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Mistrovství světa 2026

Mistrovství světa 2026

Šest let zpátky dělal zedníka, teď je na MS. Doski: Lidé v Iráku slaví postup dodnes

Ervín Schulz
  7:14
Je to příběh z červené sportovní knihovny. Ještě před šesti lety kopal německou Oberligu za jakýsi Eintracht Celle, jezdil po stavbách a vydělával si jako zedník. Teď je fotbalový obránce Merchas Doski nejen oporou Plzně, ale také irácké reprezentace, se kterou se po dlouhých čtyřiceti letech představí na světovém šampionátu.
Iráčtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa v baráži přes Bolívii....

Iráčtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa v baráži přes Bolívii. Vpravo plzeňský fotbalista Merchas Doski. | foto: Reuters

Plzeňský obránce Merchas Doski padá po zákroku Toumaniho Diakiteho z Liberce.
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.
Merchas Doski z Plzně (vlevo) brání Adama Vlkanovu z Hradce Králové.
Plzeňský obránce Merchas Doski a Emmanuel Godwin z Pardubice
9 fotografií

„Vím, jaké to je tvrdě fyzicky pracovat. Jsem na sebe hrdý a chci dokázat ještě víc. Ale upřímně, pořád tomu nemůžu uvěřit,“ pousmál se v rozhovoru pro webové stránky plzeňského klubu šestadvacetiletý rodák z německého Hannoveru.

Až poté, co v roce 2022 zazářil na mistrovství Asie hráčů do 23 let, se kariéra rozjela. Z rakouského Wacker Innsbruck zamířil na testy do Slovácka, odkud v prosinci 2024 přestoupil do Viktorie.

Teď míříte na mistrovství světa. Jaké jsou to pocity?
Nepopsatelné. Je to teprve druhý šampionát, kterého se Irák zúčastní. Pro celou zemi je to historický moment, už se nemůžeme dočkat, až to všechno začne.

Co váš postup způsobil v Iráku?
Ty oslavy vlastně pořád pokračují. Na turnaj jsme se kvalifikovali na konci března a lidé dodnes slaví v ulicích. Jsou na nás velmi pyšní. Věřím, že jsme dali lidem v Iráku hodně naděje a toho si opravdu vážím.

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Vy jste hodně aktivní na sociálních sítích, co se tam po postupu Iráku na turnaj dělo?
Bylo a stále je toho opravdu hodně, především na Instagramu. Mám okolo 750 tisíc sledujících. Každý den dostávám strašně moc zpráv, dodnes mi lidé gratulují a píší, jak jsou na nás pyšní. To člověka nenechá chladným.

V základní skupině I vás čekají silní soupeři – Norsko, Francie a Senegal. Máte šanci postoupit?
Jsou to velmi silné týmy, ale věřím, že my jsme černým koněm.

Opravdu?
Určitě. Zároveň nemáme co ztratit. Jsme velmi sebevědomí, v tom jsme nebezpeční, protože tlak bude na soupeřích. Budeme hrát uvolněně, a právě to nás může udělat hodně silnými. Jsem přesvědčený, že dokážeme šokovat celý svět.

Jak byste charakterizoval irácký národní tým?
Máme velkou fotbalovou kvalitu. A mentalita je jednou z našich největších sil. Jsme bojovní, rveme se do poslední sekundy. Zároveň máme kvalitu ve výstavbě hry. Uvidíte. Věřím, že odehrajeme hezké zápasy.

Borja Sainz (vlevo) z Porta zakončuje tísněný plzeňským Merchasem Doskim.

Hned v prvním utkání 17. června v Bostonu proti vám bude stát špičkový kanonýr Erling Haaland, pak francouzská megastar Kylian Mbappé. Roztřesou se vám kolena?
Nemyslím si. Vlastně si to ani neuvědomuji. Jsou to velká jména, ale pořád jsou to jen lidé. Pokud budu na hřišti, určitě se je budu snažit zastavit. Samozřejmě se moc těším, budu hrát proti nejlepším hráčům světa. A vždycky je skvělé porovnat se s těmi nejlepšími.

Pomohla vám k nominaci i povedená sezona v Plzni?
Jistě. Pokud nepodáváš dobré výkony v klubu, do reprezentace se nedostaneš. V iráckém týmu mám, myslím, velmi silnou pozici. Patřím k lídrům, pro trenéra jsem důležitý hráč. To mě moc těší.

A kdybyste měl vyjmenovat vaše tři největší hvězdy?
Máme 17 hráčů z Evropy, ale také kluci z irácké ligy mají velkou kvalitu. Bylo by nefér vyzdvihovat jen některé z nich. Jsme silní hlavně jako tým, to nás charakterizuje.

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Nastupujete v národním týmu na stejné pozici jako v Plzni?
Vlastně ano, hlavně jako levý obránce. A při rozehrávce se vysouvám dopředu.

Co kdybyste na turnaji potkal na hřišti spoluhráče z Viktorie?
Však jsme si z toho v kabině dělali srandu. S Memou (Amarem Memičem), Florianem Wiegelem i dalšími spoluhráči jsme se hecovali, že se potkáme v semifinále. Přeju všem jen to nejlepší a doufám, že se opravdu potkáme přímo na hřišti.

Jaký vás ještě před začátkem mistrovství čeká program? Na kempu ve Španělsku jste porazili v přípravě Andoru 1:0.
Po čtvrtečním utkání se Španělskem odletíme do Chicaga, tam odehrajeme ještě přípravu proti Venezuele. Pak se přesuneme do Západní Virginie a 17. června v Bostonu to všechno začne proti Norsku.

Vaše přání?
Vyhrát mistrovství světa! (směje se) Ale vážně. Chceme dopadnout co nejlépe a jako tým se zase posunout.

Sojka si plní sen. Nejvíc se těším na Mexiko, říká

Reprezentační debut ve fotbalové reprezentaci si Alexandr Sojka připsal až v nedělním přípravném duelu s Kosovem. Přesto se spolu s dalšími viktoriány Lukášem Červem a Denisem Višinským vešel trenéru Koubkovi do konečné nominace na mistrovství světa.

S českým týmem se nyní v New Jersey připravuje na generálku s Guatemalou. A už samotná účast na šampionátu je pro plzeňského fotbalistu splněným snem. „Určitě pro každého malého kluka, který začíná s fotbalem, je světový šampionát to největší, čeho může dosáhnout,“ prohlásil Sojka.

Za týden nastoupí Češi k úvodnímu duelu proti Jižní Koreji, poté se ve skupině utkají ještě s JAR a domácím Mexikem.

Třiadvacetiletý univerzál si o pozvánku do české reprezentace řekl stabilními výkony v dresu Viktorie. V posledních zápasech dostával od trenéra Hyského důvěru a vypracoval se mezi důležité články sestavy. „Na začátku sezony bych o něčem takovém jako světový šampionát ani nesnil. V posledních měsících jsem ale cítil herní jistotu a věřím, že jdu správnou cestou,“ zmínil.

Alexandr Sojka (Plzeň) slaví se spoluhráči proměněný přímý kop v 67. minutě utkání proti Liberci.

Přestože zatím v národním týmu sbírá zkušenosti, možnost dostat se na hřiště si umí představit. Stejně i okamžik, kdyby se dokázal střelecky prosadit. „Musí být skvělý pocit dát gól na mistrovství světa!“

Ze soupeřů v základní skupině se nejvíce těší na závěrečný duel proti domácímu Mexiku, který slibuje mimořádnou atmosféru. „Na ten zápas se opravdu těším, fanoušci určitě vytvoří skvělou kulisu.“ Klatovský rodák si uvědomuje sílu soupeřů, přesto věří, že cesta do vyřazovací fáze není nereálná. „Všechny týmy jsou velice kvalitní, ale šance na postup ze skupiny je. Musíme hrát svoji poctivou hru, dát do toho všechno a možná mít i trochu štěstí,“ podotkl Sojka.

Za nejtěžšího protivníka považuje právě Jižní Koreu. „Mohou být hodně nepříjemní. Někteří hráči sice nejsou tolik známí, ale kvalitu rozhodně mají.“ A jaký je jeho ideální scénář na MS? „Dát hattrick v prvním zápase,“ usmál se Sojka. (pap)

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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