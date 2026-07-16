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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Seberte jim víza, křičí v Británii. Argentinci oslavovali postup i Malvíny. Hrozí jim trest

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  13:01
Malvíny jsou argentinské. Provokativní transparent rozvinuli argentinští...

Malvíny jsou argentinské. Provokativní transparent rozvinuli argentinští fotbalisté Giovani Lo Celso a Nicolas Otamendi po výhře nad Anglií v semifinále MS. Odkazuje na Falklandské ostrovy, o které v roce 1982 Argentina svedla válku s Anglií, která je dobyla. | foto: AP

Jeden z argentinských fotbalistů po postupu do finále mistrovství světa...
Fotbalisté Argentiny oslavují postup do finále mistrovství světa i s...
Fanoušci Argentiny oslavují výhru nad Anglií v semifinále fotbalového MS 2026.
Fanoušci Argentiny oslavují výhru nad Anglií v semifinále fotbalového MS 2026.
51 fotografií
Ten plakát nejprve drželi fanoušci na tribuně. A po zápase s ním pak přímo na trávníku skotačili také argentinští fotbalisté, kterým za to po postupu do finále mistrovství světa hrozí trest. Na bílé látce stálo černým písmem Las Malvinas son Argentinas, tedy Malvíny jsou argentinské. Letitý spor o Falklandy, jenž sahá daleko do historie, tak znovu ožívá.

Není divu, když Argentinci v semifinále světového šampionátu vyřadili právě Anglii, s níž se o ostrovy v jižním Atlantiku přou.

„Těm, kteří hrají Premier League, seberte pracovní víza,“ rozčiloval se například Nile Gardiner, někdejší poradce premiérky Margaret Thatcherové. „K podobným protibritským gestům bychom měli mít nulovou toleranci.“

Falklandy jsou už dlouhé roky v britské i argentinské společnosti mimořádně citlivé téma.

Argentinci jim říkají Malvíny, považují je za své a v roce 1982 je dokonce vojensky obsadili. Británie, jež je do té doby spravovala, reagovala a po deseti týdnech je dobyla zpět. O život přišlo přes 900 lidí, z větší části Argentinců, na což v druhém největším jihoamerickém státě nezapomínají.

„Vnímali jsme, co tenhle zápas pro naši zemi znamená,“ vykládal po dramatickém vítězství 2:1 záložník Leandro Paredes. „Snažili jsme se reprezentovat naši vlast a všechny, kteří zažili tento smutný moment v naší historii, aby se s námi mohli identifikovat a mohli jsme jim přinést něco pozitivního.“

Falklandy, Boží ruka, Beckhamova červená. Výjimečná rivalita mezi Anglií a Argentinou

I vrcholní argentinští politici mimofotbalové rozepře před zápasem úmyslně rozdmýchávali.

Ministr zahraničí Pablo Quirno vyhlásil: „Čas nemůže proměnit nelegitimní okupaci v suverenitu. Nevzdáme se svého nároku na Malvíny. Jsou naší historií, územím, mořem, pamětí i osudem.“

Viceprezidentka Victoria Villarruelová byla ještě přímější, když vzkázala: „Nebudu politicky korektní ani se držet zpátky. Čelíme pirátům-uchvatitelům!“

Po utkání pak na sociálních sítích zveřejnila video s argentinskými vojáky.

Tím, že poskakovali s plakátem zmiňovaným v úvodu, se nechali do problému zatáhnout i někteří hráči. Z trávníku ho zvedli záložník Giovani Lo Celso s obráncem Nicolásem Otamendim. A než ho po chvíli zase odhodili a vesele slavili dál, připojili se k nim i další spoluhráči včetně Lisandra Martíneze z Manchesteru United či Christiana Romera z Tottenhamu.

Problém je, že FIFA podobné politické projevy při zápasech zakazuje a trestá - minimálně ve chvíli, kdy se jich nedopouští její šéf Gianni Infantino, blízký přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa a dalších světových lídrů.

Fotbal jsem já, už deset let. Infantinův svět od Putina k Trumpovi. Kam teď kráčí FIFA?

Vedení světového fotbalu dosud incident nekomentovalo, obecně však platí, že hráčům a dalším účastníkům zápasů podle regulí jakékoli politické či náboženské vzkazy zakazuje. Podobné symboly by neměli nosit na dresech ani dalším vybavení. Podobná pravidla platí i pro fanoušky na tribunách.

Proto nyní Argentincům hrozí pokuta.

Před dvanácti lety ji před mistrovstvím světa v Brazílii dostali. Tehdy se fotbalisté s plakátem s totožným vzkazem fotili před přípravným utkáním proti Slovinsku a museli zaplatit 30 tisíc švýcarských franků, tedy více než tři čtvrtě milionu korun.

„Věřím, že příslušní lidé celou věc řádně prošetří,“ uvedl pro BBC britský ministr obchodu Peter Kyle. „Bylo to naprosto nevhodné. Mimořádně závažné porušení pravidel, jež politické projevy coby součást fotbalu zapovídají.“

S čím FIFA nakonec přijde?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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