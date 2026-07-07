Osmifinálový kiks s Norskem znamená, že brazilský fotbal opět zalily slzy. Ale překvapuje to ještě vůbec někoho?
Úpadek nejslavnější fotbalové reprezentace je postupný a hlavně dlouhodobý, takže jej v Americe nedokázal zastavit ani slavný kouč Carlo Ancelotti, vzývaný pomocník z Itálie.
Nenechal se ovládnout emocemi jako někteří brazilští novináři a v míru hodnotil nepříznivý stav věcí: „Tohle není konec, spíš nový začátek. Potřebujeme čerstvé síly a nové nápady. Teď je důležité, abychom se co nejdřív vypořádali se smutkem, který všichni cítíme, a od zítřka zase začali pracovat.“
Možná je to přesně to, co Brazilci potřebují.
Klid. Rozvahu. Trpělivost. Postupnou a systematickou práci na úkor veletočů, na něž byli po neúspěších posledních let zvyklí.
Rok 2006: nepovedená obhajoba, vyřazení ve čtvrtfinále s Francií, které patřilo tehdy nedostižnému Zidanovi, a po turnaji konec trenéra Carlose Parreiry. Pod tíhou enormní kritiky rezignoval.
Rok 2010: další čtvrtfinálový nezdar, tentokrát s pozdějšími finalisty z Nizozemska. V ohlušující vřavě z vuvuzel Brazilci nezvládli druhý poločas, během kterého ztratili náskok. Poroučel se další Carlos na lavičce, tentokrát legendární Dunga. Vyhodili ho.
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Rok 2014: temná chvíle brazilského fotbalu. Selecao na domácím šampionátu těžkým krokem dotančilo do semifinále, kde zažilo nehorázný výplach 1:7 od Německa a pak nezvládlo ani souboj o bronz. Byl u toho trenér šampionů z roku 2002 Luiz Felipe Scolari a ihned odstoupil.
Rok 2018: šampionát v Rusku a další náraz do evropské zdi, tentokrát zavřela Brazílii brány do semifinále Belgie. Kouč Tite však nezdar překvapivě ustál a po návratu do země dostal smlouvu na další cyklus, což z něj udělalo jednoho z nejdéle sloužících trenérů v historii brazilské reprezentace. Tu vedl i v roce 2022 v Kataru, byť ani tehdy mužstvo přes osudové čtvrtfinále nepřevalil – nad síly byli Chorvaté.
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Letos, o další čtyři roky později, dlouhý seznam evropských katů ještě o kolo dřív rozšířilo statečné Norsko, což je další potvrzení toho, že vyhlášená fotbalová škola chřadne. A to zdaleka nejen v porovnání se světovou špičkou. Také na kontinentálním šampionátu Copa América má za posledních patnáct let jen dvě finálové účasti a jediné zlato. Třikrát Brazilci vypadli v prokletém čtvrtfinále a před deseti lety se dokonce nedostali ani ze základní skupiny.
Ale existují i další důvody, proč je celková rekonstrukce reprezentace, jež kdysi dávno udávala trendy, nezbytná.
Do Ameriky přivezli Brazilci jeden z nejstarších výběrů vůbec (průměr 29 let a 74 dní), a když v neděli v New Jersey marně doháněli ztrátu po dvou gólech blonďatého chasníka Haalanda, na trávníku měli dokonce šest třicátníků najednou.
„Je evidentní, že potřebujeme mladé talenty,“ kývl Ancelotti. „Potřebujeme hráče světové úrovně, kteří budou schopní přijít a okamžitě obléknout dres brazilské reprezentace.“
Ale najde je? Platnou smlouvu má do roku 2030, tedy do příštího světového šampionátu, kde musí jeho Brazílie vypadat úplně jinak.
Vedle Neymara se s kanárkově žlutým dresem patrně rozloučí také Casemiro, Fabinho, Danilo, Alex Sandro či brankáři Allison s Edersonem. Šestatřicet bude tou dobou například Marquinhosovi, třiatřicet Raphinhovi a dvaatřicet Paquetovi.
Přetěžká mise pro brazilský fotbal. A ještě těžší pro Ancelottiho.