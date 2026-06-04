Chceme ofenzivní hráče, přejí si čtenáři. Koubkovi by do sestavy dali i Hložka

Čtenáři iDNES.cz a fanoušci národního mužstva skládali základní jedenáctku pro poslední duel před startem světového šampionátu.
Český trenér Miroslav Koubek naznačil, že by sestava proti Guatemale z větší části mohla odrážet tu, která vyběhne příští týden v Guadalajaře proti Jižní Koreji v prvním duelu skupinové fáze šampionátu
Podle počtu čtenářských hlasů by vypadala následovně: Kovář - Chaloupek, Hranáč, Krejčí - Coufal, Provod, Souček, Jurásek - Šulc, Schick, Hložek.
Sestava čtenářů na generálku proti Guatemale
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Je hodně ofenzivní, typologicky pasuje na tu, kterou Koubek nasadil v semifinále březnové baráže proti Irsku.
Tři stopeři, na krajích wingbeci Coufal s Juráskem, ve středu pole byl Provod s Daridou, nad nimi Šulc, na hrotu Schick s Chorým.
Pokud by chtěl kouč dát na přání fanoušků, Šulc s Hložkem by nehráli vyloženě vedle hrotového útočníka Schicka, ale ze stran pod ním. S podobným rozestavením kouč vyrukoval v neděli před odletem do Ameriky proti Kosovu.
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Hložek, který kvůli zranění zmeškal téměř celou sezonu, hrál zprvu z levé strany a připravil první gól. Druhý dal sám po úniku z pravé strany.
Nejvíc hlasů od čtenářů obdrželi Šulc, Schick a kapitán Krejčí.
Česko proti Guatemale nastoupí v noci ze čtvrtka na pátek ve 2.00 středoevropského času, sestavu Koubek zveřejní přibližně hodinu a půl před výkopem.