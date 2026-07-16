Seberte jim víza, křičí v Británii. Argentinci oslavovali postup i Malvíny. Hrozí jim trest

Není divu, když Argentinci v semifinále světového šampionátu vyřadili právě Anglii, s níž se o ostrovy v jižním Atlantiku přou.
„Těm, kteří hrají Premier League, seberte pracovní víza,“ rozčiloval se například Nile Gardiner, někdejší poradce premiérky Margaret Thatcherové. „K podobným protibritským gestům bychom měli mít nulovou toleranci.“
Falklandy jsou už dlouhé roky v britské i argentinské společnosti mimořádně citlivé téma.
Argentinci jim říkají Malvíny, považují je za své a v roce 1982 je dokonce vojensky obsadili. Británie, jež je do té doby spravovala, reagovala a po deseti týdnech je dobyla zpět. O život přišlo přes 900 lidí, z větší části Argentinců, na což v druhém největším jihoamerickém státě nezapomínají.
„Vnímali jsme, co tenhle zápas pro naši zemi znamená,“ vykládal po dramatickém vítězství 2:1 záložník Leandro Paredes. „Snažili jsme se reprezentovat naši vlast a všechny, kteří zažili tento smutný moment v naší historii, aby se s námi mohli identifikovat a mohli jsme jim přinést něco pozitivního.“
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I vrcholní argentinští politici mimofotbalové rozepře před zápasem úmyslně rozdmýchávali.
Ministr zahraničí Pablo Quirno vyhlásil: „Čas nemůže proměnit nelegitimní okupaci v suverenitu. Nevzdáme se svého nároku na Malvíny. Jsou naší historií, územím, mořem, pamětí i osudem.“
Viceprezidentka Victoria Villarruelová byla ještě přímější, když vzkázala: „Nebudu politicky korektní ani se držet zpátky. Čelíme pirátům-uchvatitelům!“
Po utkání pak na sociálních sítích zveřejnila video s argentinskými vojáky.
Tím, že poskakovali s plakátem zmiňovaným v úvodu, se nechali do problému zatáhnout i někteří hráči. Z trávníku ho zvedli záložník Giovani Lo Celso s obráncem Nicolásem Otamendim. A než ho po chvíli zase odhodili a vesele slavili dál, připojili se k nim i další spoluhráči včetně Lisandra Martíneze z Manchesteru United či Christiana Romera z Tottenhamu.
Problém je, že FIFA podobné politické projevy při zápasech zakazuje a trestá - minimálně ve chvíli, kdy se jich nedopouští její šéf Gianni Infantino, blízký přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa a dalších světových lídrů.
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Vedení světového fotbalu dosud incident nekomentovalo, obecně však platí, že hráčům a dalším účastníkům zápasů podle regulí jakékoli politické či náboženské vzkazy zakazuje. Podobné symboly by neměli nosit na dresech ani dalším vybavení. Podobná pravidla platí i pro fanoušky na tribunách.
Proto nyní Argentincům hrozí pokuta.
Před dvanácti lety ji před mistrovstvím světa v Brazílii dostali. Tehdy se fotbalisté s plakátem s totožným vzkazem fotili před přípravným utkáním proti Slovinsku a museli zaplatit 30 tisíc švýcarských franků, tedy více než tři čtvrtě milionu korun.
„Věřím, že příslušní lidé celou věc řádně prošetří,“ uvedl pro BBC britský ministr obchodu Peter Kyle. „Bylo to naprosto nevhodné. Mimořádně závažné porušení pravidel, jež politické projevy coby součást fotbalu zapovídají.“
S čím FIFA nakonec přijde?