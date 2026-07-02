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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Dokud tu bude, reprezentovat nehodlám. Hvězda Senegalu se opřela do trenéra

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  11:30
Zklamaní senegalští fotbalisté po prohře s Belgií: zleva brankář Diaw, stopeři...

Zklamaní senegalští fotbalisté po prohře s Belgií: zleva brankář Diaw, stopeři Niakhate a Ciss. | foto: AP

Belgický záložník Youri Tielemans slaví gól do sítě Senegalu.
Belgický záložník Youri Tielemans proměňuje penaltu proti Senegalu.
Belgický záložník Youri Tielemans je faulován ve vápně Senegalu.
Momentka ze zápasu Senegalu s Belgií.
39 fotografií
V lednu v závěru finále mistrovství Afriky na protest proti verdiktu rozhodčího odešli ze hřiště. O půl roku později v boji o osmifinále mistrovství světa fotbalisté Senegalu v posledních minutách trpěli zase. „K rozhodčímu se radši vyjadřovat nebude. Usoudil, že to byl faul, nařídil penaltu a to je tak ode mě všechno,“ pronesl zdrcený kouč Pape Thiaw po porážce s Belgií 2:3.

V Belgii dramatickému průběhu utkání už dali novináři jméno. „Zázrak ze Seattlu.“

Ti Senegalští asi vzteky rozmlátili laptopy, ani několik hodin po utkání jste se z některých senegalských webů výsledek nedozvěděli.

„Fotbal je krutý,“ hlesl kouč Pape Thiaw.

„Zápas byl pro nás byl velmi důležitý. Chtěli jsme postoupit už kvůli lidem v Senegalu. Bohužel. Jsem smutný a hráči také. Hrozně to bolí ,“ řekl na tiskové konferenci.

Senegal se prosadil už v prvním poločase, po pauze dal druhý gól a skóre 2:0 držel do 86. minuty.

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„Měli jsme zápas ve své moci, ale v závěru jsme trochu povolili. Asi jsme to chtěli už jen udržet. Když vyrovnali, snažili jsme se zvednout psychiku, ale nebylo to snadné, už to nefungovalo. Tým dal do toho všechno.“

„Vyhrát si asi zasloužil soupeř,“ uznal i belgický trenér Rudi Garcia.

Senegalci také cítí křivdu. Před gólem na 2:2 si stoper Niakhate stěžoval, že ho Tielemans ve vzdušném souboji postrčil. A pak je dorazila penalta na doporučení VAR po zákroku Camary na Tielemanse.

Belgický záložník Youri Tielemans slaví gól do sítě Senegalu.
Belgický záložník Youri Tielemans proměňuje penaltu proti Senegalu.
Belgický záložník Youri Tielemans je faulován ve vápně Senegalu.
Momentka ze zápasu Senegalu s Belgií.
39 fotografií

Aby nezapadlo: v šestadevadesátileté historii mistrovství světa se ještě nikdy nestalo, aby vyhrál tým, když ještě pět minut před koncem prohrával o dvě branky.

„Našli způsob, jak zápas prohrát,“ komentoval v televizním studiu BBC počínání Senegalu někdejší irský reprezentant Roy Keane.

„Senegal spadl z velké výšky, ale opravdu z velké výšky,“ píše francouzský magazín L’Équipe.

Belgický záložník Youri Tielemans je faulován ve vápně Senegalu.

Na šampionát vyrazil s obrovskými ambicemi. „Jsme jedni z nejlepších na světě,“ hlásil kapitán Kalidou Koulibaly. Po dvou prohrách ve skupině s Francií a Norskem vypadl ze sestavy a v úvodním kole play off nehrál ani minutu.

„Byli jsme odhodlaní napsat krásné stránky do historie, ale musíme skousnout, že jsme v této misi selhali. Vzhledem k tomu, jak jsme hráli, jsme neměli vypadnout,“ řekl obránce Krepin Diatta.

Do play off se tým dostal díky drtivému vítězství 5:0 nad Irákem, na kterém se nejvíc podílel Pape Gueye, který za poslední půlhodinu dal dva góly a na jeden přihrál. Senegal díky skóre postoupil jako jediný tým ze třetích míst se třemi body.

Proti Belgii byl Gueye zpátky v základní sestavě, ale po hodině hry za stavu 2:0 pro Senegal ho kouč Thiaw stáhl. A když Senegal prohrál, Gueye si to s trenérem vyřídil přes sociální sítě.

Belgie - Senegal 3:2 po prodl., fantastický obrat řídil Tielemans, rozhodl z penalty

„Dokud u týmu zůstane současný trenérský štáb, tak já nebudu reprezentovat napsal na svém instagramovém účtu záložník Villarrealu.

Přitom po zápasu novinářům ke svému střídání pro údajnou únavu pověděl: „Fyzicky jsem se cítil dobře, rozhodnutí trenéra musím respektovat...“

Vyřazení je další ranou pro elitní fotbalovou zemi Afriky. V lednu ve finále kontinentálního šampionátu v samém závěru za bezbrankového stavu trenér Thiaw stáhl tým ze hřiště na protest proti verdiktu sudího, který pro domácí Maroko nařídil pochybnou penaltu.

Po čase se hráči vrátili, Brahim Diaz pokutový kop neproměnil a Senegal v prodloužení rozhodl o výhře 1:0. Převzal trofej, kterou mu však o dva měsíce později vedení afrického fotbalu odebralo...

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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