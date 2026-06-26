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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Senegal - Irák, dva nulové týmy, vítěz zažehne naději na postup

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Sledujeme online   20:31

Senegalští fotbalisté slaví gól v utkání mistrovství světa proti Norsku. | foto: AP

Vítězství. A co nejvyšším rozdílem. Senegal a Irák se v závěrečném zápase základní fáze fotbalového mistrovství světa utkají o naději na postup do vyřazovací části. Remíza vyřazuje oba. Duel můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Senegal a Irák hrají o třetí příčku ve skupině za Francií a Norskem. Za určitých okolností může být postupová.

Senegal potřebuje vyhrát aspoň o dvě branky, aby měl tři body a v tabulce týmů ze třetích míst se se třemi body skóre minus jedna. To by mu mělo stačit.

Irák má rozdíl skóre minus šest, takže potřebuje vyhrát minimálně o čtyři, spíš o pět branek.

Zápas je také soubojem levý obránců známých z české ligy. Za Irák se v dobrém světle ukazuje plzeňský Merchas Doski. Na druhé straně hřiště běhá Malick Diouf, jenž hrál do loňska za Slavii, ale tentokrát v základní sestavě chybí.

Asijský celek bude usilovat o vůbec první bodový zisk na světových šampionátech, ve všech pěti předchozích zápasech prohrál.

MS ve fotbale 2026
26. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Senegal : Irák 0 : 0
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Sestavy:
M. Diaw - K. Diatta, A. Seck, M. Niakhate, I. Jakobs - L. Camara, I. Gueye, H. Diarra - I. Sarr, I. Mbaye, S. Mané
Sestavy:
A. Básil - R. Súláká, F. Putros, Á. Hášim, M. Doski, A. al-Ammárí - A. Kásim, Z. Ikbál, I. Bájaš, A. Džásim - A. al-Hamádí
Náhradníci:
K. Koulibaly, B. Sapoko Ndiaye, A. Mendy, P. Ciss , P. Gueye, P. Sarr, B. Dieng, N. Jackson, I. Ndiaye, A. Diao, E. Diouf, Y. Diouf, C. Ndiaye, M. Sarr
Náhradníci:
F. Tálib, A. Šír, J. Amín, M. Saadún, A. Husajn, H. Alí, A. Maknazí, Z. Tahsín, D. Hasan, M. Júnis, K. Yakob, M. Faradž, Z. Ismaíl, M. Alí, A. Júsuf
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina I

Skupina H

Skupina G

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Skupina E

Skupina F

Skupina D

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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