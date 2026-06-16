Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Senegal na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy, historie

  12:04
Senegal patří mezi nejzajímavější africké týmy současnosti a na mistrovství světa 2026 se předvede v silně obsazené skupině I. Čekají ho souboje s Francií, Norskem a Irákem. V našem přehledu najdete program, soupisku, klíčové hráče i historii jednoho z nejúspěšnějších týmů afrického fotbalu.

Senegalští fotbalisté se dohadují po nařízení penalty pro Maroko ve finále mistrovství Afriky. | foto: Amr Abdallah DalshReuters

Program fotbalistů Senegalu na MS 2026

Senegal odehraje dva zápasy skupiny I ve Spojených státech (v New Jersey) a poslední v kanadském Torontu. Úvodní duel obstará repríza historického zápasu z roku 2002 – proti Francii. Časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).

KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
116.06.21:00Francie – SenegalMetLife Stadium (New York / New Jersey)
223.06.02:00Norsko – SenegalMetLife Stadium (New York / New Jersey)
326.06.21:00Senegal – IrákBMO Field, Toronto (Kanada)

Soupiska senegalských fotbalistů na MS 2026

Šest hráčů působí v anglické Premier League, do nominace se vešli i dva osmnáctiletí talenti – Bara Ndiaye a Ibrahim Mbaye. V týmu je i El Hadji Malick Diouf, který v roce 2025 přestoupil ze Slavie do West Hamu.

PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiEdouard MendyAl-Ahli (Saúdská Arábie)
Yehvann DioufOGC Nice
Mory DiawLe Havre
ObránciKalidou KoulibalyAl-Hilal (Saúdská Arábie)
Moussa NiakhatéLyon
Ismail JakobsGalatasaray
Mamadou SarrChelsea
Abdoulaye SeckMaccabi Haifa
Antoine MendyOGC Nice
El Hadji Malick DioufWest Ham
Krépin DiattaAS Monaco
ZáložníciIdrissa Gana GueyeEverton
Pape Matar SarrTottenham
Pape GueyeVillarreal
Lamine CamaraAS Monaco
Habib DiarraSunderland
Pathé CissRayo Vallecano
Bara Sapoko NdiayeBayern Mnichov
ÚtočníciSadio ManéAl-Nassr (Saúdská Arábie)
Ismaïla SarrCrystal Palace
Iliman NdiayeEverton
Nicolas JacksonBayern Mnichov (hostování z Chelsea)
Assane DiaoComo
Ibrahim MbayeParis St. Germain
Bamba DiengLorient
Chérif NdiayeSamsunspor

Opory senegalské reprezentace

Sadio Mané patří k největším osobnostem senegalského fotbalu a dlouhodobě je jeho hlavní ofenzivní tváří. Na kontě má přes 50 reprezentačních branek a více než 100 startů, což z něj činí historicky nejlepšího střelce národního týmu. Čtyřiatřicetiletý útočník, který působí v saúdskoarabském Al Nassru, patří i nadále k nejdůležitějším hráčům Senegalu na velkých turnajích.

Senegalský kapitán Sadio Mané slaví s pohárem vítězství na africkém šampionátu.

Nicolas Jackson patří k nejdůležitějším ofenzivním hráčům současného Senegalu . V útoku vyniká pohybem bez míče, rychlostí a schopností napadat rozehrávku soupeře. V posledních letech se stal jednou z hlavních variant v ofenzivě národního týmu.

Soupeři ve skupině I

  • Francie je dvojnásobným mistrem světa a pro Senegal i soupeřem s výraznou historií. Právě Francii Senegal porazil 1:0 v úvodním zápase mistrovství světa 2002.
  • Norsko se na mistrovství světa vrací po dlouhé pauze a jeho ofenziva stojí především na Erlingu Haalandovi.
  • Irák reprezentuje asijský fotbal a na světový šampionát se kvalifikoval poprvé od roku 1986.

Cesta Senegalu na MS 2026

Senegal si postup zajistil suverénním vítězstvím v africké skupině B. Tým zvládl kvalifikací bez jediné porážky se skóre 22:3.

Trenér Pape Thiaw

Pape Thiaw zažil největší senegalský úspěch jako hráč. Byl součástí legendárního týmu z roku 2002 a v osmifinálovém dramatu se Švédy nahrával na vítěznou branku Henriho Camary. Tým vede od prosince 2024.

Historie účastí Senegalu na MS ve fotbale

Pro senegalský fotbal půjde o čtvrtou účast na mistrovství světa (předtím se kvalifikoval v letech 2002, 2018 a 2022) a celkově třetí v řadě. Fanoušci ale dodnes nejvíce vzpomínají na tu první. V roce 2002 v zahajovacím utkání turnaje africký nováček šokoval obhájce titulu z Francie výhrou 1:0 po trefě Papy Bouby Diopa. Tým postoupil ze skupiny a v osmifinále udolal Švédsko 2:1 po prodloužení. Skončil až po prohře 0:1 s Tureckem ve čtvrtfinále. Až do senzačního tažení Maroka do semifinále v roce 2022 to navíc znamenalo vůbec největší úspěch afrického celku na MS.

Rok 2018 přinesl pro Senegal hořkou kuriozitu. Ve skupině na mistrovství světa v Rusku skončil stejně bodově jako Japonsko, ale o postup přišel kvůli horšímu fair play hodnocení, tedy vyššímu počtu žlutých karet.

O čtyři roky později v Kataru už Senegal postoupil do osmifinále, kde ale podlehl Anglii 0:3.

Senegal na MS ve fotbale
TurnajMísto konáníUmístění
MS 2002Korea a JaponskoČtvrtfinále
MS 2018RuskoVyřazeno ve skupině
MS 2022KatarOsmifinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USAÚčastník
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Senegal na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy, historie

Senegalští fotbalisté se dohadují po nařízení penalty pro Maroko ve finále...

Senegal patří mezi nejzajímavější africké týmy současnosti a na mistrovství světa 2026 se předvede v silně obsazené skupině I. Čekají ho souboje s Francií, Norskem a Irákem. V našem přehledu najdete...

16. června 2026  12:04

MS 1978: Mučení výměnou za výsledek i Kissinger v kabině. Zlato v čase diktatury

Premium
Jorge Rafael Videla předal trofej kapitánovi Danielu Passarellovi po vítězném...

Od našeho zpravodaje v USA Jeden na druhého nechápavě zírali. Zbývalo pár minut do výkopu zásadního zápasu s domácí Argentinou, když do kabiny Peru vojenským krokem napochodoval chlapík s ulíznutým účesem a výrazným černým...

16. června 2026

Spor o řízení FAČR: bývalé vedení odmítlo Tvrdíkovo obvinění, obrátilo se na právníky

Současný předseda FAČR Petr Fousek u řečnického pultíku během volební valné...

Bývalé vedení Fotbalové asociace ČR odmítlo obvinění z nedávné valné hromady a záležitost se smlouvou se společností Ecology Services postoupilo svým právním zástupcům. Vyjádření zaslané ČTK...

16. června 2026  11:43

Írán proti Íránu. Jste tým režimu, křičeli fandové. Neřešme politiku, reagovali další

Fanoušci Íránu s vlajkami z doby před revolucí během utkání na mistrovství...

Jako by nehrál Írán proti Novému Zélandu. Ale Írán proti Íránu. „Tohle není můj tým. To je tým režimu,“ skandovali íránští fanoušci v hledišti. Když soupeř z Nového Zélandu skóroval, gól v íránské...

16. června 2026  11:16

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové si na fotbalovém mistrovství světa zahrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

16. června 2026  10:11

Argentina na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

Typická gólová oslava argentinské legendy Lionela Messiho.

Argentina vstupuje do mistrovství světa jako obhájce titulu a s Lionelem Messim v roli kapitána. Po triumfu v Kataru patří Jihoameričané znovu mezi hlavní kandidáty na zisk trofeje i na šampionátu v...

16. června 2026  10:08

Izrael proti Palestině ve fotbale? FIFA má smělý plán pro turnaj, kam může i Rusko

Prezident FIFA Gianni Infantino sleduje zápas Česka a Jižní Koreji na...

Na jaře se Gianni Infantino marně snažil přimět fotbalové činovníky obou zemí, aby si podali ruku. Teď dostal se svými kolegy jiný nápad. V září se v Americe uskuteční turnaj dětí do 15 let pod...

16. června 2026

Vedoucí týmu o přesunech: Autobusem až k letadlu, kustodi balí desítky beden

Michal Černý, vedoucí národní mužstva, si zkusil trénink před přípravným duelem...

Od našeho zpravodaje v USA Určitě by se rád zašel podívat na Nizozemce, Japonce či Argentince, kteří zápasy základních skupin mistrovství světa hrají přímo v Dallasu. A možná by to i šlo. „Kdybychom zatahali za nějaké nitky,...

16. června 2026  9:37

Jen nevědomý tik, hájí se sudí kvůli nařčení z rasismu. Na MS může fungovat dál

Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans.

Čelil obvinění z použití rasistického gesta, vyšetřování však neshledalo žádné jeho provinění. „Byl to takový ten tik, který si ani neuvědomujete. Děláte ho automaticky, nechtěně a ani o něm nevíte,“...

16. června 2026  9:26

Třetí trenér během jednoho večera. Tuniské fotbalisty nakonec přebírá Renard

Herve Renard, trenér fotbalistů Saúdské Arábie

Fotbalisty Tuniska na mistrovství světa po odvolání Sabriho Lamouchiho, jenž skončil po úvodní porážce 1:5 se Švédy, převezme jiný francouzský kouč Hervé Renard. V tuniské televizi jeho příchod...

16. června 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chorý před klíčovým zápasem: Když budeme sebevědomí, máme na to získat tři body
16. 6.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Australský sudí z rasismu očištěn, Španělé čelí kritice

Sledujeme online
Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek mluví k hráčům na tréninku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

15. června 2026  23:29,  aktualizováno  16. 6. 7:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.