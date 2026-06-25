Dalo dva góly, vydřelo jeden bod a po skupině letí domů, což hraničí s ostudou.
„Výkony nebyly dobré. Nemůžu šampionát hodnotit pozitivně. Měli jsme sehrát lepší roli,“ uznal kouč Miroslav Koubek po závěrečné porážce s Mexikem 0:3.
Měli jste vidět, co se v ulicích dvaadvacetimilionového Mexico City rozjelo pak.
Fanouškům bylo zjevně úplně fuk, že porazili bezradné Česko v zápase, kdy už jejich tým nemohl přijít o postup z prvního místa. Oslavovali, jako by turnaj právě vyhráli.
Když bezbřehou vášeň Mexičanů zblízka pozorujete, dojde vám, že i ta Čechům chybí. Neumějí si fotbal užít. Jsou možná poctiví, ale taky upracovaní, upocení, křečovití, bez fantazie a odvahy. A mistrovství světa je v mnoha ohledech svléklo donaha.