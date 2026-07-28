Nejen Vozinha. Kapverdy mají další hvězdu, Cabral dal nejhezčí gól šampionátu

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) z 308 branek na turnaji vybrala dvanáct a z užšího výběru fanoušci z celého světa zvolili ten nejhezčí. Hlasování na webu FIFA skončilo v pondělí.
Cabral ho dal v úvodním kole vyřazovací fáze šampionátu, proti obhájcům trofeje ve 103. minutě prodloužení vyrovnal na 2:2. Argentina nakonec v napínavém souboji zvítězila 3:2 po vlastní brance Dineyho Borgese.
„Je to pro mě čest, děkuju všem,“ vzkázal Cabral fanouškům. „Snažil jsem se odpovídat na spoustu zpráv, ale bylo toho hodně. Potřebuju pauzu. Jsem nesmírně vděčný za podporu.“
The goal that stole your hearts all the way to the top. 💙⚽️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 27, 2026
Sidny Lopes Cabral is your Hyundai Goal of the Tournament winner at the FIFA World Cup 2026! 🌟#FIFAWorldCup #Hyundai #HGOTT #HyundaiGOTT2026 @Hyundai_Global pic.twitter.com/jeZ7kqI1CG
Kapverdské ostrovy navzdory vyřazení slyšely chválu za nadšení i um, kterým se na turnaji prezentovaly. Ze čtyřicetiletého brankáře Vozinhy se stala globální hvězda.
Lopes Cabral i díky nádherné trefě získal angažmá v Trabzonsporu, kam po šampionátu přestoupil z Benfiky Lisabon.
V ní působil v jarní části sezony, ale po nadějném začátku v březnu vypadl ze sestavy a nenastupoval. Trabzonspor za něj zaplatil sedm milionů eur, což bylo o milion víc, než za něj Benfica dala v lednu Amadoře.
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Gól turnaje? Kapverdský obránce vymetl šibenici, pak na tribuně hledal přítelkyni
Levý obránce se zapsal do historie nejen svou trefou, ale i následnou oslavou. Spoluhráči ho marně naháněli, on vyskočil na ochoz, aby objal svou přítelkyni a pak hledal matku.
„Před zápasem jsem řekl mámě a přítelkyni, že když dám gól, poběžím k nim,“ vyznal se. „Když jsem tam dorazil, viděl jsem mámu plakat. Ani si neuvědomila, že tam jsem. Všichni se o ni starali, protože když jsem dal gól, omdlela.“
The votes are in! 🗳️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
Eldor Shomurodov wins Goal of the Group Stage and advances to the Final Hyundai Goal of the Tournament Vote. @Hyundai_Global
#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament
Druhou příčku obsadila trefa uzbeckého útočníka Eldora Šomurodova, jenž v úvodu utkání základní skupiny proti Demokratické republice Kongo z levé strany pokutového území přeloboval brankáře Lionela Mpasiho. Uzbekistán vedení neudržel, prohrál 1:3 a po třech porážkách ve skupině se s turnajem loučil jako jeden z prvních týmů.
Třetí nejhezčí gól turnaje dal Wilson Isidor z Haiti proti Maroku. Těsně před půlí dostal míč a z víc než dvaceti metrů ho prudce napálil do vzdálenějšího horního rohu. Haiti překvapivě vedlo 2:1, ale nakonec podlehlo 2:4 a ze skupiny po třech porážkách nepostoupilo.
𝙒𝙞𝙡𝙨𝙤𝙣 𝙄𝙨𝙞𝙙𝙤𝙧 krásným gólem poslal Haiti do vedení. 🇭🇹 S trenérem Mignem to ale ani nehnulo. 😂— Nova Sport (@novasport_cz) June 25, 2026
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