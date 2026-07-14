Kdo rozčísne semifinále? Zazářit můžou top střelci MS, žolík i výjimečný Angličan

Třetí finále, druhý titul? Mbappé jako vyměněný
Můžete k němu mít sto a jednu výhradu. Že je náladový a v klubu netahá. Že s ním není jednoduché vyjít a atmosféra v kabině kvůli němu často houstne. Ale všimli jste si něčeho podobného na mundialu? Jako by v něm francouzský kohout pokaždé probudil to nejlepší, co v něm dřímá.
„Spousta lidí o Kylianovi mluví jako o diktátorovi, který myslí pouze sám na sebe. Ale pro mě to byl vždycky kapitán a příkladný šéf,“ řekl kouč Didier Deschamps.
|
Diagnóza: sériový vítěz. Deschamps má blízko další finále. V čem je jeho kouzlo?
Tak proč ten rozpor?
V reprezentaci je Mbappé skutečně jako vyměněný: v Americe už stihl osm branek, od roku 2018 je na světových šampionátech na dvaceti gólech ve dvaceti zápasech, což je bilance snů. A to má v sedmadvaceti možná další tři další turnaje před sebou.
Jestli někdo může vyrovnat brazilského krále Pelého, jediného fotbalistu s třemi tituly mistra světa, tady máte jeden tip. První zlato slavil v roce 2018 v Rusku ještě jako teenager, před čtyřmi lety byl v Kataru blizoučko k druhému. A tentokrát?