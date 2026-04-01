Selhání, které vejde do učebnic. Dánský tisk kritizuje: Měli jste nejsnazší kvalifikaci

  11:08
Poprvé na mistrovství světa pojede osmačtyřicet týmů, o šestnáct více než dřív. Přesto na závěrečný turnaj nepostoupili Dánové, kteří nechyběli na posledních dvou šampionátech. „Velké dánské selhání. Porážka s Českem vejde do učebnic jako příklad, jak přijít o postup na mistrovství světa,“ kritizuje například list Jyllands-Posten.
Dánští fotbalisté během penaltového rozstřelu v baráži s Českem.

„Dánsko si nezahraje na šampionátu, kde bude 48 zemí a na které byla kvalifikace asi nejsnazší v historii. Ani s kádrem, ve kterém jsou hráči ze špičkových klubů z velkých lig,“ přidal fotbalový server Bold.dk.

Abyste si představili, jak moc blízko dánští fotbalisté letnímu turnaji v Severní Americe byli, musíte se vrátit ještě k závěru podzimní kvalifikace.

V ní jim stačilo zvítězit doma nad Běloruskem, aby si vybojovali přímý postup. Jenže překvapivě remizovali 2:2. Když pak v závěrečném zápase ve Skotsku nesměli prohrát, padli 2:4.

A když museli vyřadit Česko, i přes herní převahu nakonec vyletěli na penalty. Neproměnili tři.

„Jsme samozřejmě zklamaní, že jsme Dánům nedokázali doručit ten finální cíl. Mistrovství světa, o kterém jsme všichni snili - jak hráči, tak náš národ,“ hlesl pak na tiskové konferenci trenér Brian Riemer.

Dánský kouč Brian Riemer.

„Je to samozřejmě na našich bedrech a jsme to my, kdo selhal a nedokázal tam tým dostat. Ani po takové noci bychom neměli jen tak sedět a vymýšlet si výmluvy. Chyběla nám kvalita ve finální fázi. V mnoha ohledech jsme měli hru pod kontrolou, ale nevytvořili jsme si dostatek šancí,“ doplnil.

Herní projev v Dánsku kritizují nejvíc. Hosté sice v Praze vytrvale kombinovali, ale větší šanci ze hry neměli pomalu žádnou. Všechny góly navíc padly po standardních situacích, na které dánský kouč před zápasem opakovaně upozorňoval.

„Za 120 minut neměla naše reprezentace skoro žádnou velkou šanci. Jedinou větší hrozbou byl útočník Höjlund, nikdo se k němu ale nepřidal,“ napsal deník Politiken.

Když už Češi viděli, že se ubránit dokážou, šetřili síly na prodloužení. V něm se opět prosadili, ale soupeř po rohu srovnal. Než došlo na penalty, Dánové opět jen bezzubě obléhali české vápno.

„Dánsko má na papíře lepší tým než Česko, které ale s vypětím všech sil pozorně bránilo a využilo svou největší zbraň, standardní situace. I to je nedostatek kvality, když nedokážete zužitkovat takovou převahu,“ uvedl Bold.de.

„Nebyli jsme nebezpeční, dokonce ani z penalt jsme nedokázali skórovat. Dánsko tak bude chybět na velkém turnaji poprvé od Eura 2016,“ připomněl Politiken.

„Teď budeme poslouchat, že prohrát v Praze s Českou republikou není žádná ostuda. To je samozřejmě pravda, prohrát na hřišti soupeře na penalty je i trochu smůla. Ale Dánsko mělo tři mečboly na přímý postup, stačilo porazit Bělorusko nebo neprohrát ve Skotsku. Národní tým nevyužil ani jeden a dostal se na dno,“ napsal Bold.de.

I proto na největší akci planety nedorazí.

