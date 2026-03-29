Do základu Součka místo Daridy? Jaké změny poradí čtenáři Koubkovi na Dány

Češi s Iry po půli prohrávali 1:2 a se štěstím snížili z penalty. I proto kouč Koubek při své premiéře neváhal a reagoval na vývoj.
S Dánskem ho ale v úterý od 20:45 na Letné čeká trochu jiný protivník, který nebude tolik tvrdý a soubojový. Střídající hráči se ve čtvrtek osvědčili, i proto bude výběr základní jedenáctky o něco těžší.
„Střídání se nám celkem vydařilo. Dokázali jsme reagovat. Víte, jdeme cestou, která je možná trochu jiná než dřív. A vždycky máte zamotanou hlavu, když je z čeho vybírat,“ uznal trenér po čtvrtečním vítězství na penalty.
O tom, jak přistoupí k zápasu s Dánskem, ale logicky mluvit nechtěl.
„Máme je nastudované, podíváme se na jejich utkání se Severní Makedonií... Bude to jiný zápas, nepochybně,“ řekl kouč.
Zároveň ještě o víkendu vydala fotbalová reprezentace jeho citát, v němž před úterním utkáním burcoval: „Perfektní precizní obrana celého týmu a efektivita v proměňování šancí. To nás dostane na mistrovství světa.“
S kým toho dosáhne?
V bráně by se nic měnit nemělo. Svým výkonem nejen v penaltovém rozstřelu by měl opět dostat příležitost první gólman Matěj Kovář.
Obranu možná trenér přeskládá podle protivníka, nicméně hráč utkání a kapitán Ladislav Krejčí by v ní díky svému obětavému výkonu chybět neměl. Kdo k němu? Robin Hranáč skvělým zákrokem ve skluzu zabránil jednomu z protiútoků a zvládal čelit i nepříjemnému Troyi Parrottovi, zmíněný Holeš zase střídal už o půli a nahradil ho Štěpán Chaloupek.
„Příchodem Chaloupka jsme chtěli zvednout výšku,“ vysvětlil ve čtvrtek kolem půlnoci Koubek. Bude chtít hrozit ze standardek od začátku?
Na krajích ve čtvrtek pendlovali Vladimír Coufal a David Jurásek, kteří však ze své hry proti aktivním Irům příliš netěžili. Přijde změna? Nabízí se nalevo třeba defenzivnější Jaroslav Zelený.
Uprostřed je situace složitější. Koubek tentokrát nejspíš od začátku nasadí bývalého kapitána Součka, vedle něj by měl znovu naskočit Lukáš Provod a Pavel Šulc, kteří by mohli mít díky defenzivnímu postavení Součka ještě větší volnost.
Možná je ale také varianta se dvěma zatáhlejšími středopolaři, kdy by se Součkem mohli hrát hradecký Darida nebo střídající Michal Sadílek (který si připsal asistenci) či dokonce Lukáš Červ. Variant je víc.
V útoku pak může zachovat dvojici Tomáš Chorý s Patrikem Schickem, či poslat do hry Mojmíra Chytila, který se v soubojích s vytáhlými stopery soupeře ve čtvrtek osvědčil. Zároveň je možné, že zůstane jen u jednoho útočníka, čímž by se odemkl další post pro záložníka.
Čtvrteční výkony mohou sestavu nakonec výrazně proměnit.
Hlasujte, jak byste ji poskládali vy.