spojených státech, odkud cestují na jednotlivá utkání. I proto je tahle varianta nemožná.

FIFA krátce po Artanově odjezdu z Ameriky uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii, pískat nebude.

Somálský rozhodčí Omar Artan zabalený ve vlajce své země na letišti v Mogadišu.

„FIFA se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz. Od příslušných úřadů jsme byli informováni, že status pana Artana se v současné době nezmění,“ uvedla federace.

Artana by měl v utkání Čechů s Koreou ve skupině A nahradit Amin Umar z Egypta. FIFA však nominací sudích na zápas ještě neoznámila.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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