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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nejen Vozinha. Kapverdy mají další hvězdu, Cabral dal nejhezčí gól šampionátu

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  12:45
Emiliano Martínez nedosáhl na úžasnou ránu Sidnyho Lopese Cabrala.

Emiliano Martínez nedosáhl na úžasnou ránu Sidnyho Lopese Cabrala. | foto: Reuters

Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral slaví na tribuně se svou přítelkyní gól...
Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral na tribuně hledá svou přítelkyni.
Kapverdský obránce Sidny Lopes Cabral běží oslavit svůj gól na tribunu.
Sidny Lopes Cabral nevěřícně oslavuje svoji trefu proti Argentině,
5 fotografií
Sidney Lopes Cabral z Kapverdských ostrovů nejdřív ladně obešel Alexise Mac Allistera a z levé strany pokutového území kolem dalšího argentinského protivníka Nahuela Moliny zakroutil míč do vzdálenější horního rohu bránu. Tak padl nejkrásnější gól fotbalového mistrovství světa v Americe.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) z 308 branek na turnaji vybrala dvanáct a z užšího výběru fanoušci z celého světa zvolili ten nejhezčí. Hlasování na webu FIFA skončilo v pondělí.

Cabral ho dal v úvodním kole vyřazovací fáze šampionátu, proti obhájcům trofeje ve 103. minutě prodloužení vyrovnal na 2:2. Argentina nakonec v napínavém souboji zvítězila 3:2 po vlastní brance Dineyho Borgese.

„Je to pro mě čest, děkuju všem,“ vzkázal Cabral fanouškům. „Snažil jsem se odpovídat na spoustu zpráv, ale bylo toho hodně. Potřebuju pauzu. Jsem nesmírně vděčný za podporu.“

Kapverdské ostrovy navzdory vyřazení slyšely chválu za nadšení i um, kterým se na turnaji prezentovaly. Ze čtyřicetiletého brankáře Vozinhy se stala globální hvězda.

Lopes Cabral i díky nádherné trefě získal angažmá v Trabzonsporu, kam po šampionátu přestoupil z Benfiky Lisabon.

V ní působil v jarní části sezony, ale po nadějném začátku v březnu vypadl ze sestavy a nenastupoval. Trabzonspor za něj zaplatil sedm milionů eur, což bylo o milion víc, než za něj Benfica dala v lednu Amadoře.

Gól turnaje? Kapverdský obránce vymetl šibenici, pak na tribuně hledal přítelkyni

Levý obránce se zapsal do historie nejen svou trefou, ale i následnou oslavou. Spoluhráči ho marně naháněli, on vyskočil na ochoz, aby objal svou přítelkyni a pak hledal matku.

„Před zápasem jsem řekl mámě a přítelkyni, že když dám gól, poběžím k nim,“ vyznal se. „Když jsem tam dorazil, viděl jsem mámu plakat. Ani si neuvědomila, že tam jsem. Všichni se o ni starali, protože když jsem dal gól, omdlela.“

Druhou příčku obsadila trefa uzbeckého útočníka Eldora Šomurodova, jenž v úvodu utkání základní skupiny proti Demokratické republice Kongo z levé strany pokutového území přeloboval brankáře Lionela Mpasiho. Uzbekistán vedení neudržel, prohrál 1:3 a po třech porážkách ve skupině se s turnajem loučil jako jeden z prvních týmů.

Třetí nejhezčí gól turnaje dal Wilson Isidor z Haiti proti Maroku. Těsně před půlí dostal míč a z víc než dvaceti metrů ho prudce napálil do vzdálenějšího horního rohu. Haiti překvapivě vedlo 2:1, ale nakonec podlehlo 2:4 a ze skupiny po třech porážkách nepostoupilo.

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Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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