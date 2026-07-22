Šest zemí, tři kontinenty. A přes šedesát mužstev? FIFA chystá megaturnaj

Opravdu?
Planeta jménem fotbal teprve vstřebává zámořský monstrfestival, největší šampionát všech dob, který se ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku poprvé v historii hrál s 48 týmy.
Už teď kolem ní přitom létají další smělé plány.
Holohlavý vládce Gianni Infantino minulý týden v rozhovoru pro švýcarský server Bluewin leccos naznačil: „Rozšíření na 64 mužstev je téma, které musíme s příslušnými komisemi teprve pečlivě posoudit.“
Kolega Domínguez ovšem na žádné zdlouhavé diskuse nečekal a průlom, který se v zákulisí očekává, pustil ven.
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Ještě větší.
Ještě nablýskanější.
Ještě výnosnější.
Takový má být šampionát verze 2030, který zároveň připomene 100 let od prvního mistrovství světa v Montevideu. Proto se úvodní tři zápasy odehrají v Jižní Americe a zbytek turnaje pak ve Španělsku, Portugalsku a Maroku. Proto vznikl i velkolepý záměr zapojit do oslav skoro třetinu všech zemí, které pod hlavičkou FIFA hrají fotbal.
„Pokud těm menším nedáte šanci zúčastnit se, nebudou mít motivaci se dál zlepšovat,“ řekl před časem Infantino.
Ale jaký je to vlastně nápad?
„Špatný,“ mračil se při té zmínce už loni na podzim prezident UEFA Aleksander Čeferin, který je vůči Infantinovi často v opozici. „Poškodí to nejen samotný turnaj, ale vůbec celou kvalifikaci,“ prohlásil. Také Victor Montagliani, šéf asociace CONCACAF, která řídí fotbal v Severní a Střední Americe a Karibiku, tvrdí, že by podobná změna „mohla zničit celý fotbalový ekosystém“. Šejk Salmán bin Ibráhím Ál Chalífa, jenž zase vede fotbal v Asii, si myslí, že další rozšíření turnaje způsobí akorát chaos.
Takže?
Nevypadá to na bezbřehou podporu napříč fotbalovým hnutím, jenže Infantino a spol. budou pracovat s jinou silnou kartou: víc týmů a víc zápasů rovná se víc peněz. Jen právě skončený šampionát by měl podle odhadů přinést do kasy FIFA okolo devíti miliard dolarů a turnaj s 64 účastníky by příjmy, které dál proudí k jednotlivým asociacím, ještě znásobil. Pohrnou se od televizních společností, dalších sponzorů či z prodeje vstupenek, což je jeden ze zásadních argumentů pro. Změnu však nejprve musí oficiálně odhlasovat sedmatřicetihlavá Rada FIFA.
Pokud se tak opravdu stane, čekají na všechny budoucí turnaje a jejich pořadatele nové výzvy. Bude vůbec reálné, aby se šampionát ještě někdy konal v jediné zemi?
I Saúdská Arábie, jíž FIFA přiklepla mistrovství světa pro rok 2034 (kvůli letním teplotám se bude konat nejspíš v lednu 2035), může mít problém. Kromě luxusních stadionů, kterých bylo pro letošní turnaj v Americe připraveno šestnáct, potřebujete také odpovídající množství prvotřídních tréninkových areálů, dostatek ubytovacích kapacit a spoustu dalšího. Experti se navíc obávají, že další přifouknutí turnaje poškodí hlavně kvalitu a prestiž.
„Rozšířením se z mistrovství světa stala tuctová záležitost,“ prohodil Carlos Queiroz, kouč Ghany, který na turnaji v minulosti vedl Írán či Portugalsko.
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„Nesouhlasím,“ reagoval Infantino. „Byl to stoprocentní úspěch. O mistrovství světa musí mít možnost snít všichni, nejen Evropa a Jižní Amerika.“
Pokud šampionát opět nabobtná, musela by FIFA najít další volné dny v už tak napěchovaném fotbalovém kalendáři: hrálo by se v šestnácti skupinách, přibylo by čtyřiadvacet zápasů, což dělá zhruba týden navíc. Turnaj by se reálně natáhl na měsíc a půl a podle současného kvalifikačního klíče by ho doplnily například i Indonésie, Omán, Surinam nebo Nová Kaledonie.
Původně se přitom o variantě s 64 týmy mluvilo jako o jednorázovém dárku ke stoletému výročí. Podle posledních náznaků to ale vypadá spíš na dlouhodobý projekt.