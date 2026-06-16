Program fotbalistů Senegalu na MS 2026
Senegal odehraje dva zápasy skupiny I ve Spojených státech (v New Jersey) a poslední v kanadském Torontu. Úvodní duel obstará repríza historického zápasu z roku 2002 – proti Francii. Časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|16.06.
|21:00
|Francie – Senegal
|MetLife Stadium (New York / New Jersey)
|2
|23.06.
|02:00
|Norsko – Senegal
|MetLife Stadium (New York / New Jersey)
|3
|26.06.
|21:00
|Senegal – Irák
|BMO Field, Toronto (Kanada)
Soupiska senegalských fotbalistů na MS 2026
Šest hráčů působí v anglické Premier League, do nominace se vešli i dva osmnáctiletí talenti – Bara Ndiaye a Ibrahim Mbaye. V týmu je i El Hadji Malick Diouf, který v roce 2025 přestoupil ze Slavie do West Hamu.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Edouard Mendy
|Al-Ahli (Saúdská Arábie)
|Yehvann Diouf
|OGC Nice
|Mory Diaw
|Le Havre
|Obránci
|Kalidou Koulibaly
|Al-Hilal (Saúdská Arábie)
|Moussa Niakhaté
|Lyon
|Ismail Jakobs
|Galatasaray
|Mamadou Sarr
|Chelsea
|Abdoulaye Seck
|Maccabi Haifa
|Antoine Mendy
|OGC Nice
|El Hadji Malick Diouf
|West Ham
|Krépin Diatta
|AS Monaco
|Záložníci
|Idrissa Gana Gueye
|Everton
|Pape Matar Sarr
|Tottenham
|Pape Gueye
|Villarreal
|Lamine Camara
|AS Monaco
|Habib Diarra
|Sunderland
|Pathé Ciss
|Rayo Vallecano
|Bara Sapoko Ndiaye
|Bayern Mnichov
|Útočníci
|Sadio Mané
|Al-Nassr (Saúdská Arábie)
|Ismaïla Sarr
|Crystal Palace
|Iliman Ndiaye
|Everton
|Nicolas Jackson
|Bayern Mnichov (hostování z Chelsea)
|Assane Diao
|Como
|Ibrahim Mbaye
|Paris St. Germain
|Bamba Dieng
|Lorient
|Chérif Ndiaye
|Samsunspor
Opory senegalské reprezentace
Sadio Mané patří k největším osobnostem senegalského fotbalu a dlouhodobě je jeho hlavní ofenzivní tváří. Na kontě má přes 50 reprezentačních branek a více než 100 startů, což z něj činí historicky nejlepšího střelce národního týmu. Čtyřiatřicetiletý útočník, který působí v saúdskoarabském Al Nassru, patří i nadále k nejdůležitějším hráčům Senegalu na velkých turnajích.
Nicolas Jackson patří k nejdůležitějším ofenzivním hráčům současného Senegalu . V útoku vyniká pohybem bez míče, rychlostí a schopností napadat rozehrávku soupeře. V posledních letech se stal jednou z hlavních variant v ofenzivě národního týmu.
Soupeři ve skupině I
- Francie je dvojnásobným mistrem světa a pro Senegal i soupeřem s výraznou historií. Právě Francii Senegal porazil 1:0 v úvodním zápase mistrovství světa 2002.
- Norsko se na mistrovství světa vrací po dlouhé pauze a jeho ofenziva stojí především na Erlingu Haalandovi.
- Irák reprezentuje asijský fotbal a na světový šampionát se kvalifikoval poprvé od roku 1986.
Cesta Senegalu na MS 2026
Senegal si postup zajistil suverénním vítězstvím v africké skupině B. Tým zvládl kvalifikací bez jediné porážky se skóre 22:3.
Trenér Pape Thiaw
Pape Thiaw zažil největší senegalský úspěch jako hráč. Byl součástí legendárního týmu z roku 2002 a v osmifinálovém dramatu se Švédy nahrával na vítěznou branku Henriho Camary. Tým vede od prosince 2024.
Historie účastí Senegalu na MS ve fotbale
Pro senegalský fotbal půjde o čtvrtou účast na mistrovství světa (předtím se kvalifikoval v letech 2002, 2018 a 2022) a celkově třetí v řadě. Fanoušci ale dodnes nejvíce vzpomínají na tu první. V roce 2002 v zahajovacím utkání turnaje africký nováček šokoval obhájce titulu z Francie výhrou 1:0 po trefě Papy Bouby Diopa. Tým postoupil ze skupiny a v osmifinále udolal Švédsko 2:1 po prodloužení. Skončil až po prohře 0:1 s Tureckem ve čtvrtfinále. Až do senzačního tažení Maroka do semifinále v roce 2022 to navíc znamenalo vůbec největší úspěch afrického celku na MS.
Rok 2018 přinesl pro Senegal hořkou kuriozitu. Ve skupině na mistrovství světa v Rusku skončil stejně bodově jako Japonsko, ale o postup přišel kvůli horšímu fair play hodnocení, tedy vyššímu počtu žlutých karet.
O čtyři roky později v Kataru už Senegal postoupil do osmifinále, kde ale podlehl Anglii 0:3.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|Čtvrtfinále
|MS 2018
|Rusko
|Vyřazeno ve skupině
|MS 2022
|Katar
|Osmifinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Účastník