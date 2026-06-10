„Slibuji vám, že dá-li Bůh, tak budu na příštím mistrovství světa,“ řekl čekajícím příznivcům Artan, který byl loni vyhlášen nejlepším africkým sudím. Na šampionátu v Kanadě, USA a Mexiku se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii.
Jenže po kontrole na letišti v Miami ho vmžiku řeší celý svět.
Celníci ho navzdory platným vízům nepustili do země. A podle zpráv ze zahraničí měl pískat páteční zápas českých fotbalistů proti Koreji v mexické Guadalajaře.
Award winning Somali referee Omar Artan received a hero’s welcome at Mogadishu airport after being denied entry to the United States for the 2026 FIFA World Cup.— The Sports Pulse (@Tsportspulse) June 10, 2026
A Somali businessman pledged $100,000 to offset his lost income, while members of the Somali community in the United… pic.twitter.com/7UAD1axsDs
Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.
Oficiálně důvody Artanova odmítnutí zatím nikdo nekomentoval. Americká televizní stanice CNN a francouzská tisková agentura AFP uvedly s odkazem na nejmenované vládní zdroje, že celní kontrola odhalila důvodné obavy z Artanova napojení na členy teroristických organizací.
Artan posléze v rozhovoru pro New York Times líčil, že ho na letišti vyslýchali jedenáct hodin a opakovaně se dotazovali na islamistickou teroristickou organizaci Al-Šabáb, která v Somálsku brojí proti vládě.
„Opakoval jsem, že jsem jen rozhodčí, který si chce splnit sen na mistrovství světa. Že mám všechna platná víza,“ vyprávěl Artan.
Zaměstnanec somálské ambasády v Nairobi potvrdil BBC, že Artan navíc cestoval s diplomatickým pasem, který mu vystavili speciálně kvůli možným problémům s vízy.
„Můžu jen sdělit, že pohraniční stráž učinila správné rozhodnutí a já ho podporuji,“ řekl britské veřejnoprávní televizi Andrew Giuliani, vedoucí pracovní skupiny pro mistrovství světa v prezidentském Bílém domě.
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Somálský rozhodčí, kterého nepustili do USA, měl údajně řídit zápas Čechů
Na sítích se mezitím objevily spekulace, že by Artana mohla přijmout Kanada, sousedská pořadatelská země, kde se hrají zápasy ve Vancouveru a Torontu. Jenže všichni rozhodčí mají základnu ve Spojených státech, odkud cestují na jednotlivá utkání. I proto je tahle varianta nemožná.
FIFA krátce po Artanově odjezdu z Ameriky uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii, pískat nebude.
„FIFA se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz. Od příslušných úřadů jsme byli informováni, že status pana Artana se v současné době nezmění,“ uvedla federace.
Artana by měl v utkání Čechů s Koreou ve skupině A nahradit Amin Umar z Egypta. FIFA však nominací sudích na zápas ještě neoznámila.