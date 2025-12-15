Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Autor:
  20:13
Ani chorvatský expert Slaven Bilič se trenérem české fotbalové reprezentace nejspíš nestane. „Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál Zlatý míč! Ale Česká republika není moje volba,“ říká sedmapadesátiletý kouč otevřeně.

Chorvatský kouč fotbalistů West Hamu Slaven Bilič. | foto: Reuters

Bilič o své současné situaci mluví v rozhovoru pro chorvatský Jutarnji list.

Ještě před víkendem měla být na užším seznamu trenérů pro fotbalovou reprezentaci dvě jména. Jenže Jindřicha Trpišovského nepustí k národnímu týmu Slavia a zájem evidentně nemá ani Bilič, muž se zkušenostmi z anglické Premier League.

„Život píše krásné romány, a tak 115 let poté, co jistý Oldřich Just na pozvání Fabjana Kaliterny, našeho slavného architekta a sportsmana, vážil cestu z Prahy do Splitu, aby učil fotbalové dovednosti hráče nově založeného Hajduku, nahánějí Češi pro změnu chorvatské fotbalové mozky,“ píše zmíněný deník.

Varianta s Trpišovským padá, Slavia kouče neuvolní. Reprezentace musí hledat jinde

Ten zároveň uvádí, že Bilič už za nabídku do Česka dvakrát zdvořile poděkoval. „Reprezentační manažer Pavel Nedvěd se ale nevzdává a stále trvá na setkání na večeři, ať už v Záhřebu, nebo ve Splitu,“ uvádějí zdroje Jutarnjého listu.

Bilič je téměř rok a půl bez práce. Naposledy působil v saúdskoarabském Al-Fatehu.

„Měl jsem blízko do Uzbekistánu, určité kontakty proběhly také s Íránem a v jednu dobu jsem byl dohodnutý s čínskou reprezentací. Měli jsme celkem čtyři schůzky, ale Marcelo Lippi si vše na poslední chvíli rozmyslel, využil smluvní klauzule a zůstal trenérem,“ vysvětluje Bilič.

Oslovila ho nabídka z Česka?

„Jsem v nejlepších letech a určitě se žádnému angažmá nebráním,“ tvrdí. „Na druhou stranu určitě vidíte, že jsem momentálně doma šťastný. Strávil jsem třináct let v zahraničí a po domově se mi stýskalo,“ přiznává.

Bilič má za sebou povedenou kariéru jako obránce, hrával za Hajduk Split, Karlsruhe, Everton či West Ham. Coby trenér vedl šest let chorvatskou reprezentaci, byl rok v Lokomotivu Moskva, další tři v Besiktasi Istanbul. Dvě sezony vedl West Ham, rok a půl byl ve West Bromu a krátce také v druholigovém Watfordu. Angažmá v Anglii prokládal s působením v arabském světě a Číně.

POHLED: Trpišovský to nebude. Tak kdo? Bezvládí u repre trvá nebezpečně dlouho

Kdysi se jeho jméno objevovalo i v souvislosti s volným postem trenéra pražské Sparty, po letech byl zase v hledáčku české reprezentace.

Ta je bez hlavního trenéra už přes šedesát dnů.

Koncem března přitom vstoupí do klíčové baráže o mistrovství světa. Nejdřív semifinále s Irskem, potom případný boj o všechno proti Dánsku, nebo Severní Makedonii.

Protože oba zápasy odehraje nároďák v Praze, šance dostat se po dvaceti letech na světový turnaj je větší, než to může na první pohled vypadat. Jenže bez trenéra to nepůjde.

Vrací se nyní do hry explzeňský Miroslav Koubek?

Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

15. prosince 2025  7:18 

FINANCE LEAD (90-120.000 Kč)
Dalších 30 031 volných pozic

