náhledy
Spousta výjimečných výkonů a silných příběhů, ale také pouze jedenáct míst v sestavě. Redakce iDNES.cz vybrala ideální jedenáctku fotbalového mistrovství světa, což není snadný úkol. Některá políčka obsadíte snadno a rychle, ale na jiná se hrnou klidně dva nebo tři adepti zároveň. Až na brankáře Vozinhu, senzaci z Kapverd, a norského střelce Haalanda dostali přednost hráči, kteří vydrželi do posledního víkendu.
Autor: Kai Pfaffenbach, Reuters
Vozinha (Kapverdy). Šampion Unai Simón promine, tohle byl fenomén turnaje. Jen on dokázal vynulovat Španěly, neortodoxním stylem v dramatickém šestnáctifinále deptal i Messiho a celou Argentinu. Ve čtyřiceti prožil svůj americký sen.
Autor: AP
Pedro Porro (Španělsko). S Tottenhamem v Anglii málem spadnul, ovšem na mundialu se postupně prodral do základu. Ve skupině hrál jen jednou, přitom v play off vynechal pouze šest minut. Trefil se proti Rakousku a Francii.
Autor: AP
Pau Cubarsí (Španělsko). Na celém turnaji neslezl ze hřiště a v osmi zápasech spáchal pouze čtyři fauly. Jako stoper. Měl nejvíc dotyků i úspěšných přihrávek. Pořád teprve 19 let.
Autor: AP
Lisandro Martínez (Argentina). Chybějící centimetry nahrazuje ohromnou vůlí a zarputilostí. Rváč, co vám nedá nic zadarmo a souboje s ním zatraceně bolí. Finále nedohrál kvůli zranění.
Autor: AP
Marc Cucurella (Španělsko). Vlasáč s čelenkou, na kterého je spolehnutí. Během turnaje se jen dvakrát nechal obejít a ze všech levých beků vytvořil nejvíc šancí. Z Chelsea nyní míří do Realu Madrid.
Autor: Reuters
Rodri (Španělsko). Kapitán mistrů světa, přitom neviditelná hvězda. A také hráč turnaje. Je jako lepidlo, které drží celé mužstvo pohromadě: pozičně bezchybný, při čtení hry nenahraditelný. Dirigent a nezpochybnitelný šéf.
Autor: Reuters
Jude Bellingham (Anglie). Sedm gólů? To ještě žádný Angličan jediném mistrovství světa nesvedl. Navíc ze zálohy. Fanoušci mu po každém utkání zpívali známý hit od Beatles, ale s bronzem ambiciózní mladík spokojený není.
Autor: AP
Dani Olmo (Španělsko). Málokdo dovede hru z prvního doteku zrychlit tak jako on, do týmu hvězd se dostal na poslední chvíli. I proto, že do té doby výtečný Enzo Fernández nezvládl finále a nechal se hloupě vyloučit.
Autor: AP
Kylian Mbappé (Francie). Pokud musíte z nadupané ofenzivní pětice Francouzů vybrat jediného muže, musí to být nejlepší střelec turnaje. Trefil se desetkrát a jako první hráč historie obhájil zlatou kopačku. V kariéře má na MS bilanci 22 zápasů, 22 gólů.
Autor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia, Profimedia.cz
Erling Haaland (Norsko). Viděli jste na něm, jak ho šampionát v Americe baví. Dal sedm gólů, užíval si pozornost fanoušků i běžných Američanů. Při norské jízdě do čtvrtfinále točil volantem.
Autor: Frank Franklin II, AP
Lionel Messi (Argentina). I když po nedělním finále slzel, el maestro Leo rok před čtyřicítkou udivoval. Osm gólů, čtyři asistence, byl ještě lepší než v Kataru, kde Argentině splnil její zlatý sen. Tentokrát kousek scházel.
Autor: Reuters
Kdo zaslouží čestnou zmínku? Určitě Michael Olise, francouzský hračička s culíkem, jenž na šampionátu vytvořil rekord v počtu asistencí, ale přes Haalanda, Mbappého a Messiho se do výběru nedostal.
Autor: Reuters
V autu zůstali i další: nenápadný Belgičan Charles De Ketelaere, švýcarské dynamo Johan Manzambi nebo třeba anglické zjevení Djed Spence. A kdo v Americe nejvíc oslovil vás?
Autor: AP