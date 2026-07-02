Dokud tu bude, reprezentovat nehodlám. Hvězda Senegalu se opřela do trenéra

V Belgii dramatickému průběhu utkání už dali novináři jméno. „Zázrak ze Seattlu.“
Ti Senegalští asi vzteky rozmlátili laptopy, ani několik hodin po utkání jste se z některých senegalských webů výsledek nedozvěděli.
„Fotbal je krutý,“ hlesl kouč Pape Thiaw.
„Zápas byl pro nás byl velmi důležitý. Chtěli jsme postoupit už kvůli lidem v Senegalu. Bohužel. Jsem smutný a hráči také. Hrozně to bolí ,“ řekl na tiskové konferenci.
Senegal se prosadil už v prvním poločase, po pauze dal druhý gól a skóre 2:0 držel do 86. minuty.
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„Měli jsme zápas ve své moci, ale v závěru jsme trochu povolili. Asi jsme to chtěli už jen udržet. Když vyrovnali, snažili jsme se zvednout psychiku, ale nebylo to snadné, už to nefungovalo. Tým dal do toho všechno.“
„Vyhrát si asi zasloužil soupeř,“ uznal i belgický trenér Rudi Garcia.
Senegalci také cítí křivdu. Před gólem na 2:2 si stoper Niakhate stěžoval, že ho Tielemans ve vzdušném souboji postrčil. A pak je dorazila penalta na doporučení VAR po zákroku Camary na Tielemanse.
Aby nezapadlo: v šestadevadesátileté historii mistrovství světa se ještě nikdy nestalo, aby vyhrál tým, když ještě pět minut před koncem prohrával o dvě branky.
„Našli způsob, jak zápas prohrát,“ komentoval v televizním studiu BBC počínání Senegalu někdejší irský reprezentant Roy Keane.
„Senegal spadl z velké výšky, ale opravdu z velké výšky,“ píše francouzský magazín L’Équipe.
Na šampionát vyrazil s obrovskými ambicemi. „Jsme jedni z nejlepších na světě,“ hlásil kapitán Kalidou Koulibaly. Po dvou prohrách ve skupině s Francií a Norskem vypadl ze sestavy a v úvodním kole play off nehrál ani minutu.
„Byli jsme odhodlaní napsat krásné stránky do historie, ale musíme skousnout, že jsme v této misi selhali. Vzhledem k tomu, jak jsme hráli, jsme neměli vypadnout,“ řekl obránce Krepin Diatta.
Do play off se tým dostal díky drtivému vítězství 5:0 nad Irákem, na kterém se nejvíc podílel Pape Gueye, který za poslední půlhodinu dal dva góly a na jeden přihrál. Senegal díky skóre postoupil jako jediný tým ze třetích míst se třemi body.
Proti Belgii byl Gueye zpátky v základní sestavě, ale po hodině hry za stavu 2:0 pro Senegal ho kouč Thiaw stáhl. A když Senegal prohrál, Gueye si to s trenérem vyřídil přes sociální sítě.
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„Dokud u týmu zůstane současný trenérský štáb, tak já nebudu reprezentovat napsal na svém instagramovém účtu záložník Villarrealu.
Přitom po zápasu novinářům ke svému střídání pro údajnou únavu pověděl: „Fyzicky jsem se cítil dobře, rozhodnutí trenéra musím respektovat...“
Vyřazení je další ranou pro elitní fotbalovou zemi Afriky. V lednu ve finále kontinentálního šampionátu v samém závěru za bezbrankového stavu trenér Thiaw stáhl tým ze hřiště na protest proti verdiktu sudího, který pro domácí Maroko nařídil pochybnou penaltu.
Po čase se hráči vrátili, Brahim Diaz pokutový kop neproměnil a Senegal v prodloužení rozhodl o výhře 1:0. Převzal trofej, kterou mu však o dva měsíce později vedení afrického fotbalu odebralo...