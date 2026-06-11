Soccer & Tacos: Hello, America! Reportéři v USA o počasí, fanoušcích i české komunitě

Hektická, svá, místy správně bizarní.
Třeba když si guatemalští fanoušci v New Jersey před přípravným zápasem s Českem rozložili u silnic grily a podávali kukuřici a špízy. Nebo když vás praští, že na předměstích Dallasu nenajdete žádného chodce. Ani autobusové zastávky.
Co naopak v Texasu najdete, je výrazná česká stopa: v městečku West žije spoustu Američanů českého původu. A někteří pořád mluví česky. Ochutnat můžete kolaches, což je obdoba moravských koláčů, i typické české pivo.
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Klobasniks a spánem-bouhem! Fotbalem bude žít i West, malé Česko poblíž Dallasu
Ale zpátky k fotbalu: tématem pro české fotbalisty byly v posledních dnech v Dallasu i vysoké teploty, kvůli kterým je aklimatizace složitější. A co dál? Česká reprezentace už brzy vykopne mistrovství světa zápasem s Jižní Koreou. V pátek ve čtyři ráno českého času. Ale o tom zase příště.