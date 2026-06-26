ONLINE: Senegal - Irák, dva nulové týmy, vítěz zažehne naději na postup

Senegal a Irák hrají o třetí příčku ve skupině za Francií a Norskem. Za určitých okolností může být postupová.
Senegal potřebuje vyhrát aspoň o dvě branky, aby měl tři body a v tabulce týmů ze třetích míst se se třemi body skóre minus jedna. To by mu mělo stačit.
Irák má rozdíl skóre minus šest, takže potřebuje vyhrát minimálně o čtyři, spíš o pět branek.
Zápas je také soubojem levý obránců známých z české ligy. Za Irák se v dobrém světle ukazuje plzeňský Merchas Doski. Na druhé straně hřiště běhá Malick Diouf, jenž hrál do loňska za Slavii, ale tentokrát v základní sestavě chybí.
Asijský celek bude usilovat o vůbec první bodový zisk na světových šampionátech, ve všech pěti předchozích zápasech prohrál.
M. Diaw - K. Diatta, A. Seck, M. Niakhate, I. Jakobs - L. Camara, I. Gueye, H. Diarra - I. Sarr, I. Mbaye, S. Mané
K. Koulibaly, B. Sapoko Ndiaye, A. Mendy, P. Ciss , P. Gueye, P. Sarr, B. Dieng, N. Jackson, I. Ndiaye, A. Diao, E. Diouf, Y. Diouf, C. Ndiaye, M. Sarr