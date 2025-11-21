Válka gangů na pozadí oslav. Trenér Haiti v zemi nikdy nebyl, přesto ji dostal na MS

Haiti v posledním kole severoamerické kvalifikace porazilo Nikaraguu 2:0 a zajistilo si kuriózní postup na šampionát. Své zápasy hraje na 800 kilometrů vzdáleném Curacau, ostrovním státě nedaleko jihoamerické Venezuely.
Karibský státeček přitom leží severněji mezi Kubou, Jamajkou a Dominikánskou republikou.
A trenér Migné tam vyloženě nikdy nemusel.
„Obvykle žiju v zemích, kde pracuji, ale tady nemůžu. Už tam nepřistávají žádné mezinárodní lety,“ poukázal kouč.
Od ničivého zemětřesení na Haiti v roce 2010 je země v chaosu.
Ozbrojené gangy ovládly téměř celé hlavní město Port-au-Prince během konfliktu, který donutil opustit domovy přibližně 1,3 milionu lidí, přičemž asi 680 tisíc z nich jsou děti. V posledním roce se počet těchto dětí skoro zdvojnásobil.
Během řádění ozbrojených gangů podle odhadů OSN zemřelo 15 tisíc lidí. Jiní utekli nebo dosud čelí extrémní chudobě, zemi trápí hladomor.
Haiti je aktuálně bez prezidenta, kterého neznámý útočník zavraždil v roce 2021. Od té doby zemi současně jako premiér i prezident vedl Ariel Henry, který v roce 2024 po vzpouře gangů rezignoval, v současnosti se čeká na nové volby a uklidnění situace, zemi vede přechodná rada.
Migné, který byl asistentem Rigoberta Songa u reprezentace Kamerunu na posledním mistrovství světa, se spoléhal na logistiku a informace o místních hráčích, které mu telefonicky předali představitelé haitské fotbalové federace.
„Poskytli mi informace a já jsem tým řídil na dálku,“ popsal trenér, který dříve vedl Kongo, Keňu a Rovníkovou Guineu.
Jeho tým nyní tvoří hráči působící výhradně v zahraničí, včetně Jeana-Ricnera Bellegardea. Záložník se narodil ve Francii a hraje za Wolverhampton, kde je spoluhráčem českého reprezentanta Ladislava Krejčího.
Haiťané doufají, že ke startu na MS přesvědčí také útočníka Wilsona Isidora, který se narodil ve Francii haitským rodičům, a v současnosti kope za Sunderland, překvapení aktuálního ročníku Premier League.
Více než polovina týmu se narodila na Haiti, ostatní jsou děti haitských rodičů žijících v zahraničí.
Šampionát se bude konat ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Haiti se na mistrovství světa představilo poprvé v roce 1974 a po porážkách s Itálií, Polskem a Argentinou vypadlo ve skupině.
Jeho další účast má však velmi smutné okolnosti.
Fanoušci navíc netuší, zda se budou moct na šampionát podívat. Americký prezident Donald Trump jim kvůli nestabilní politické situaci podobně jako občanům dalších 11 zemí světa zakázal vstup do Spojených států. Stejně je na tom i Írán, který se kvalifikoval z Asijské fotbalové konfederace. Hráči a realizační týmy mají výjimku.